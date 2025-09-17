Lídr Pirátů: kraj má potenciál změnit se v region, kde se lidem žije dobře

Petr Kozohorský
  14:30
Kandidovat v regionu, který není jeho domovem, je pro politika ošidné. V Karlovarském kraji do boje o křeslo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vstupuje jako lídr České pirátské strany Vladimír Votápek. Přestože je Pražan a narodil se v Českém Krumlově, patřičný vhled do dění v regionu mu nechybí.

Vladimír Votápek při zahájení horké části kampaně Pirátů na pražské Štvanici (2. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Podstatnou část svého profesního života totiž strávil v Karlovarském kraji. Nechybí mu ale ani nadhled někoho, kdo může dění sledovat zpovzdálí. Jeho úsudek tak není zatížený předsudky.

Kandidatura Vladimíra Votápky za Českou pirátskou stranu ovšem nebyla bez problémů. Na celostátním pirátském fóru čelil kritice kvůli komunistické minulosti. Jeho kritici požadovali, aby z kandidátky odstoupil. „Nemám jim to za zlé. Jen to dokazuje demokratický přístup uvnitř strany,“ říká v rozhovoru.

Kandidovat za Karlovarský kraj je vaše osobní, nebo řekněme stranické rozhodnutí?
Dělám to dobrovolně, takže je to moje rozhodnutí. Ale vůbec jsem nepočítal s tím, že budu kandidovat. A už vůbec jsem nepočítal, že budu kandidovat za Karlovarský kraj. Kolegové z regionu mi to ale nabídli. Když mě odhlasovali asi 95 procenty hlasů, tak jsem si řekl, že tu nabídku vzít musím.

Votápek ustál hlasování Pirátů o jeho odvolání z volební kandidátky

To bylo ještě před vypuknutím snah o vaše odvolání z kandidátky?
Ano. Na těch snahách se ale nepodílel nikdo z Karlovarského kraje. Znají mě, v minulosti jsem jim pomáhal s jinými kampaněmi. Jejich nabídka přišla možná i proto, že vědí, že mám jistý mediální potenciál, že lidé znají můj obličej z televize. Získat mandát v Karlovarském kraji však není vůbec jednoduché. Byl by velký úspěch, kdyby se nám to podařilo.

Ale do voleb nejdete s poraženeckou náladou…
To rozhodně ne. Jdu do nich především proto, abychom získali co nejvíce hlasů. Přesvědčuji kolegy o tom, že každý hlas, který získáme my, nezískají strany, které považujeme pro naši republiku nebezpečné a kterým nepřejeme úspěch. Na druhou stranu ale kandidují strany, které bychom v parlamentu rádi viděli.

Fakt, že nejste z Karlovarského kraje, berete jako výhodu nebo nevýhodu?
Máte pravdu, že jsem se tady nenarodil, ale téměř deset let jsem v kraji pracoval jako analytik rizik a kvalitář ve Witte Nejdek. Ačkoliv už zde nepracuji, velmi často se sem s manželkou vracíme. Kraj se nám líbí. Rozhodně sem jezdím častěji než na svou chalupu, kterou mám na Kokořínsku. A to se nebavíme jen o období volební kampaně, kdy jsem tady prakticky stále. Nemohu tvrdit, že jsem skalní Karlovarák a mým krevním řečištěm teče matonka či becherovka. Ale region velmi dobře znám a cítím se s ním spojený.

Drony mohli ovládat Ukrajinci, tvrdil Zaorálek. Hloupost, kritizoval Votápek

Takže jste určitě navnímal problémy, které region trápí. Souzníte s názorem, který vyřkl jeden český politik, že Karlovarský kraj je nejhorší ve všem?
Jsem si vědom toho, že Karlovarský kraj problémy má. Dopravní infrastruktura je nevyhovující, nejde přitom jen o tolik diskutovanou dálnici. Nikdy jsem například nepochopil, proč nelze do Karlových Varů nějak rozumně dojet vlakem. Přitom přímá trať existuje! Proč po ní nejezdí žádný přímý vlak, je pro mě záhadou. Dokončovaná dálnice nicméně mnoho problémů vyřeší.

Pak je tady otázka zaměstnání. Kraj je třetí v procentu nezaměstnanosti. Vím, že už na tom byl i hůř, ale současná situace není nic skvělého. Blbé je to, že kvůli poměrně vysoké nezaměstnanosti nejsou ani mzdy nejvyšší. To vše se propisuje i do vzdělání. Byl jsem v šoku, když jsem si přečetl, že na Kraslicku 15 procent dětí nedokončí ani základní školu. To je hodně. V blahobytných regionech je to i méně než jedno procento. Naznačuje to, že se ve školství asi nedělá vše úplně dobře. Podle mého názoru situace není jen chybou obcí, ale také kraje, který by jim měl pomáhat.

Volební kalkulačka 2025

Jak se v tomto ohledu díváte na snahy zřídit v regionu veřejnou vysokou školu?
Myšlence vysoké školy fandím. Mělo by se k ní ale dojít postupnými kroky. Pokud se vedení kraje soustředí na takto ambiciózní, a ve své podstatě skoro nerealizovatelné projekty, nedělá malé kroky, které by mohly situaci zlepšit. Podle mého názoru by bylo rozumnější soustředit se na střední a vyšší odborné školy. Ty by v budoucnu mohly nabízet bakalářské studium. Možná bych to přirovnal k už zmiňované firmě Witte Nejdek. Ta začínala jako malá dílnička v bývalé mateřské škole, kde několik žen montovalo malé pružinky do zámků, což je únavná a namáhavá práce. Dnes jsou tady tři fabriky, které regionu obrovsky pomáhají. A to je podle mého přesně ta cesta, kterou bychom se měli vydat. Pokud bych dostal možnost to z parlamentu ovlivnit, opravdu bych se snažil motivovat region, města i podnikatele, aby hledali podobné příležitosti.

Máte na mysli nějaké konkrétní?
Dokázal bych si například představit, že by v kraji mohla vzniknout malá zbrojovka. Sice bychom si všichni přáli žít ve světě, kde zbraně nejsou potřeba, kde se neválčí, ale situace bohužel je taková, jaká je. V nejbližší letech proto musíme posilovat naši obranu i tím, že postavíme nové výrobní kapacity. Protože jinak sem přijde někdo, kdo vrátí celou společnost o sto let dozadu a současné problémy budou nepodstatné. Přestaneme se bavit o lidských právech, svobodě slova, kvalitě vzdělávání či o ekologii.

Piráti jdou do voleb se vším, co mají. O Hřibovi mám pochybnosti, říká politolog

Myslíte si, že vedle všeho, co v kraji není úplně nejlepší, má region i pozitiva?
V tomto ohledu bych vedle přírodních krás určitě vyzdvihl lázeňství. Vím, že ani v něm není vše bezproblémové, ale s naší tradicí a historií, s tím už se dá pracovat! Koneckonců díky lázeňství patříme do UNESCO. Jenom jde o to, aby se pořád a znovu netunelovalo. Teď se mi zrovna dostalo informace, že v kraji existuje program na pomoc novým podnikatelům. Jdou na to obrovské peníze. Skvělé, tleskám. Až na to, že zhruba pětina úspěchu v programu je odvislá na vypracování podnikatelského plánu od jedné konkrétní instituce, kterou čirou náhodou ovládá jedno politické hnutí.

To je to, kvůli čemu se kraj nerozvíjí tak, jak by mohl. Z toho začarovaného kruhu musíme nějakým způsobem vystoupit. To je i důvod, proč jsem se ve svém pokročilém věku dal k Pirátům. Jsou pro mě jedinou věrohodnou politickou silou. Každá strana má nějaké korupční skandály. Vyjma Pirátů. Koneckonců i ta kampaň, která byla kolem mě, je projevem obrovské vnitřní demokracie, schopnosti vnitřně se očistit. Je na tom vidět, že Piráti prostě mají silný vnitřní kontrolní systém. Ta otevřenost je někdy až sebezničující. Ale je projevem silné vůle po demokratické kontrole.

Ale abych se vrátil k původní otázce. Karlovarský kraj má své silné stránky. Má potenciál změnit se v region, kde se lidem žije dobře. Jen se zbavit stigmat, jako je třeba Karlovarská losovačka.

KOMENTÁŘ: Kdo se bál Borise Němcova, je také jeho vrahem

Tam by směřovaly vaše snahy, pokud byste se dostal do Sněmovny?
Určitě. Hlavně na boj s korupcí. Osobně jsem orientovaný na zahraniční politiku, takže bych chtěl pracovat i v tomto oboru. A do třetice bych si přál, abych pomohl zopakovat ten skvělý podnikatelský úspěch Witte na krajské úrovni. Prostě dojít malými krůčky hodně daleko.

Máte nějaké osobní krédo, se kterým jdete do voleb?
Nevím, jestli je to přímo krédo, ale mým heslem je bezpečí, práce a slušný život. To bych chtěl lidem nabídnout. I kdybychom ale mandát nezískali, budu vděčný za každý hlas, který dostaneme. Protože každý hlas se na celostátním měřítku počítá. A hlavně jej nedostanou ti, kteří si ho podle mého názoru nezaslouží.

Vím, že Karlovarský kraj je hodně specifický a že tady asi vyhrají ti, kteří si to dle mého názoru nezaslouží, ale je velký rozdíl, jestli ta většina bude 75 nebo 55 procent. Naším cílem je získat co nejvíce hlasů pro rozumné demokratické strany, v první řadě pro Piráty.

