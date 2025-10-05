Nahořklý úspěch: ze sněmovny vypadl skokan Kulhánek. Kubis může slavit

Skokanem letošních parlamentních voleb je bezesporu Petr Kubis (ANO), kterého preferenční hlasy vystřelily ze 14. na 2. místo kandidátky hnutí v Karlovarském kraji. Zatímco on může slavit, ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek ze STAN smutní. Přeskočil sice lídra Jana Kuchaře, ale do sněmovny se poté, co Karlovarský kraj přišel o jeden mandát, nedostal.
Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Petr Kubis (ANO) je neoddiskutovatelným skokanem letošních parlamentních voleb v kraji. | foto: ČTK

Přízeň voličů ovšem Petru Kubisovi připravila dilema. Vedle toho, že je starostou Sokolova, působí rovněž na kraji jako náměstek hejtmanky pro zdravotnictví. „Nebudu sedět na třech židlích, to se nedá zvládnout,“ řekl poté, co poskočil v parlamentních volbách z nevolitelného místa.

Rozhodování o tom, který z postů si ponechat a který opustit, nebude podle něj jednoduché. „Musíme to všechno probrat. Bude to pro mne těžké rozhodování,“ naznačil Kubis.

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Která z funkcí pro něj bude stěžejní, ovšem zatím nechtěl konkretizovat. „Nezlobte se, to ze mě nedostanete. Nečekal jsem to, chtěl jsem tu kandidátku pouze podpořit, takže to je pro mne otevřená věc. Uvidíme,“ dodal novopečený poslanec hnutí ANO.


Hořkou pachuť má vítězství stávajícího ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (STAN). Ten sice z druhého místa přeskočil lídra kandidátky v Karlovarském kraji Jana Kuchaře, z poslaneckého mandátu, který hnutí doposud mělo, se ovšem radovat nemůže.

Petr Kulhánek získal ve volbách 3 226 preferenčních hlasů, tedy takřka 22 procent. „Procentuálně byl můj preferenční zisk vyšší, než lídra hnutí Víta Rakušana,“ řekl Kulhánek.

O možnost zasednout v parlamentu jej ovšem připravil fakt, že Karlovarský kraj přišel o jeden z mandátů. „Pro region to není dobře,“ zhodnotil výsledek voleb Kulhánek.

Výsledky - Karlovarský kraj

ANO 2011

42,49 %
strana získala 57 555 hlasů
3
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 20 871 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,94 %
strana získala 14 828 hlasů
0
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10,21 %
strana získala 13 837 hlasů
0
-1

Motoristé sobě

7,28 %
strana získala 9 868 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

6,49 %
strana získala 8 801 hlasů
0
-1

Stačilo!

4,09 %
strana získala 5 548 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,04 %
strana získala 1 414 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,45 %
strana získala 611 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 405 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,29 %
strana získala 403 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,19 %
strana získala 264 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,18 %
strana získala 255 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 202 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 201 hlasů
0
0

Volt Česko

0,1 %
strana získala 140 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 102 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 82 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 52 hlasů
0
0
