Přízeň voličů ovšem Petru Kubisovi připravila dilema. Vedle toho, že je starostou Sokolova, působí rovněž na kraji jako náměstek hejtmanky pro zdravotnictví. „Nebudu sedět na třech židlích, to se nedá zvládnout,“ řekl poté, co poskočil v parlamentních volbách z nevolitelného místa.
Rozhodování o tom, který z postů si ponechat a který opustit, nebude podle něj jednoduché. „Musíme to všechno probrat. Bude to pro mne těžké rozhodování,“ naznačil Kubis.
Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU
Která z funkcí pro něj bude stěžejní, ovšem zatím nechtěl konkretizovat. „Nezlobte se, to ze mě nedostanete. Nečekal jsem to, chtěl jsem tu kandidátku pouze podpořit, takže to je pro mne otevřená věc. Uvidíme,“ dodal novopečený poslanec hnutí ANO.
Hořkou pachuť má vítězství stávajícího ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (STAN). Ten sice z druhého místa přeskočil lídra kandidátky v Karlovarském kraji Jana Kuchaře, z poslaneckého mandátu, který hnutí doposud mělo, se ovšem radovat nemůže.
Petr Kulhánek získal ve volbách 3 226 preferenčních hlasů, tedy takřka 22 procent. „Procentuálně byl můj preferenční zisk vyšší, než lídra hnutí Víta Rakušana,“ řekl Kulhánek.
O možnost zasednout v parlamentu jej ovšem připravil fakt, že Karlovarský kraj přišel o jeden z mandátů. „Pro region to není dobře,“ zhodnotil výsledek voleb Kulhánek.