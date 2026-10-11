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S neúspěchem jsem počítal, říká končící božídarský starosta Horník

Jitka Dolanská
  15:41

Jan Horník jako starosta Božího Daru končí. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Šestatřicet let bylo Janu Horníkovi z Božího Daru na Karlovarsku, když jako komunální politik naskočil do funkce starosty. V čele obce pak stál dalších šestatřicet let. Mezitím uspěl ve volbách do Senátu ČR, působil i v krajském zastupitelstvu.

Výsledky voleb 2026

Politická kariéra na Božím Daru teď ale pro Jana Horníka končí. Jeho sdružení Náš domov Boží Dar ve volbách nezískalo žádný mandát.

„S volebním neúspěchem jsem tak trochu počítal. A to hlavně kvůli negativní kampani, která se rozběhla na sociálních sítích. Ale nejsem zatrpklý. Když vidím některé obce okolo, vím, že mám na co být hrdý,“ říká muž, který půlku politicky aktivního života strávil jako starosta Božího Daru.

„Bylo to celkem devět zastupitelstev. A musím říct, že to, co se povedlo, je i zásluha lidí, kteří tam se mnou tehdy byli,“ řekl krátce po vyhlášení volebních výsledků dnes už bývalý starosta. A podle svých slov předává svým nástupcům zaběhlou, fungující a poměrně bohatou obec.

Výsledky voleb: Sdružení kritizovaného starosty v Božím Daru končí, vládnout bude opozice

„Začali jsme takřka z ničeho, dnes má Boží Dar majetek kolem půl miliardy a fungující služby. Bude teď na nových zastupitelích, jestli to vše, služby i majetek, pro své občany udrží,“ zamýšlí se Horník a dodává, že hrdý je například na projekt Pošta Partner, který právě tady vymysleli.

„Následně vznikla na Božím Daru první provozovna Pošty Partner v republice a od té doby tu funguje. Dalším projektem je Ježíškova cesta. Sedm let jsem o ni bojoval a dnes je z ní fenomén, který láká lidi zdaleka,“ dodává.

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Jan Horník jako starosta Božího Daru končí.

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