Politická kariéra na Božím Daru teď ale pro Jana Horníka končí. Jeho sdružení Náš domov Boží Dar ve volbách nezískalo žádný mandát.
„S volebním neúspěchem jsem tak trochu počítal. A to hlavně kvůli negativní kampani, která se rozběhla na sociálních sítích. Ale nejsem zatrpklý. Když vidím některé obce okolo, vím, že mám na co být hrdý,“ říká muž, který půlku politicky aktivního života strávil jako starosta Božího Daru.
„Bylo to celkem devět zastupitelstev. A musím říct, že to, co se povedlo, je i zásluha lidí, kteří tam se mnou tehdy byli,“ řekl krátce po vyhlášení volebních výsledků dnes už bývalý starosta. A podle svých slov předává svým nástupcům zaběhlou, fungující a poměrně bohatou obec.
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„Začali jsme takřka z ničeho, dnes má Boží Dar majetek kolem půl miliardy a fungující služby. Bude teď na nových zastupitelích, jestli to vše, služby i majetek, pro své občany udrží,“ zamýšlí se Horník a dodává, že hrdý je například na projekt Pošta Partner, který právě tady vymysleli.
„Následně vznikla na Božím Daru první provozovna Pošty Partner v republice a od té doby tu funguje. Dalším projektem je Ježíškova cesta. Sedm let jsem o ni bojoval a dnes je z ní fenomén, který láká lidi zdaleka,“ dodává.