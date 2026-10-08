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Volby 2026 v Karlových Varech: kdo kandiduje na primátora

Petra Škraňková
  13:53
Magistrát města Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

Vizualizace podoby Chebského mostu po jeho rekonstrukci
Vřídelní kolonáda Karlovy Vary
Vizualizace budoucí podoby okolí Vřídelní kolonády ze studie SPLZaK podle...
Vizualizace budoucí podoby okolí Vřídelní kolonády ze studie SPLZaK podle...
37 fotografií
Komunální volby 2026 v Karlových Varech se konají 9. a 10. října a Karlovaráci v nich rozhodnou o obsazení 35 křesel v Zastupitelstvu města Karlovy Vary. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9 volebních subjektů. Post primátorky obhajuje Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která usiluje o třetí vítězství v řadě. Hlavním vyzyvatelem je opoziční koalice VARY+ s geografem Adamem Klsákem. Přehled kandidátů průběžně aktualizujeme.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Volby 2026 v Karlových Varech přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 35 zastupitelů města Karlovy Vary
  • Počet kandidátek: 9
  • Současná primátorka: Andrea Pfeffer Ferklová (ANO)
  • Současná koalice: ANO, Karlovaráci a SPOLU
  • Všechny kandidátky pro Karlovy Vary ve volebním speciálu
  • Senátní volby: v Karlových Varech se letos nekonají – senátorka Věra Procházková má mandát do roku 2028

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Karlovarský magistrát obhajuje primátorka Andrea Pfeffer Ferklová v čele hnutí ANO, které zde vyhrálo poslední dvoje volby. Hlavním vyzyvatelem je opoziční koalice VARY+ kolem Karlovarské občanské alternativy s geografem Adamem Klsákem; na její kandidátce je i bývalý primátor a exministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Koaliční partneři ODS a Karlovaráci jdou do voleb samostatně. Celkem se o přízeň voličů uchází 9 subjektů.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice na magistrátu
ANO 2011Andrea Pfeffer Ferklováprimátorka městakoalice
KarlovaráciMiroslav Vaněknáměstek primátorkykoalice
ODS Jiří Vaněčekobchodní ředitel, zastupitel opozice
VARY+Adam Klsákgeograf, vedoucí centra na VŠopozice (dříve KOA)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Žaneta Salátová ředitelka mateřského centraopozice
SPDEva Plhováučitelka, zastupitelkaopozice
Motoristé soběKatarína Vlčkovápodnikatelkanový subjekt
VOK – Volba pro krajMartin Vinšmanažer, krajinný inženýrnový subjekt
KSČMVěra Bartůňkovádůchodkyněnový subjekt

Karlovy Vary budou vybírat primátora

Karlovaráci 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 35 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 18 hlasů.

V roce 2022 vyhrálo ANO se 14 mandáty a Andrea Pfeffer Ferklová byla podruhé zvolena primátorkou. Sestavila koalici ANO, Karlovaráků a uskupení SPOLU, která má dohromady 23 z 35 hlasů. V čele města vystřídala Petra Kulhánka, pozdějšího hejtmana a ministra pro místní rozvoj, který letos kandiduje za VARY+. Lázeňské město má zhruba 49 tisíc obyvatel a rozpočet kolem 1,7 miliardy korun.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Budou mít Vary opět primátorku z ANO?

Hnutí ANO jde do voleb s dosavadní primátorkou, bývalou generální ředitelkou Grandhotelu Pupp. Na kandidátce jsou i oba její náměstci a senátorka za Karlovy Vary Věra Procházková.

  • Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), primátorka města
  • Martin Dušek (ANO), 1. náměstek primátorky
  • Lubomír Kovář (ANO), náměstek primátorky

Program: řešit průtah městem a navázat na dostavbu dálnice D6 do Prahy, aby se ulevilo dopravě v centru; udržet lázeňství a cestovní ruch jako páteř města, ale snižovat závislost jen na nich a lákat moderní firmy; pokračovat v opravě Vřídelní kolonády a řešit energetiku a zdroje vytápění. Hnutí chce zabránit odlivu obyvatel do okolních obcí dostupnějším bydlením.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO)

Adam Klsák, lídr předvolební koalice Vary +

Miroslav Vaněk, lídr hnutí Karlovaráci

VARY+ vede geograf Klsák

Opoziční koalici VARY+, postavenou kolem Karlovarské občanské alternativy (dříve kandidovala jako KOA), vede geograf a vysokoškolský pedagog. Na kandidátce je bývalý primátor a exministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

  • Adam Klsák (VARY+ / KOA), geograf, vedoucí centra na vysoké škole
  • Jindřich Čermák (VARY+), vedoucí průvodců, zastupitel
  • Vladimír Melichar (VARY+), přírodovědec, zastupitel

Program: transparentní radnice a důraz na kvalitní architekturu a veřejný prostor; dostupné bydlení a zabránění odlivu mladých lidí a rodin z města; citlivý rozvoj lázeňství a cestovního ruchu a péče o památky. Program staví na zkušenostech exprimátora Kulhánka z vedení města i ministerstva.

Karlovaráci vedou s náměstkem Vaňkem

Hnutí Karlovaráci, koaliční partner ANO, vede dosavadní náměstek primátorky. Na kandidátce jsou výrazné sportovní osobnosti.

  • Miroslav Vaněk (Karlovaráci), náměstek primátorky
  • Václav Skuhravý (Karlovaráci), hokejový trenér
  • Jakub Novotný (Karlovaráci), místopředseda Českého volejbalového svazu

Program: podpora sportu a sportovní infrastruktury včetně zázemí pro hokej a volejbal (KV Arena, VK Karlovarsko); rozvoj města se zaměřením na rodiny a kvalitu života; pokračování ve společné práci s ANO na velkých investicích.

ODS jde po letech samostatně

ODS kandiduje poprvé po letech bez partnerů ze SPOLU. Vede ji obchodní ředitel a dosavadní zastupitel Jiří Vaněček, dvojkou je právník Viktor Linhart.

  • Jiří Vaněček (ODS), obchodní ředitel, zastupitel
  • Viktor Linhart (ODS), právník
  • Tomáš Lehečka (ODS), asistent poslance a živnostník

Program: přilákat moderní firmy a podpořit podnikání a technické vzdělávání, aby město nebylo závislé jen na lázeňství, zvlášť po dokončení dálnice D6; zdravé hospodaření města; doprava a parkování navázané na lepší dostupnost Varů.

Jiří Vaněček (ODS + TOP 09)

Žaneta Salátová, lídr uskupení Starostové Karlovy Vary

Katarína Vlčková (Motoristé)

STAN vede ředitelka mateřského centra Salátová

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ jdou do voleb s ředitelkou mateřského centra a centra dětské pomoci. Na kandidátce je řada lékařů karlovarské nemocnice.

  • Žaneta Salátová (STAN), ředitelka mateřského centra a centra dětské pomoci
  • Oldřich Vastl (STAN), lékař-ortoped, oddílový lékař VK Karlovarsko
  • Jan Valeš (STAN), primář oddělení nukleární medicíny

Program: důraz na rodiny, školství a sociální a zdravotní služby; dostupné bydlení jako nástroj proti odlivu obyvatel; otevřená radnice a zapojení veřejnosti.

Nováčci a další: Motoristé, SPD, VOK a KSČM

Kandidátku podala i řada dalších subjektů. Motoristé sobě vede podnikatelka a majitelka taxislužby Katarína Vlčková s důrazem na dopravu, parkování a kritiku omezování řidičů. Koalici SPD vede učitelka Eva Plhová; dvojkou je krajský a městský zastupitel Petr Nimrichter. Nově kandiduje uskupení VOK – Volba pro kraj kolem lázeňství a zdravotnictví s lídrem Martinem Vinšem, a také KSČM v čele s Věrou Bartůňkovou.

Kdo vede Karlovy Vary dnes: primátorka, koalice, opozice

Kdo vede Karlovy Vary
UkazatelStav
PrimátorAndrea Pfeffer Ferklová (ANO)
Vítěz voleb 2022ANO, 34,45 % (14 mandátů)
KoaliceANO, Karlovaráci a SPOLU (23 z 35 mandátů)
Počet zastupitelů35
Většina v zastupitelstvu18 hlasů
Volební účast 202237,67 %

Město vede primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), a to druhé volební období. Opírá se o koalici ANO, Karlovaráků a uskupení SPOLU, která má v 35členném zastupitelstvu většinu 23 hlasů. Mezi náměstky jsou Martin Dušek (ANO), Lubomír Kovář (ANO), Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a Petr Bursík (SPOLU). V opozici působí VARY+ (dříve KOA), SPD, Piráti a STAN.

Výsledky voleb 2022 v Karlových Varech
StranaProcentaMandáty
ANO34,45 %14
Karlovaráci11,64 %5
SPD10,82 %4
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 10,64 %4
KOA (dnes VARY+) 10,33 %4
Piráti 6,50 %2
STAN 5,68 % 25,68 %2

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Karlových Varech několik výrazných momentů:

  • primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) obhajuje post a usiluje o třetí vítězství v řadě
  • do boje o radnici se vrací bývalý primátor a exministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek, který kandiduje za VARY+
  • koaliční ODS a Karlovaráci jdou letos samostatně, rozpadlo se i dřívější uskupení SPOLU
  • na kandidátce ANO je i senátorka za Karlovy Vary Věra Procházková
  • Václav Skuhravý, hokejový trenér a bývalý extraligový útočník, kandiduje za Karlovaráky (Karlovaráci)
  • Jakub Novotný, místopředseda Českého volejbalového svazu a předseda extraligového klubu VK Karlovarsko (Karlovaráci)
  • Jan Samec, akademický malíř a dlouholetý ředitel Galerie umění Karlovy Vary (VARY+)
  • Hana Janoušková, violoncellistka a pedagožka (VARY+)

Petr Kulhánek

Václav Skuhravý

Jakub Novotný v roce 2013 jako hráč Českých Budějovic

Hlavní témata voleb v Karlových Varech

Vřídelní kolonáda. Osud litinové Vřídelní kolonády a sousední budovy Vřídla je ve městě dlouhodobě sporný. Řeší se, zda stávající kolonádu jen opravit, nebo postavit novou; o budoucí podobě se v minulosti konalo i referendum a náklady na variantu repliky se odhadovaly přes miliardu korun. Pro lázeňské město jde o symbolické i finančně nejnáročnější téma.

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Doprava, průtah a dálnice D6. Hlavním dopravním problémem zůstává přetížený průtah městem. S postupnou dostavbou dálnice D6 z Prahy do Varů se otevírá otázka, jak ulevit centru a kam svést tranzit; téma se objevuje v programu prakticky všech kandidátek, liší se v důrazu na obchvat, parkování a MHD.

Chebský most a stav infrastruktury. K hlavním investičním tématům patří rekonstrukce Chebského mostu a dalších mostů a komunikací. Jde o nákladné stavby, které na roky ovlivní dopravu ve městě.

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Energetika a vytápění. Město řeší budoucí zdroje tepla a energetickou soběstačnost, tedy čím nahradit dosavadní vytápění a jak udržet ceny pro domácnosti. Vedení města to řadí mezi strategické priority příštího období.

Odliv obyvatel a dostupné bydlení. Karlovy Vary dlouhodobě ztrácejí obyvatele, kteří se stěhují do okolních obcí. Napříč kandidátkami proto zaznívá potřeba dostupného bydlení a důvodů, proč ve městě zůstat – od pracovních míst mimo lázeňství až po služby pro rodiny.

Lázeňství a cestovní ruch. Lázeňství zapsané na seznamu UNESCO a cestovní ruch jsou páteří ekonomiky města. Témata kampaně jsou, jak je udržet a modernizovat, oživit sezonu i mimo hlavní měsíce a zároveň město neudělat závislým jen na turistech.

Senátní volby 2026 a Karlovy Vary

Na rozdíl od některých jiných měst se v Karlových Varech letos senátní volby nekonají. Město patří do senátního obvodu č. 1 a volby se tam konaly v roce 2022. Mandát obhájila senátorka Věra Procházková (ANO) a znovu se zástupce do Senátu bude volit v roce 2028. Karlovaráci tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města.

V Karlovarském kraji se letos volí senátní obvod č. 3 Cheb.

Jak volit v Karlových Varech

Do Zastupitelstva města Karlovy Vary se volí 35 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 35 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, je hlasovací lístek neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku. Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Karlových Varech bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé okrsky. V roce 2022 se do karlovarského zastupitelstva volilo 35 zastupitelů a volební účast dosáhla 37,67 procenta.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Karlových Varech?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kolik zastupitelů se v Karlových Varech volí?
Do Zastupitelstva města Karlovy Vary se volí 35 zastupitelů.

Volí se v Karlových Varech letos senátor?
Ne. Město patří do senátního obvodu č. 1, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Karlovaráci volí pouze zastupitelstvo města.

Kdo je primátor Karlových Varů?
Primátorkou je Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která město vede od roku 2018. V letošních volbách post obhajuje.

Kdo kandiduje na primátora Karlových Varů?
Mezi hlavní kandidáty patří například Andrea Pfeffer Ferklová za ANO, Adam Klsák za VARY+, Miroslav Vaněk za Karlovaráky nebo Jiří Vaněček za ODS. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

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