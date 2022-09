Škola i práce mají udržet mladé na Karlovarsku, míní kandidáti na senátora

„Začal bych velmi úzkou spoluprací mezi základními, středními a vysokými školami, což by garantoval a zaštiťoval kraj. Ten by měl být tím, kdo projeví zájem o každého jednotlivce už od první třídy až do ukončení vzdělávacího procesu. Tím by se nastartoval individuální přístup k žákům a studentům,“ domnívá se Jan Horník (STAN), který křeslo v Senátu obhajuje.

Důležité podle něj je vytvořit u mladých pouto ke kraji a zajistil pro ně podmínky startovacího bydlení. „Věřím, že s odlivem mladých lidí by byl konec,“ dodal.

Podobně to vidí i jeho vyzyvatel Petr Kulhánek (KOA). „Pokud otevřeme univerzitní obory, které budou poptávané ze strany studentů i zaměstnavatelů, bude to velká pomoc,“ naznačil.

Budoucí uplatnění absolventů vztahuje nejen na ty, kteří v kraji studují, ale také na ty, kteří se buď vrací domů, nebo hledají uplatnění po studiu kdekoliv, kde to vyhodnotí jako nejlepší místo pro život.

„Zde můžeme pomoci podporou rozvoje podnikání v regionu ve spolupráci s hospodářskou komorou, podporou rozvoje atraktivních a vysoce technologických, tedy inovačních a výzkumných odvětví,“ doplnil Petr Kulhánek.

Do širších souvislostí pak dává tuto problematiku Petr Ajšman (Srdcem pro Vary). „Zabránit odlivu mladých lidí je možné změnou věkové struktury zastupitelů a vedoucích úředníků jednotlivých odborů kraje a městských samospráv,“ nastínil Ajšman. I on ale klade velký důraz na kvalitní střední a vysoké školství v regionu. „K tomu ale patří i odpovídající pracovní příležitosti pro studenty, ale především zajištění pracovního uplatnění po ukončení studia,“ zdůraznil.

Podle Bedřicha Šmudly (Hnutí PES) je v tomto ohledu možné udělat některé kroky prakticky okamžitě. „Jedním z nich je mediální prezentace lázeňství a vlastní odpovědnosti za zdraví, kdy prevence, pohyb, sport a zdravá strava jsou základ. A protože náš kraj je lázeňský, zřídil bych v něm vysokou školu rehabilitace a lázeňství, aby naši mladí nemuseli za vzděláním cestovat. Současně bych posílil lázeňství, což přinese pracovní místa i v ostatních profesích. Pokud se ptáte jak, tak změnou úhradové vyhlášky. Hodnota bodu by měla být více než dvakrát vyšší než doposud. To je částka, která odpovídá současnosti,“ uvedl Šmudla.

Klíčové je lázeňství

„To, že náš kraj opouští mladí, je problém, který zde trvá už delší dobu. Jednoduché řešení s okamžitým efektem neexistuje. Pro změnu v budoucnosti je třeba ale jednat nyní, a to předvídatelně. V kraji nebudou zůstávat mladí lidé, pro které není například dostupné bydlení. A zcela jednoznačně s problémem také souvisí absence veřejné vysoké školy v Karlových Varech.“ Takový je názor Václava Slavíka, který do Senátu kandiduje za koalici SPOLU.

Zřízení pobočky zaměřené na zdravotnická studia je podle něj přímo nezbytné. „Důvodem je předpoklad rozvoje našeho klíčového odvětví, a tím je lázeňství. Studenti po absolvování okamžitě najdou uplatnění v atraktivním oboru,“ dodal Slavík.

Podle Věry Procházkové (ANO) může odchodu mladých lidí do jiných částí republiky zabránit také užší spolupráce škol a významných zaměstnavatelů v kraji. „Navrhla bych tak spolupráci s firmami. Ty si umí studenty zasponzorovat formou stipendií, a tím je přitáhnout zpátky do regionu,“ řekla Procházková.

Kandidáti Volební obvod 1 K. Vary Ajšman Petr

(Srdcem pro Vary)

(Srdcem pro Vary) Havel Jan

(DSZ-ZA PRÁVA Zvířat)

(DSZ-ZA PRÁVA Zvířat) Chromcová Eva (SPD)

Kulhánek Petr (KOA)

Maleček Martin (VOK)

Petričko Pavel

(Nezávislý kandidát)

(Nezávislý kandidát) Procházková Věra (ANO)

Slavík Václav (SPOLU)

Šmudla Bedřich (PES)

Vaněk Bohdan

(Česká pirátská strana)

Pokud by se v kraji podařilo zřídit vysokou školu, je podle ní důležitá také otázka bydlení po dobu studia. „Pokud bychom chtěli do regionu přilákat i studenty odjinud, musíme jim nabídnout kvalitní a dostupné internátní bydlení,“ vysvětlila.

Omezená možnost pracovního uplatnění v regionu za přijatelné finanční ohodnocení. To je podle Martina Malečka (VOK) hlavním důvodem, proč mladí lidé v kraji nezůstávají.

„Studenti odcházejí studovat na vysoké školy mimo region a většina z nich se bohužel nevrátí. Dále mi chybí v regionu větší propagace učebních oborů směrem k budoucímu uplatnění uchazečů. Zde je potřeba vyvinout větší úsilí v rámci spolupráce mezi Hospodářskou komorou a zaměstnavateli v našem regionu. Velké uplatnění mohou najít budoucí uchazeči ve strojírenských oborech, zde jsou kvalifikovaní zaměstnanci skutečně dobře zaplaceni. Dnešní strojírenská výroba je většinou plně automatizovaná a zde je potřeba kvalitních vzdělaných uchazečů,“ řekl Maleček.

Důležité pro mladé je ale podle něj i kvalitní a dostupné sportovní, kulturní a společenské vyžití. „V tom máme určitě ještě rezervy,“ dodal.

Podobnou příčinu, tedy málo pracovních míst za dobré peníze, vidí jako důvod odlivu mladých i jediný nezávislý kandidát do Senátu Pavel Petričko. Kladně sice hodnotí rozmach průmyslových zón v kraji, ale tam podle něj najdou uplatnění spíš méně kvalifikovaní lidé. „A tak mladí lidé s vyšším vzděláním bohužel zůstávají za hranicemi Karlovarského kraje,“ řekl Petričko.

Rozhodování o zřízení vysoké školy se zaměřením na cestovní ruch a lázeňství je podle něj za současné situace velmi těžké. Dvě mouchy jednou ranou by se ale podle Petrička podařilo zabít akreditovaným pedagogickým pracovištěm ZČU. „To by vyřešilo nedostatek pedagogů a přilákalo by ke studiu i mladé lidi odjinud,“ dodal.

První kolo senátních voleb se na Karlovarsku uskuteční 23. a 24. září. Druhé pak o týden později.