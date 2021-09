Vary hledají i mezi středoškoláky. Do volebních komisí potřebují 60 lidí

„Konkrétně jde o 321 členů volebních komisí včetně náhradníků, přičemž politické strany nominovaly letos jen 140 členů. Magistrát pak vyčlenil pro práci ve volebních komisích maximum lidí, tedy 111 úředníků. Už nyní máme zároveň první případ, kdy nám jeden z budoucích členů komise nejspíš skončí v karanténě kvůli onemocnění covid-19. Oslovili jsme proto už i ředitele středních škol a doufáme, že si studenti starší osmnácti let budou chtít nejen přivydělat, ale zažít i demokracii v praxi,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

„Platí zároveň, že všichni zájemci se mohou stále ještě přihlásit na čísle 353 151 223 nebo vyplněním formuláře na webu magistrátu města,“ dodal.



Na rozdíl od Karlových Varů se volební komise v Chebu již obsadit podařilo. „Bylo to však na hraně. Politické strany a uskupení letos dodaly málo nominantů. Oslovili jsme proto i všechny členy volebních komisí ze seznamů, které máme z dřívějška. Z těchto zájemců se pak rekrutovali náhradníci,“ vysvětluje mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková s tím, že v Chebu jsou připraveni i na případ, že by například kvůli nemoci nemohli pracovat řádní členové komisí ani náhradníci.

„Pokud by bylo úplně nejhůř a nastala krizová situace, pak by starosta jmenoval do komise některé z úředníků,“ doplňuje s tím, že na volby se už nyní město připravuje a probíhají zároveň školení pro členy komisí.

Podle Liptákové je nedostatek zájemců o práci ve volebních komisích způsobený hlavně nezájmem střední a mladší generace. „Komise jsou z větší části naplněné seniory a ti stárnou. Často pro ně bývá už i fyzický problém celé dva dny v práci vydržet. Velký vliv má i onemocnění covid-19. Lidé mají strach, že se nakazí,“ uzavírá Liptáková.

Žádné drama zatím nezaznamenal ani Sokolov. „Situace je letos podobná jako v jiných volebních letech, problémy s obsazením komisí ani s náhradníky tu obvykle nemíváme,“ přibližuje mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

S naplněním členů volebních komisí ve svých čtrnácti okrscích letos nemá žádnou práci ani město Ostrov. „Konkrétně v našem případě se tentokrát více zapojily i samotné volební strany a do komisí nominovaly dostatek lidí. Náš úřad pak již doplnil jednotlivé komise o své úředníky, kteří pracují ze zákona jako zapisovatelé. Problém nemáme ani s náhradníky,“ potvrzuje Věra Kotmelová z ostrovské radnice.

Podle mluvčího Aše Milana Vrbaty je naprosto běžné, že volební komise ve větším doplňují právě úředníci: „Zaměstnanci našeho úřadu dokonce tvoří při volbách vždy přibližně polovinu členů zdejších volebních komisí.“

Také ve Žlutích je letos členů okrskových volebních komisí dostatek. „Loni to bylo v souvislosti s pandemií v době konání krajských voleb horší. Lidé se báli, letos však máme i dost náhradníků pro případ, že by se někdo ze členů ocitl ze dne na den v karanténě nebo v izolaci,“ potvrzuje Jiří Volf ze žlutické radnice.

V případě zapojení do práce v komisi náleží členům odměna ve výši 1 800 korun pro řadové členy, 2 100 korun pro zapisovatele a místopředsedy a 2 200 korun pro předsedy.



Protože však trvá stav pandemické pohotovosti z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19, zvyšuje se odměna o 500 korun. Každý člen volební komise má zároveň nárok na placené volno v práci.