Sehnat volební komisaře je ve velkých městech Karlovarského kraje problém

„Jsme na hraně,“ shodují se mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál a jeho kolegyně z chebského městského úřadu Simona Liptáková.

„Teoreticky máme komise personálně zajištěné. Je ale velmi pravděpodobné, že někteří z těch, kteří už prošli školením, do nich nakonec nenastoupí,“ uvedl Jan Kopál s tím, že do komisí město potřebuje 250 lidí. Předpokládá tedy, že do padesáti karlovarských okrsků bude zapotřebí sehnat desítky náhradníků. Mluvčí připouští, že post náhradníka je nevděčný. „Nikdo z nich neví, zda a kdy bude povolán,“ vysvětlil Kopál.

Na začátku tohoto týdne proto magistrát oslovil i karlovarské střední školy s nabídkou přivýdělku pro studenty starší osmnácti let. Jako členové komisí si mohou vydělat 2 900 korun. Na odměnu se ovšem vztahuje patnáctiprocentní daň.

Odměny členům volebních komisí Předseda 3600 Kč

Místopředseda 3500 Kč

Člen 2900 Kč Odměna podléhá zdanění

Obdobná situace jako v Karlových Varech je i v Chebu. I tam sice mají komise naplněné, ale prakticky bez náhradníků. „Kdyby někdo nepřišel, museli bychom to řešit úředníky radnice,“ konstatovala mluvčí radnice Simona Liptáková.

„Jen asi ve třech okrscích máme jednoho až dva náhradníky,“ upřesnila Lenka Býnová, vedoucí organizačního odboru. V Chebu se přitom volí ve 32 okrscích, do komisí potřebuje sehnat 184 lidí.

O poznání lépe jsou na tom podle mluvčího radnice Vladimíra Meluzína v Sokolově. Tamních 19 okrsků je zapotřebí obsadit necelou stovkou volebních komisařů. „Chybí nám dva, možná tři lidé. A to je zanedbatelné,“ potvrdil mluvčí, že příští pátek bude vše připravené.

Na stabilní a mnoha volbami prověřený tým volebních komisařů se může spolehnout starosta nejmenšího města České republiky, Přebuzi na Sokolovsku, Martin Bruoth. „I letos jsem sousedy přemluvil,“ s úsměvem komentoval naplňování čtyřčlenné městské volební komise Bruoth.

Zřídka se podle něj stává, že by do komise nominovala svého kandidáta některá z kandidujících stran. „Případné náhradníky jsem neřešil, myslím, že nebudou potřeba,“ dodal starosta Přebuzi.

Komunální volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. září. Na Karlovarsku jsou spojené i s volbami do Senátu. Pokud z prvního kola nevzejde nový senátor, druhé je naplánované o týden později.