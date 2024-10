Volby v sociálních službách a kampaň SPD. Soud bude řešit dvě stížnosti

„Hlasovací lístky s odevzdaným hlasem nevhazovali do přenosné volební schránky voliči samotní, ale činili tak za ně zdravotní sestry nebo jiný personál zařízení, ačkoli u jednotlivých voličů neexistovala objektivní překážka pro osobní výkon jejich volebního práva,“ argumentoval v návrhu, který v tomto týdnu podal u plzeňského krajského soudu Ajšman. Tím podle něj došlo k porušení zákona o krajských volbách.

Petr Ajšman (SRDCEM PRO...)

Do křížku s ním se podle jeho vyjádření dostaly některé strany už v rámci volební kampaně. A opět v zařízeních sociálních služeb.

Kandidáti podle něho opakovaně navštěvovali domovy pro seniory či domovy s pečovatelskou službou v Karlovarském kraji, i když obecně byl přístup do těchto zařízení za účelem politické agitace odepřen všem subjektům.

„Kandidáti navštěvovali zmíněná zařízení z titulu funkce poslance, zastupitele kraje a podobně, čímž docházelo k nerovnému přístupu k těm kandidátům, kteří v té době nebyli zastoupeni v zastupitelstvu kraje nebo v Poslanecké sněmovně,“ stojí v návrhu. Ten je v pořadí už druhý, který k soudu z regionu došel.

Stížnost míří na kontroverzní kampaň SPD

První stížnost, kterou plzeňský soud obdržel už v pondělí, v návrhu požaduje vyslovení neplatnosti volby všech kandidátů koalice SPD a Trikolory a jejich případných náhradníků. Jejím autorem je student Právnické fakulty Univerzity Karlovy Karel Špecián. Poukazuje v ní na kontroverzní kampaň SPD před volbami.

„Podle našeho názoru byla předvolební kampaň volební strany SPD a Trikolora vedena způsobem, který hrubě narušil demokratické principy a ústavní práva občanů včetně rovnosti a úcty k lidské důstojnosti,“ řekl autor stížnosti.

Poukázal přitom na případy, kdy podle jeho názoru mělo dojít k podněcování násilí vůči konkrétním politickým představitelům. „Například v pexesu, v němž bylo zobrazené bodání a škrcení předsedy vlády,“ argumentoval Špecián.

Kampaň podle něj zahrnovala rasistické a homofobní vizuály a propagaci extremistických názorů. „Mezi příklady uvádíme použití obrázků se zakrváceným černochem či romskými dětmi kouřícími cigarety. Nejen tyto vizuály podle nás šíří strach či nenávist ve společnosti vůči konkrétním skupinám obyvatel,“ doplnil autor stížnosti.

O relevanci takové stížnosti podle něj vypovídá i fakt, že obdobné návrhy podali stěžovatelé ve více krajích, nejen v Karlovarském.

Lídryně kandidátky Karla Maříková potvrdila, že o podnětu ví. „Psala jsem na krajský soud, zda se mohu jako dotčená osoba k věci vyjádřit. V případě voleb do Poslanecké sněmovny tato možnost byla, nevím ale, zda to stejně funguje v případě voleb do krajského zastupitelstva,“ doplnila Maříková.

Krajský soud bude oba zmíněné podněty řešit. Zákonný termín pro podání stížností vyprší tento pátek.