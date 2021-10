Jáchymováci vystavili v referendu stopku stezce v oblacích na Klínovci

„Samozřejmě mě to mrzí,“ komentoval výsledek starosta Jáchymova Bronislav Grulich, který je zastáncem projektu.

Výsledky lidového hlasování bude ctít. „V tuto chvíli nevidím cestu, jak projekt podpořit. Lidé se vyjádřili, a to je pro mě směrodatné. Pokud by eventuálně investor přišel s jinou lokalitou, tak budiž. Ale Klínovec to nebude,“ reagoval po sečtení všech hlasů Grulich.



Jáchymovský zastupitel Michal Baláž, který byl iniciátorem referenda, je na druhou stranu s jeho výsledkem spokojený. „Nemohli jsme otázku položit tak, aby se týkala přímo výstavby Skywalku. Musela být formulována tak, aby se týkala toho, co je v kompetenci zastupitelstva. Proto zněla tak, aby se lidé vyjádřili k prodeji pozemků,“ vysvětlil Baláž.

Město by prodejem pozemků potřebných k výstavbě získalo šest milionů korun. Další milion ročně by do městské kasy plynul z pronájmu pozemků pod nástupním místech k zamýšlené věži.

„Podle mého názoru a podle informací, které jsme měli k dispozici, nebyly podmínky pro Jáchymov výhodné,“ řekl Michal Baláž.

V případě, že by investor přišel s jinou lokalitou, by podle něj záleželo na okolnostech. „Hodně jsme kvůli Klínovci řešili dopravu v Jáchymově. Pokud by investor přišel třeba s Neklidem, nic moc by se v tomto ohledu pro město k lepšímu nezměnilo,“ vysvětlil Baláž. „Neříkám ale, že bych byl ten, kdo by projektu jako takovému házel klacky pod nohy,“ dodal.