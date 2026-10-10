Šedesátiletý vysokoškolský pedagog Miroslav Plevný senátorské křeslo obhajuje. Vedle něj má mandát i v krajském zastupitelstvu. V minulosti byl i místostarostou Chebu. Před šesti lety ve druhém kole senátních voleb jasně porazil protikandidátku Jaroslavu Brožovou Lampertovou (ANO)
Žena v barvách ANO bude jeho vyzývatelkou i v letošním roce. O Senát zabojuje Sandra Tsoukernik, která kandiduje jako nestranička. Jedenačtyřicetiletá politická novicka je manažerkou a filantropkou.
Volby 2026 OBRAZEM
Podle dosavadních výsledků je třetí kandidátka VOK Štěpánka Černá. Čtvrtý je pak Vladimír Keblůšek (Naše Česko), pátý Ivan Reis a na šestém místě je kandidát KSČM Pavel Hojda.