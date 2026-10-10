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Výsledky voleb na Chebsku: O senátorské křeslo se zřejmě utkají Plevný a Tsoukernik

Autor:
  17:59

Dosavadní senátor Miroslav Plevný se podle dosavadních výsledků ve druhém kole utká se Sandrou Tsoukernik. | foto: Archiv

Dosavadní senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Plevný (bezpartijní za STAN) a jeho vyzývatelka Sandra Tsoukernik (bezpartijní za ANO) se podle zatím neúplných výsledků příští týden utkají o křeslo v Senátu. Ani jednomu se nepodařilo získat nadpoloviční počet hlasů, po polovině sečtených okrsků měl Plevný přes 36 procent hlasů, Tsoukernik zhruba třicet procent.

Výsledky voleb 2026

Šedesátiletý vysokoškolský pedagog Miroslav Plevný senátorské křeslo obhajuje. Vedle něj má mandát i v krajském zastupitelstvu. V minulosti byl i místostarostou Chebu. Před šesti lety ve druhém kole senátních voleb jasně porazil protikandidátku Jaroslavu Brožovou Lampertovou (ANO)

Žena v barvách ANO bude jeho vyzývatelkou i v letošním roce. O Senát zabojuje Sandra Tsoukernik, která kandiduje jako nestranička. Jedenačtyřicetiletá politická novicka je manažerkou a filantropkou.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Na snímku Ivan Bartoš. (10. října 2026)
295 fotografií

Podle dosavadních výsledků je třetí kandidátka VOK Štěpánka Černá. Čtvrtý je pak Vladimír Keblůšek (Naše Česko), pátý Ivan Reis a na šestém místě je kandidát KSČM Pavel Hojda.

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