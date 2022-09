Horník senátorský post neobhájí, lituje střetu s kolegou ze STAN

Podle Petra Kulhánka sehrál rozhodují roli faktor, že voliči obou kandidátů jsou si názorově hodně podobní. „Jednoznačné proto je, že kdyby šel do voleb jenom jeden z nás, bylo by to na druhé kolo,“ konstatoval hejtman kraje.

Za předpokladu, že by všichni voliči vhodili do urny lístek jenom jednoho z nich, by totiž dostal 7949 hlasů, což by bylo pouze o 394 méně, než měla vítězná Věra Procházková (ANO, 8343 hlasů) a znamenalo by to suverénní postup do druhého kola. Takto se v něm Procházková utká s Evou Chromcovou z SPD.

Současný hejtman šel do senátních voleb za svou „rodnou“ Karlovarskou občanskou alternativu (KOA) díky vítězství v primárních volbách STAN v kraji. Na celostátní úrovni ovšem padlo rozhodnutí, že bude hnutí na Karlovarsku zastupovat Jan Horník.

„Měla být dodržená oficiálně uzavřená dohoda, která byla i v usnesení celostátního výboru STAN,“ zdůraznil Kulhánek.

Podle té měl být kandidátem STAN právě on s Horníkovo podporou. „Kdybych couvnul, neobhájil bych si to před sebou samým, ani před svým okolím,“ dodal Kulhánek.

Vím přesně, co budu dělat, říká Horník

„Petr má post hejtmana a chtěl další. Teď jsme přišli o své zastoupení v Senátu. S tím ale teď už nic neuděláme,“ komentoval výsledky voleb dosavadní místopředseda Senátu Jan Horník.

Toho překvapil úspěch středolevicových až ultralevicových stran. „Nečekal bych, že se dožiju chvíle, kdy bude mít v kraji SPD takovou podporu,“ řekl Horník.

Senátní obvod Karlovy Vary byl podle něj v letošním roce vůbec nejhorší v celé republice. „Z jedenácti kandidátů byli dva levicoví a zbytek tvořili zástupci spíš středopravice. To rozmělnilo hlasy voličů,“ doplnil dosluhující senátor.

Z horní komory Parlamentu odchází bez splínu. „Jednou to přijít muselo,“ pokrčil pouze rameny. Jak tvrdí, byl připravený na obě varianty. Tedy že obhájí post, i že ho neobhájí.

„Vím přesně, co teď budu dělat,“ naznačil bez podrobností. S největší pravděpodobností zůstane starostou Božího Daru. Kandidáti uskupení Náš domov Boží Dar, v jehož čele stál, totiž získali čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu.