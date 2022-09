O Senát se na Karlovarsku utkají záchranářky z ANO a SPD, Horník končí

Jak uvedla bývalá poslankyně a lékařka záchranné služby Věra Procházková, práce v Senátu by pro ni byla méně časově náročná.

„Budu moct pokračovat v aktivitách, které jsem dělala v době, kdy jsem byla v parlamentu. To znamená hlavně oblast záchranky. Počítám s tím, že zvednu svoje zákony, které se mi nepodařilo dotáhnout ve Sněmovně. Zkusím je prosadit přes Senát,“ uvedla Procházková.

V následujícím týdnu před druhým kolem senátních voleb se chystá dělat to stejné, co dosud. „Budu dělat to co poslední měsíc, tedy mluvit s lidmi napřímo, protože to je nejvíc,“ dodala.

Eva Chromcová, operátorka Zdravotnické záchranné služby, strávila volební den v práci, měla službu na záchrance.

Výsledky senátních voleb Obvod Karlovy Vary

„Abych pravdu řekla, je to velké překvapení nejen pro mě, ale prakticky asi pro všechny, jak pro SPD, tak pro celé moje okolí. V následujícím týdnu mě myslím nečeká nic moc jiného než normálně. Nečekala bych, že kampaň by se měla nějak stupňovat,“ uvedla.

Janu Horníkovi, členovi Senátu už od roku 2004 a od roku 2018 jeho místopředsedovi, se tak nepodařilo počtvrté obhájit svou pozici.

„Já jsem by připravený na obě možnosti - buďto obhájím, nebo neobhájím. Ta druhá možnost, která nastala, tak pro mě není teď něco nového. Já vím, co budu dělat. Nemám nějaký splín, stejně to jednou muselo přijít. Mě trochu překvapuje, že to na Karlovarsku vyhrávají středolevicové až ultralevicové hlasy, ale to je asi dané tím naším severozápadním regionem. Samozřejmě to něco vypovídá o naší společnosti,“ poznamenal.