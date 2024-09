Živcový lom lidé z Potůčků odmítli, v Kynšperku jich k referendu přišlo málo

Místního referenda v Potůčkách se zúčastnilo 145 z 249 oprávněných voličů (58,23 procenta). „Pro těžbu byly dva hlasy a zbylých 98,57 procenta obyvatel, kteří hlasovali, s těžbou nesouhlasí,“ uvedl pro ČTK starosta Vlastimil Ondra (nez).

Na druhý dotaz referenda, jestli má obec využít všech zákonných prostředků k tomu, aby fakticky zabránila těžbě živce, odpovědělo podle Ondry 11 hlasujícího záporně. Naproti tomu 92,03 procenta hlasujících obyvatel stanovisko vedení obce podpořilo.

Navržený dobývací prostor o rozloze přibližně 15 hektarů leží v lese východně od Potůčků a severně od Horní Blatné, přibližně kilometr od hranice s Německem.

Předpokládaná doba trvání těžby je 20 let s roční kapacitou sto tisíc tun živcové suroviny. Těžbu bude provádět společnost KMK GRANIT se sídlem v Krásně na Sokolovsku, kde už jeden živcový lom provozuje.

Lom má fungovat vždy na jaře a na podzim ve dvousměnném provozu. Surovinu budou těžaři získávat pomocí odstřelů dvakrát až třikrát měsíčně. Živec se pak bude odvážet po lesních cestách.

Na hlavní silnici se napojí nad Perninkem a odvážet se bude do meziskladu v Chodově na Sokolovsku, případně k dalšímu zpracování v lomu Krásno nebo do mlýnice v Horním Slavkově. Právě doprava vadí i dalším obcím na plánované trase suroviny ke zpracování.

V Kynšperku je referendum těsně neplatné

Místní referendum o výstavbě větrných elektráren v obci Chotíkov u Kynšperka nad Ohří a změně územního plánu je neplatné. Podle zákona by muselo přijít nejméně 35 procent obyvatel s oprávněním volit. K urnám však zamířilo jen 1 272 lidí, což je 34,35 procenta voličů.

„Za spolek Pro přírodu referendum zpochybňovat nebudeme. Ctíme vůli lidí a chceme všem, kteří přišli k volbám, poděkovat, ať už hlasovali pro, nebo proti. Pro nás je zásadní, že 68,71 procenta z těch, co přišli, se vyjádřilo ke stavbě větrníků nesouhlasně. To je pro nás obrovský úspěch. Chybělo nám 13 lidí, jinak by referendum bylo platné,“ uvedl Michal Škaloud ze Spolku pro přírodu, který inicioval vyhlášení referenda kvůli plánované výstavbě větrných elektráren a změně územního plánu, která by stavbu větrníků umožnila.

Podle jeho slov nicméně referendum, i když neplatné, dostatečně vypovídá o tom, že větrníky v místě lidé nechtějí.

„Uvidíme, jak se k tomu postaví zastupitelstvo. Bude se zřejmě probírat otázka, zda pokračovat ve spolupráci se společností meridian Nová Energie a my budeme pevně doufat, že pro zastupitele bude těch téměř 70 procent nesouhlasných hlasů závazkem. Že se k tomu odpovídajícím způsobem postaví,“ podotkl.

Přestože je místní referendum neplatné, podle kynšperského starosty Marka Matouška je zásadní, jak lidé, kteří přišli, hlasovali. „Pro záměr se vyjádřilo 328 voličů, proti bylo 874. Jsem přesvědčen, že tohle bude pro zastupitele zásadní a že na nadcházejícím zastupitelstvu, které se bude konat 30. října, rozhodnou v projektu nepokračovat,“ dodal.