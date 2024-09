Důchod, původní práce i péče o zdraví. Redaktoři zjistili plány končících radních

Jeho vyjádření k profesní budoucnosti je stručné. „Chystám se k návratu do personalistiky, k headhuntingu pro společnost Hofírek Consulting,“ uvedl v krátké zprávě. Pro personální agenturu pracoval už před nástupem na post hejtmana.

Jako jeho první náměstek v radě končí i Karel Jakobec (ODS). Ten byl před vstupem do politiky kmenovým zaměstnancem Sokolovské uhelné. Návrat do těžařské firmy je podle něj jednou z možných variant jeho dalšího působení. „Je vysoce pravděpodobná. Nemyslím si, že by s tím měl být nějaký problém,“ naznačil Jakobec. Čeká nicméně, jak se vyvinou povolební jednání.

Do opozičních lavic krajského zastupitelstva míří i radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár. Sociální oblasti se ovšem chce věnovat i jako opozičník. „Budu se snažit konstruktivně podporovat všechny rozumné kroky a dohlížet na to, aby to, co jsme dosud udělali, nepadlo pod stůl. Věřím, že ANO nominuje někoho, kdo tomu rozumí a nebude se snažit vše šmahem zbourat. V tom dobrém by se mělo pokračovat,“ řekl končící radní.

Nikdo z dalších současných krajských radních už na politiku regionu v následujících čtyřech letech vliv mít nebude. V krajské politice tak končí i oba radní za hnutí Místní Dalibor Blažek a Patrik Pizinger.

„Od loňska jsem důchodce, takže ta změna mne nezastihne nepřipraveného. Budu mít čas na svoje koníčky, na vnoučata, začnu znovu fotografovat. Tohle rozhodnutí jsem neudělal já, ale je důležité pro další etapu mého života. Prostě se dám do klidu, i když upřímně, trochu se toho bojím. Moc si nedokážu představit, jak se mi povede přejít z plného pracovního vytížení do úplného klidu. Ale nakonec uvidíme, co život přinese,“ řekl Dalibor Blažek.

Chodovský starosta Patrik Pizinger bude mít po volbách více času na město i na sebe. „Budu se věnovat rodině, psovi a svému zdraví,“ naznačil ryze soukromé cíle Pizinger. Právě zdraví podle něj za čtyři roky hodně utrpělo. „A když vidím současné složení zastupitelstva, utrpělo by ještě víc, kdybych v něm zůstal. Takhle budu s radostí a zpovzdálí sledovat dění,“ dodal starosta Chodova.

Na krajské politické scéně končí i Piráti. Jindřich Čermák, který měl v radě na starosti školství a sport, si v první řadě chce dát kratší pauzu. „Hlavně psychické vypětí bylo v té pozici poměrně značné, proto bych si chtěl dovolit pár dnů nedělat vůbec nic. Zvolnit, otevřít si knížku, přijít na jiné myšlenky,“ předestřel plány pro nejbližší dobu.

Na krajskou politiku ale zanevřít nechce. „To úplně nejde, ale nevím, jestli budu i nadále tak aktivní. Myslím si, že v dalších volbách to chce někoho mladšího, dravějšího, s větším elánem. Je potřeba, aby i ti mladší převzali odpovědnost,“ dodal Jindřich Čermák.

Jeho stranický kolega Vojtěch Franta opouští krajské zastupitelstvo po osmi letech. „Nehroutím se z toho. Myslím, že po tolika letech je čas na výměnu. Budu dál pracovat jako opoziční zastupitel pro město Mariánské Lázně. A protože mám vystudovanou architekturu a věnoval jsem se tomu oboru před tím, než jsem aktivně vstoupil do politiky, tak se k němu s největší pravděpodobností vrátím,“ řekl Franta.

Do krajského zastupitelstva se nedostal ani starosta Hájku Vít Hromádko, který kandidoval za Vizi pro Karlovarský kraj. „Teď se víc zaměřím sám na sebe. Čeká mě týdenní boj s nemocí a pak zase hurá do práce. Tentokrát už jen pro Hájek, ale s o to větším nasazením,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

Oľga Haláková (KDU-ČSL), radní pro kulturu, je sice už v důchodovém věku, odpočinek ale nechystá. Vrací se totiž k navrhování pamětních mincí. „Už jsem se zajímala o soutěže, které vypisuje Česká národní banka. Mám ale ještě jeden projekt, kterému říkám Oľga. Mohla bych se víc věnovat sama sobě a snům, které jsem dosud nenaplnila,“ uvedla.

Už první den voleb zmizela z webu Karlovarského kraje jména dvou uvolněných zastupitelů. Pavla Čekana (Srdcem Pro) a Markéty Monsportové (Piráti).

Pavel Čekan dál zůstává zastupitelem v Ostrově. „Ale jinak už jsem důchodovej. O důchod jsem už zažádal, vyřízený by měl být 20. listopadu,“ podotkl. Podrobné plány do budoucna si ale nedělá. „Člověk má žít daným okamžikem,“ dodal.

Markéta Monsportová, která v minulém volebním období pracovala v komisi kultury a památkové péče zastupitelstva Karlovarského kraje, si prý v první řadě potřebuje odpočinout. „Musím se dát dohromady zdravotně, urovnat myšlenky, domácnost i zahradu… Samozřejmě, že už přemýšlím, co dál. Zaměřím se na kulturu, ale asi už nikoli v politice. To prostředí vnímám, že je až toxické. Myslím, že se budu snažit prosazovat věci zdola, to mi asi bude vyhovovat víc. Velký potenciál vidím v přeshraniční spolupráci, i tomu bych se chtěla věnovat,“ svěřila se Monsportová.