U voleb ve Františkových Lázních zasahovala policie

„Přijali jsme oznámení o možné nestandardní manipulaci se seznamem voličů ve volební místnosti ve Františkových Lázních,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Pešková. Co přesně bylo podstatou manipulace, se v současné době zjišťuje.
Přivolaná hlídka incident zadokumentovala. „Případ řešíme ve spolupráci s koordinátorem voleb z krajského úřadu,“ doplnila Pešková.
Problém ve volební komisi potvrdil i koordinátor Pavel Lehocký. V současné chvíli jej ale mohou vyřešit jen těžko.
Volby 2026 OBRAZEM
„Volební urnu do skončení voleb otevřít nemůžeme,“ vysvětlil s tím, že považuje za nepravděpodobné, že by některý ze členů neoprávněně manipuloval s voličských seznamem.
Aby se ale předešlo případným stížnostem, budou na sčítání hlasů v tomto okrsku dohlížet úředníci obce s rozšířenou působností, tedy z Chebu.
Situace ve Františkových Lázních byla napjatá už před volbami. Současné vedení radnice podalo trestní oznámení na několik lidí pro pomluvu. Mezi ty, na které radnice ukázala prstem, byl i bývalý starosta Jan Kuchař.
Podle vyjádření na facebookovém profilu města se trestní oznámení týká údajně dezinformačních a lživých materiálů, které měly ti, na něž směřuje oznámení, roznášet po městě.