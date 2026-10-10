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Komunální volby 2026 v Chebu vyhrála Volba pro město. Kdo bude vládnout městu?

Autor:
  23:53
Komunální volby 2026 v Chebu ovládla Volba pro město s podporou Starostů

Komunální volby 2026 v Chebu ovládla Volba pro město s podporou Starostů | foto: Martin Stolař, MAFRA

Komunální volby 2026 v Chebu ovládla Volba pro město s podporou Starostů
Komunální volby 2026 v Chebu ovládla Volba pro město s podporou Starostů
Komunální volby 2026 v Chebu ovládla Volba pro město s podporou Starostů
Komunální volby 2026 v Chebu ovládla Volba pro město s podporou Starostů
79 fotografií
V komunálních volbách v Chebu zvítězilo sdružení Volba pro město Cheb s podporou hnutí Starostové a nezávislí. A to se ziskem necelých 27 procent hlasů. Druhou pozici obsadilo s více než 18 procenty hlasů hnutí ANO 2011. Volební účast se zastavila na 33 procentech.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Chebu, kde voliči rozhodovali o obsazení 29 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo sdružení Volba pro město Cheb s podporou hnutí Starostové a nezávislí. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo 26,93 procent hlasů.

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Na druhém místě je s výrazným odstupem více než osmi procent hlasů hnutí ANO 2011. Třetí příčku obsadila Koalice pro Cheb se sedmnácti procenty hlasů. Celkem má zastupitelstvo 29 členů.

Výsledky komunálních voleb v Chebu 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
Volba pro město Cheb s podporou Starostů 26,93 %50 8489
ANO 201118,85 %35 5956
Koalice pro Cheb17,71 %33 4426
VOK – Volba pro kraj8,69 %16 4023
Naše Česko8,54 %16 1343
ODS Cheb ve spolupráci s nezávislými5,51 %10 4021
Svoboda a přímá demokracie (SPD)5,09 %9 6181

Do skrutinia se dostalo celkem 7 uskupení – Volba pro město Cheb, ANO 2011, Koalice pro Cheb nebo VOK – Volba pro kraj. Naopak FAJN Cheb s podporou Motoristé sobě, Komunistická strana Čech a Moravy a Lidé Proti Zóně - NEPOSTAVÍME průmyslovou zónu Cheb II - www.protizone.cz zůstaly pod volební klauzulí.

Volební účast v Chebu dosáhla 33,17 procent.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
79 fotografií

Kdo bude vládnout Chebu?

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo v Chebu má 29 míst, většinu tedy tvoří 15 hlasů.

Dosud město vedla koalice ANO, ODS a Volby pro kraj (VOK), která měla dohromady 16 mandátů; starostou se stal Jan Vrba (ANO). Vítězné ANO tehdy získalo 11 křesel, ODS dvě a VOK tři.

Výsledky komunálních voleb v Chebu v roce 2022
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201131,70 %67 41711
Volba pro město Cheb21,37 %45 440 7
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 10,79 %22 9363
Koalice pro Cheb10,12 %21 5133
Volba pro kraj10,03 %21 3263
Občanská demokratická strana7,49 %15 9342

Senátní volby v Chebu 2026: Kdo postupuje?

Voliči v senátních volbách v Chebu vybírali ze šesti kandidátů. Přes 50 procent hlasů nedostal žádný z nich, do druhé kola postupují prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný se 40 procenty hlasů a Mgr. Sandra Tsoukernik s 27 procenty hlasů.

Dva kandidáti s největším počtem hlasů v obvodu 36 – Česká Lípa
UmístěníJméno
1.prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný (Starostové a Nezávislí)
2Mgr. Sandra Tsoukernik (STAN)

Pro Mgr. Štěpánku Černou hlasovalo dvanáct procent voličů, pro Vladimíra Keblúška deset procent, Ivan Reis si odnesl šest procent a Ing. Pavel Hojda tři procenta.

Výsledky voleb na Chebsku: O senátorské křeslo se utkají Plevný a Tsoukernik

Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

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