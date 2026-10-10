Komunální volby v Chebu, kde voliči rozhodovali o obsazení 29 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo sdružení Volba pro město Cheb s podporou hnutí Starostové a nezávislí. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo 26,93 procent hlasů.
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Na druhém místě je s výrazným odstupem více než osmi procent hlasů hnutí ANO 2011. Třetí příčku obsadila Koalice pro Cheb se sedmnácti procenty hlasů. Celkem má zastupitelstvo 29 členů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Volba pro město Cheb s podporou Starostů
|26,93 %
|50 848
|9
|ANO 2011
|18,85 %
|35 595
|6
|Koalice pro Cheb
|17,71 %
|33 442
|6
|VOK – Volba pro kraj
|8,69 %
|16 402
|3
|Naše Česko
|8,54 %
|16 134
|3
|ODS Cheb ve spolupráci s nezávislými
|5,51 %
|10 402
|1
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|5,09 %
|9 618
|1
Do skrutinia se dostalo celkem 7 uskupení – Volba pro město Cheb, ANO 2011, Koalice pro Cheb nebo VOK – Volba pro kraj. Naopak FAJN Cheb s podporou Motoristé sobě, Komunistická strana Čech a Moravy a Lidé Proti Zóně - NEPOSTAVÍME průmyslovou zónu Cheb II - www.protizone.cz zůstaly pod volební klauzulí.
Volební účast v Chebu dosáhla 33,17 procent.
Volby 2026 OBRAZEM
Kdo bude vládnout Chebu?
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo v Chebu má 29 míst, většinu tedy tvoří 15 hlasů.
Dosud město vedla koalice ANO, ODS a Volby pro kraj (VOK), která měla dohromady 16 mandátů; starostou se stal Jan Vrba (ANO). Vítězné ANO tehdy získalo 11 křesel, ODS dvě a VOK tři.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|31,70 %
|67 417
|11
|Volba pro město Cheb
|21,37 %
|45 440
|7
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|10,79 %
|22 936
|3
|Koalice pro Cheb
|10,12 %
|21 513
|3
|Volba pro kraj
|10,03 %
|21 326
|3
|Občanská demokratická strana
|7,49 %
|15 934
|2
Senátní volby v Chebu 2026: Kdo postupuje?
Voliči v senátních volbách v Chebu vybírali ze šesti kandidátů. Přes 50 procent hlasů nedostal žádný z nich, do druhé kola postupují prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný se 40 procenty hlasů a Mgr. Sandra Tsoukernik s 27 procenty hlasů.
|Umístění
|Jméno
|1.
|prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný (Starostové a Nezávislí)
|2
|Mgr. Sandra Tsoukernik (STAN)
Pro Mgr. Štěpánku Černou hlasovalo dvanáct procent voličů, pro Vladimíra Keblúška deset procent, Ivan Reis si odnesl šest procent a Ing. Pavel Hojda tři procenta.
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Výsledky voleb na Chebsku: O senátorské křeslo se utkají Plevný a Tsoukernik
Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.