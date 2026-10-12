„Já jsem v úspěch věřil. V minulých volbách jsme skončili jako nejsilnější opozice, nyní je to ještě lepší. A co to signalizuje? Že voliči zřejmě chtějí změnu. A já se pokusím, aby se to, co jsme napsali do volebního programu, skutečně stalo, i když pravděpodobně ne z pozice starosty,“ řekl krátce po oznámení výsledků Plevný, který letos bojuje i o senátorské křeslo a věří, že uspěje.
I přes vrcholící senátní kampaň se dění v Chebu podle svých slov věnovat bude. Rovněž plánuje být u koaličních vyjednávání, která už začala.
„Upřímně, že budeme mít devět mandátů, to jsem nečekal. Vnímám to jako ocenění naší opoziční práce, kterou jsme se snažili dělat. A netajíme se tím a vždy jsme tvrdili, že pro nás je přirozeným partnerem Koalice pro Cheb. Spolu bychom měli patnáct hlasů, což je v zastupitelstvu většina,“ potvrdil za Volbu pro město Ladislav Hrubý, který by se podle svých slov k případným dalším partnerům koalice nerad vyjadřoval.
„Další strategii si ještě musíme ujasnit. Ovšem platí to, že absolutně vylučujeme spolupráci s SPD. A plnými silami teď chceme podporovat našeho lídra, který je kandidátem do Senátu a čeká jej druhé kolo voleb,“ řekl.
Neurčitě se vyjádřil i k nominaci na starostu. „To se mě zeptejte za pár dní, ta otázka ještě není na stole,“ dodal.
Koalice pro Cheb se spojení s Volbou pro město nebrání. „Už v předminulém období jsme spolupracovali, jsme připraveni v tom pokračovat,“ doplnil lídr kandidátky Karel Tyrpekl, kterého volební výsledky příjemně překvapily. „Ze tří křesel se posunout na šest, to už o něčem svědčí,“ uvedl.
Volby 2026 OBRAZEM
Dalším přirozeným partnerem do koalice je pro něj Volba pro kraj (VOK), která stejně jako v minulých volbách získala tři mandáty. „Se Štěpánkou Černou i Pavlem Pagáčem si docela rozumíme a navíc je za nimi vidět kus práce. A i když v předchozím období byla VOK v koalici s ANO, neměli jsme se o co handrkovat. Jak říkám, nechceme bořit, ale pokračovat v tom, co se povedlo,“ zdůraznil Tyrpekl.
Vítěz minulých voleb hnutí ANO letos ztratilo v Chebu z původních jedenácti hned pět křesel. Nováček Naše Česko má tři křesla, po jednom získaly SPD a ODS.