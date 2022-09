V Karlovarském kraji bodovalo ANO, Piráti ztratili Mariánské Lázně

V Karlových Varech přišlo k urnám 37,67 procent voličů. ANO tu získalo 34,45 procent hlasů, v pětatřicetičlenném zastupitelstvu mu tak připadlo 14 mandátů, o dva více než dosud.

Druzí Karlovaráci s 11,64 procenty hlasů získali 5 křesel, přičemž tři ztratili. Na třetím místě skončila SPD s 10,82 procenty a 4 místy v zastupitelstvu.

„Rádi bychom vyjednávali se všemi. Pokud by dopadla koalice tak, jako byla koalice předchozí čtyři roky, tak by to nebylo nic proti ničemu,“ řekla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) s tím, že povolební vyjednávání právě začínají.

V Karlových Varech ztratili Piráti. Při sledování výsledků seděli usazeni na židlích okolo stěn kavárny ePic, na stolku připravené občerstvení a na zdi promítané průběžné volební výsledky. Proti minulým volbám ale chyběl jásot. Piráti v Karlových Varech získali jen dva mandáty, o tři méně než minule.

„Budeme pokračovat v naší tvrdé opoziční práci,“ poznamenal k výsledku voleb jednička kandidátky Barbora Hradečná.

ANO získalo Cheb, Sokolov i Mariánské Lázně

Hnutí ANO bodovalo také v Sokolově, v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získalo 11 mandátů. Na druhém místě skončilo SPOLEČNĚ pro Sokolov s podporou hnutí Volba pro kraj, které si v zastupitelstvu připíše 4 křesla. Třetí skončila Svoboda a přímá demokracie (SPD), Trikolora a Svobodní taktéž se 4 místy. K urnám v Sokolově přišlo 34,27 procent voličů.

Také v Chebu vyhrálo ANO, od voličů dostalo 31,7 procent a tedy 11 z 29 mandátů v zastupitelstvu. To je o 6 více než v minulých komunálních volbách. Doposud vládnoucí Volba pro město Cheb obsadila druhé místo, v zastupitelstvu bude mít 7 křesel, přičemž jich 10 ztratila. Třetí pozice připadla SPD se 3 mandáty. Volební účast v Chebu činila 35,22 procent.

„Jsme teprve na začátku, teprve se rozdaly karty. Teď jde o to, jak se sehrajeme, jak poskládáme zastupitelstvo. A to je teprve před námi,“ řekl lídr vítězného ANO Jan Vrba. Připustil, že ANO bude mít při sestavování koalice zřejmě problém s Volbou pro město, která řídila Cheb doposud.

Hnutí ANO vyhrálo i v Mariánských Lázních, kde posledních osm let vedli město Piráti. ANO s lídrem Martinem Hurajčíkem získalo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu osm mandátů. Piráti skončili se třemi mandáty na třetím místě za uskupením Změna pro Mariánské Lázně. Voleb se zúčastnilo 37,19 procenta voličů.

„Je to vysvědčení pro současné pirátské vedení radnice. Bereme to tak, že lidé chtějí změnu a že ocenili naši práci, byť z opozice. Osobně si myslím, že lidé v Mariánských Lázních očekávali větší investice,“ řekl Hurajčík.

O koalici chce jednat co nejdříve. „My nejsme takoví, že bychom předem někoho odmítali. Budeme mluvit se všemi a tam, kde uvidíme největší koaliční potenciál, tak tam budeme jednat,“ uvedl.