Místostarosta Sokolova podal trestní oznámení kvůli zpochybňování voleb

„Stačí mít za dobře ředitele nebo podobně, a ejhle, truhlička putuje do jiné místnosti, aby nebylo vidět, že se svítí ve volební a jdeme hlasy znehodnotit. Stačí natrhnout, přidat křížek nebo cokoliv a už si rozhodneme o výsledku, jakém chceme,“ napsal Jakub Lagron ve svém příspěvku, ve kterém naznačuje, že tímto způsobem je možné zmanipulovat výsledek komunálních voleb.

Místostarosta Sedláček tento příspěvek označil za hrubé narušení svobodných voleb. „Myslím si, že je to narušení demokracie. Nemůžeme to nechat bez povšimnutí. Vyjádření plive na naše ředitele, školníky, na všechny lidi ve volebních komisích,“ reagoval místostarosta.

Podle něj je vyjádření za hranou. „Všichni, kdo ctíme institut voleb, bychom nic takového neměli připustit,“ podotkl Sedláček. Trestní oznámení podal bez ohledu na to, že v pátek začínají komunální volby. „Jsem demokrat a tato věc nemá v Sokolově obdoby. Zvlášť od člověka, který sám kandiduje,“ prohlásil.

Lagron autenticitu vyjádření potvrdil a podle jeho vyjádření si za ním stojí. „Absolutně nechápu, čím jsem narušil průběh voleb. Ať si je pořádně připraví, ať se tohle nemůže stát,“ řekl Lagron. Svým příspěvkem prý chtěl poukázat na to, co se dít může.

„Kdybych věděl, že to někdo dělá, nebo kdybych měl v plánu něco takového dělat nebo věděl o někom z mého okolí, kdo by něco takového dělal, nepsal bych to veřejně,“ hájil svůj postoj. „A jim můžete vyřídit, ať si uklidí stůl,“ dodal na Sedláčkovu adresu.

Místostarosta Sedláček konzultoval svůj postup s právníky. „Všichni mi potvrdili, že jde o porušení paragrafu o maření průběhu voleb. Jestli má někdo představu, že v noci chodíme, dáváme úplatky ředitelům a školníkům, aby odemkli volební místnosti a my si pak upravili volební lístky, tak to je dost za hranou,“ řekl místostarosta. Už jenom zveřejnění podobného příspěvku podle něj dává příležitost k napadnutí výsledku voleb.

„Z mého pohledu je vyjádření Jakuba Lagrona tak hrubé, že by tím mohl naplnit i skutkovou podstatu jiného trestného činu, například pomluvy anebo výtržnictví, neboť se dopouští hrubé neslušnosti na místě veřejně přístupném,“ napsal Sedláček v trestním oznámení.

Paragraf 351 trestního zákoníku praví, že maření přípravy a průběhu voleb a referenda se mimo jiné dopustí ten, kdo hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb až do vyhlášení jejich výsledků. Pokud se potvrdí, že autor příspěvku na sociální síti skutečně toto ustanovení porušil, hrozí mu půlroční až tříletý trest odnětí svobody.