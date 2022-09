V Chebu a Ostrově jsou koalice dohodnuté, v obou městech zvítězilo ANO

Jak uvedl Vojtěch Matoušek, krajský manažer hnutí ANO, dohoda v Chebu plně respektuje výsledky komunálních voleb do městského zastupitelstva. V nich hnutí ANO 2011 získalo celkem 11 mandátů do zastupitelstva, a tak z jeho řad vzejde i příští starosta města.

Z koaličních partnerů pak obsadí každý po jednom místě místostarosty. Případná koalice by tak měla mít v Chebu celkem 16 křesel. S 11 přichází ANO, 2 patří ODS a 3 získala VOK Cheb.

„Tato dohoda je stvrzením společného postupu zastupitelů směřujícím k vytvoření stabilní, většinové a transparentní městské koalice,“ uvedl Matoušek.

Lídr vítězného ANO a kandidát na starostu Jan Vrba je podle svých slov připravený usednout do horkého křesla chebského starosty. „S tím jsem do toho šel, nemohu teď říct, že to nebudu dělat,“ řekl krátce po oznámení výsledků voleb.

Už také přemýšlí, jak skloubit svou dráhu podnikatele s náročnou funkcí na radnici. „Mám skvělého společníka, který jistě zvládne všechny nástrahy podnikání i beze mne. A když nebude zbytí, bude mne muset zastoupit manželka,“ dodal Vrba.

ODS v Ostrově míří do opozice

Na společném postupu při sestavení nové koalice v Ostrově na Karlovarsku se rovněž dohodlo vítězné ANO (5 mandátů) s místním Hnutím pro harmonický rozvoj obcí a měst (4), hnutím Ostrov, můj domov (3) a Unií pro sport a zdraví (1).

V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu tak bude mít nová koalice 13 mandátů. Do opozice zamíří ODS, která ve volbách skončila druhá se ziskem čtyř křesel.

V minulém volebním období ODS s hnutím ANO na radnici spolupracovala. „Místní kandidáti hnutí ANO 2011 se nakonec rozhodli rozbít dlouholetou úspěšnou spolupráci a uzavřít dohodu s dosavadní opozicí. Tento obrat považuji za politováníhodný, ale respektuji ho,“ vyjádřil se na sociální síti Jan Bureš z ODS.