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Karlovy Vary změna nečeká. Radnici dál povede ANO spolu s Karlovaráky a ODS

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  18:12aktualizováno  18:19
Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová ve volebním štábu hnutí ANO.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová ve volebním štábu hnutí ANO. | foto: ČTK

Andrea Pfeffer Ferklová obhájí karlovarský primátorský post potřetí za sebou.
Volební štáb ANO zasedl v salonku Mattoni v hotelu Thermal.
Primátorka v kruhu svých spolustraníků z hnutí ANO.
Memorandum podepsali za hnutí ANO primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, za hnutí...
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Karlovy Vary povede koalice složená z ANO, Karlovaráků a ODS, politici v pondělí podepsali memorandum o spolupráci. Strany ještě jednají o rozdělení funkcí, už teď je však jasné, že primátorkou zůstane Andrea Pfeffer Ferklová z vítězného ANO.

Výsledky voleb 2026

Ve svých funkcích budou pokračovat náměstci Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) i Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a přibýt by měl čtvrtý náměstek. Tím pravděpodobně bude Václav Skuhravý (Karlovaráci), uvedla primátorka Pfeffer Ferklová.

Koalice bude mít v 35členném zastupitelstvu 18 mandátů. Rada města zůstane devítičlenná. Jednání završené podpisem koaliční smlouvy chtějí strany dokončit příští týden. Programové prohlášení zveřejní následně.

„Dnes jsme podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami. Hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů,“ řekla Pfeffer Ferklová s tím, že jde o těsnou většinu.

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„Už během tohoto volebního období se ukázalo, že body a kroky, které řešíme v rámci jednání zastupitelstva, jsou vždycky projednávány i s opozicí a nikdy jsme neměli problém. Vždycky jsme tam měli shodu i napříč ostatními stranami, takže já předpokládám, že to takto bude i nadále. Všem jde o to stejné, to znamená o rozvoj našeho města, tak přece není důvod, abychom se na těch základních bodech neshodli,“ dodala.

Rada města zůstane devítičlenná. „My jsme vždy měli čtyři náměstky, ale ten jeden během druhého volebního období odstoupil a už jsme ho nenahradili,“ řekla Pfeffer Ferklová.

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Smlouvu by strany měly podepsat příští týden, následně zveřejní programové prohlášení. „Vzhledem k tomu, že tady už sedíme nějakou dobu, přesně víme, co je potřeba ve městě Karlovy Vary dopracovat, jaké projekty jsou rozpracovány, tak také předpokládám, že to nebude nějaká dlouhá doba, ale neumím říct přesný datum,“ dodala.

V pátečních a sobotních komunálních volbách sice ANO v Karlových Varech proti předešlým volbám oslabilo, přesto volby vyhrálo se ziskem 26,43 procenta hlasů a deseti mandáty. Druhá v pořadí skončila koalice Vary+, která spojuje hnutí KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL, získala 22,74 procenta hlasů a devět mandátů. Po šesti mandátech pak získali Karlovaráci a Starostové a nezávislí (STAN), dva mandáty mají i SPD a ODS.

Před čtyřmi lety v Karlových Varech vyhrálo ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druzí skončili Karlovaráci s pěti mandáty. Třetí SPD získalo čtyři zastupitele, stejně jako Spolu i hnutí KOA. Piráti měli dva mandáty, stejně jako STAN. Koalici nejprve vytvořili ANO s Karlovaráky a Spolu. Po obvinění radního Petra Bursíka (ODS) se koalice omezila jen na spolupráci ANO a Karlovaráků. I tak měla koalice většinu 19 mandátů.

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