Karlovarský kraj má novou vládu. Chce méně placených postů a kontrolu hospodaření

„Některé výbory a komise sloučíme a rozhodně snížíme počty jejich členů. Budeme daleko více dbát na odbornou stránku a budeme požadovat precizně připravené materiály jak pro radu kraje, tak i pro zastupitele,“ uvedla pravděpodobná budoucí hejtmanka. Sníží se počet výborů a komisí, ve kterých bude zasedat zhruba o 100 lidí méně, než tomu bylo dosud.

„Zavedeme důkladnou kontrolu všech smluv, objednávek a faktur. Odmítáme placené trafiky pro kamarády a spřízněné duše, jako tomu bylo doposud a uděláme revizi hospodaření za uplynulé čtyři roky. Do vedení většiny komisí a výborů nominujeme zástupce opozičních stran, kteří s námi byli ochotni mluvit a jsou ochotni spolupracovat na rozvoji a prosperitě Karlovarského kraje,“ dodala Mračková Vildumetzová.

21. září 2024

Oba náměstky má za zkušené politiky, kteří z minulých let dokonale znají prostředí krajského úřadu a mají jasno ve svých kompetencích. „Nebudou mít problém převzít stávající agendu a hned se pustit do práce. Martin Hurajčík bude odpovědný za resort dopravy a regionálního rozvoje a Petr Kubis za zdravotnictví,“ uvedla budoucí hejtmanka.

Jasno má i ve složení rady. Ta bude mít devět členů. Funkci radního pro oblast životního prostředí a energetiky bude vykonávat Jan Vrba, lázeňství, cestovní ruch a UNESCO bude mít na starost Andrea Pfeffer Ferklová a problematiku sociálních věcí bude řešit Ludmila Vocelková. Další radní bude Hana Žáková, které bude svěřena oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy. Správu majetku a investice převezme Erik Klimeš a za oblast kultury a památkové péče bude odpovědná Gabriela Dostálová.

Novou sestavu vedení Karlovarského kraje musí nyní posvětit ustavující zasedání zastupitelstva. Jeho svolání ale zatím brzdí nevyřízená stížnost na volby, kterou řeší Krajský soud v Plzni. Ten se doposud vypořádal se dvěma podáními. Na vyřízení čeká třetí stížnost. Jejím autorem je Petr Ajšman (Srdcem pro...).

„Obsahuje to samé, jako mé původní podání,“ uvedl Ajšman. V něm zpochybňoval hlasování do mobilních volebních uren. Poukazoval na to, že hlasy pro jednotlivé kandidátky fyzicky do uren vhazovali zaměstnanci některých zařízení sociálních služeb pro seniory.

Důvodem, proč stížnost zaslal opakovaně, byl podle něj fakt, že původní podání soud neuznal. „Poslal jsem jej totiž z datové schránky podnikající fyzické osoby,“ vysvětlil předseda Srdcem pro... Opakované podání proto na krajský soud přišlo z datové schránky hnutí, jehož je Ajšman předsedou.

Podle Jany Mračkové Vildumetzové ovšem toto podání přišlo po zákonné lhůtě. Ta vypršela 4. října v 16 hodin, soud by se jím tedy neměl vůbec zabývat. „To je otázka,“ řekl k možnému pozdnímu podání Ajšman. Čtvrtá hodina odpolední podle něj platí pro námitky proti senátním volbám. „V případě těch krajských jsem ani já, ani můj právník žádnou lhůtu pro podávání námitek nenašli,“ doplnil. O 16. hodině jako nejzazším termínu ovšem už v minulosti mluvila mluvčí krajského soudu Jana Rubášová.

Za zákona má krajský soud 20 dní na vypořádání všech námitek. Termín tak vyprší 24. října. Na svolání ustavujícího zasedání krajského zastupitelstva má pak úřadující hejtman Petr Kulhánek 15 dní. Nejpozdějším možným termínem tak je 8. listopad. Na krajském úřadě se zatím neoficiálně hovoří o tom, že by se noví krajští zastupitelé mohli poprvé sejít v prvních listopadových dnech.