Žokej Váňa se stane poslancem místo Vildumetzové. Chci i něco prosadit, předesílá

„Na funkci poslance se připravuji už delší dobu,“ říká Josef Váňa, legenda dostihového sportu. „Kolegyně mi říkaly co a jak, hlavně, jak je to časově náročné. Myslím si ale, že to pro mě nebude žádný problém. Do Parlamentu se těším, protože si myslím, že ti, co tam sedí, to všichni nedělají tak dobře, jak mají. Rád bych prosadil i některé věci ohledně sportu. Uvidím, co se mi za ten rok podaří,“ dodal.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Váňa poprvé neúspěšně kandidoval v Karlovarském kraji v roce 2010 jako nestraník za TOP 09. Následně to podruhé zkusil ve sněmovních volbách v roce 2021 na pátém místě karlovarské kandidátky ANO a ve výsledku se díky přednostním hlasům posunul o jedno místo vpřed.

ANO v kraji tehdy získalo dva mandáty pro Mračkovou Vildumetzovou a Renatu Oulehlovou. První náhradnice ANO v kraji Věra Procházková byla v roce 2022 zvolena do Senátu, letos se náhradnické pozice do Sněmovny vzdala. Definitivně se tedy Váňa do dolní komory poprvé dostane až nyní z náhradnické pozice na kandidátce ANO.

Jednasedmdesátiletý Váňa, který s osmi vítězstvími drží rekord Velké pardubické, působí v obecní politice jako zastupitel obce Chyše, v letech 2016 až 2020 byl rovněž krajským zastupitelem Karlovarského kraje. Kromě kandidatury do poslanecké sněmovny se také dvakrát neúspěšně ucházel o křeslo v Senátu jako nestraník za ANO, v roce 2016 na Karlovarsku, kde skončil druhý, a v roce 2022 v obvodě Plzeň-město, kde byl třetí.

Mračková Vildumetzová zvítězila v senátních volbách na Sokolovsku už v prvním kole, když získala zhruba 50,7 procenta hlasů. Dosavadní senátor STAN Miroslav Balatka neuspěl, když získal zhruba 25,4 procenta. „Mám strašnou radost. Když jsem stala hejtmankou, tak to byl právě on, kdo mě provedl celým krajem. Je to skvělý člověk a srdcař,“ komentovala Váňovo vstup do sněmovny Vildumetzová.