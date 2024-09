Pro rozvoj kraje je zásadní vysoká škola, říká kandidát na hejtmana Blažek

V současné době jako lídr Místního hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst vede toto uskupení do krajských voleb.

Jak byste charakterizoval náplň vaší práce pro kraj?

Mám na starosti odbor investic a odbor správy majetku. Do odboru investic spadají nejen investiční akce, ale například i dotace, ať už programové, státní nebo individuální. A pak je zde velmi důležité oddělení veřejných zakázek.

O co se snažíte se svým uskupením?

Většina našich členů a sympatizantů jsou starostové či komunální politici z menších měst. A tam dlouhodobě vidíme, že se Karlovarský kraj nerozvíjí rovnoměrně. Že malé a vzdálenější obce za velkými centry stále více pokulhávají a zaostávají. My jsme se už v minulém období snažili o vyšší podporu okrajových částí kraje, a to se zčásti povedlo. Zvýšily se výrazně například peníze v Programu pro obnovu venkova i dalších dotačních titulů pro města a obce. Chtěli bychom, aby podpora pokračovala, ale není to jenom o penězích, ale i řadě dalších problémů, které lidi ve dříve okresních městech nemusejí řešit. Třeba dopravní obslužnost. Protože třeba z Hranic do Karlových Varů je to aktuálně cesta na tři hodiny s dvojím přestupem.

Jaké další problémy kraj má?

Aktuálně dostupnost zdravotní péče. A opět nemluvím o větších městech, kde jsou nemocnice. Lidé ze vzdálenějších míst musí za ošetřením cestovat velmi daleko, často ani nemají svého praktika nebo pediatra. Mohli bychom třeba následovat Jihočeský kraj v projektu on-line lékařských pohotovostí. Spoustě lidí by stačila jen konzultace s lékařem a rada po telefonu. Další možností je, aby krajská nemocnice dokázala svými silami ošetřit lidi, kteří svého lékaře nemají.

Dostupnost zdravotní péče by ale neměl primárně řešit kraj...

Ano, tohle je odpovědnost zdravotních pojišťoven. Já jsem na nedostatek lékařů v Aši upozorňoval už někdy v roce 2004. Tehdy mne ministerstvo zdravotnictví odbylo s tím, že lékařů je dost. Musím ale říct, že kraj pro zajištění zdravotní péče dělá hodně. Máme široký záběr různých podpor pro nové lékaře nebo pro lékaře 65+ za to, že ještě zůstanou v ordinacích. Poskytujeme stipendia studentům, podporujeme finančně vznik nových ordinací a tak dále. Jen za letošní rok jsme tak vynaložili asi 36 milionů korun, a to je hodně. Děláme to za stát pro občany, ale ty peníze pak chybí jinde. Nicméně pořád si nesystémově přetahujeme lékaře s jinými kraji místo toho, aby pořádek udělal ten, kdo je za to odpovědný. Možná je čas konečně bouchnout do stolu. Protože i kdyby se dnes vláda k něčemu odhodlala, tak bude trvat nějakých deset let, než se něco změní. Chce to daleko důslednější přístup všech hejtmanů k vyžadování lékařské péče. To je dnes z mého pohledu velký problém.

A další problémy, které je třeba řešit?

Jsme kraj, který má nejnižší poměr HDP na hlavu, má nejnižší platy a tak dále. To má hned několik důvodů. Nemáme tu žádného strategického investora, který by otevřel továrnu s vyšší přidanou hodnotou, měl tu svůj výzkum a vývoj. A to limituje výši platů. Z mého pohledu je hlavní důvod ten, že tu není pracovní síla, která by byla schopná do HiTech technologií nastoupit, citelně tu chybí vysoká škola. Víte, já jsem se trochu s překvapením díval na Kraj Vysočina, který není průmyslově nějak zajímavý, ale kde se před 20 lety podařilo založit státní vysokou školu. A za tu dobu udělala Vysočina obrovský skok nahoru v úrovni života obyvatel. Proto by vysoké školství měla být jedna z hlavních priorit kraje do budoucího období.

Co pro to děláte?

Máme našlápnuto. V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace tady vzniká hned několik významných projektů. Jedním je Institut lázeňství a balneologie, který je založený na výzkumu. Svůj projekt tu bude mít i Česká zemědělská univerzita, která se zavázala, že v kraji vytvoří výzkumné pracoviště. A pak zde vznikne Krajské inovační centrum, což by měla být infrastruktura, kde by se měl vývoj a výzkum propojovat s podnikatelskou sférou. Na základě těchto výzkumných aktivit by mohla vzniknout vysoká škola. Musí však být multioborová, vedle výzkumu a podobných věcí musí vzdělávat i odborníky v technických oborech, aby byl vytvořen základ pro příchod strategických investorů.

Co se v kraji povedlo?

Dokázali jsme hasit největší problémy ve zdravotnictví. Považuji za úspěch, že v Chebu kraj vybuduje zubní polikliniku, která zajistí stomatologickou péči pro region, a navíc bude vychovávat nové zubaře. Dařilo se podporovat malé obce, dobrovolné hasiče, zvedl se počet dotačních programů i objem peněz, které jdou směrem k organizacím, klubům a spolkům. Zásadním úspěchem bylo, že se rozběhl Fond pro spravedlivou transformaci, což poctivě odpracoval především Patrik Pizinger. Dnes už jsou schváleny některé strategické projekty, které by měly být základem pro budoucí rozvoj a přinést do kraje více než šest miliard. Pro příští období jsme připravili investice za cca čtyři miliardy korun, a to do nemocnic, škol či letiště.

S čím jdete do voleb?

Chceme se držet toho, co děláme dosud. Aby se kraj rozvíjel rovnoměrněji, budeme klást důraz na lepší možnosti rozvoje odlehlejších obcí. To znamená rozšířit dopravní obslužnost, která je o víkendech hodně omezená. Chtěli bychom to řešit ve spolupráci s městy, kterým přispíváme na seniorbusy, třeba busem na zavolání. Myslíme si, že kraj by si mohl dovolit kvůli zhoršené dostupnosti lékařské péče hradit dopravu seniorů a matek s dětmi k lékaři. Třeba tak, že bychom na základě lékařského potvrzení zpětně jízdenku proplatili. Odhadem by to mělo být kolem pěti milionů ročně. Plánujeme podporovat oblast cestovního ruchu nejenom v lázeňských centrech a samozřejmě pokračovat v podpoře malých živnostníků a podnikatelů, dobrovolných hasičů a podobně. Připravujeme také další modernizaci krajských nemocnic. Tady se výhledově bavíme asi o dvou miliardách korun.

Myslíte si, že je pomoc vlády strukturálně postiženým regionům dostatečná?

Myslím, že minimálně hejtmani krajů Karlovarského a Ústeckého by měli velmi důrazně začít bojovat o to, aby vláda pomáhala mnohem víc. Ano, máme nyní Operační program Spravedlivá transformace, ale to je pomoc Evropské unie. Takže možná tou největší prioritou, kterou já vidím, je daleko větší tlak na vládu, aby se Karlovarskému kraji věnovala. Aby našla cestu, jak pomoci. Třeba tím, že zdejší lékaři budou mít daleko vyšší kapitační platby i platby za výkony. A nebudou tak kvůli penězům odcházet do Německa. Nebo přivedením strategického investora, jako to udělala ta v Moravskoslezském kraji, či založením veřejné státní vysoké školy a podobně.

Co byste vzkázal voličům?

Ať se podívají na programy a najdou ten, který řeší, co je trápí. Doporučil bych, aby volili zdravým rozumem lidi, které znají a kterým důvěřují. Neměli by se rozhodovat na základě politických debat v televizi a nereálných slibů na celostátní úrovni. Krajské volby nevystaví stopku Fialově vládě, nevyřeší imigranty ani další problémy. Krajská témata nejlépe znají místní lidé, ne pražští političtí stratégové.