„Beru to jako závazek. V budoucnu chci rozvíjet spolupráci s opozicí, která nás už nyní kvůli tomu kritizovala. Pravidelně bychom se chtěli scházet, zhruba jednou za tři měsíce, kdy bychom vždy to nejdůležitější prodiskutovali,“ řekl po svém zvolení Hrubý.
Nově zvolenému starostovi popřál ke zvolení Vladimír Keblúšek (NČ). „Je škoda, že jste nenašli odvahu k široké koalici. To by, myslím, bylo pro Cheb nejlepší,“ řekl Keblúšek.
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Zastupitele Petra Truhláře (ANO) zajímalo, jaký postoj nový starosta zaujme k připravovaným projektům.
„Projekty, které běží, budeme podporovat, o tom není žádná diskuze. Ve věcech, které jsou před vypsáním výběrových řízení na zhotovitele, tak na nich byla shoda. Jiná situace je ohledně bazénu, kdy jsme šli do voleb s plánem postavit nový bazén na zelené louce. Jinak chápeme i přístavbu divadla. S ostatními projekty problémy nemáme. Co se týče závazků ohledně Strategického průmyslového parku (SPP), tak ty dodržíme a budeme se snažit, aby negativní dopady projektu byly co nejvíc eliminovány nebo dokonce nevznikly,“ odpověděl nový starosta Hrubý.
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V nejužším vedení města zasedli kromě starosty i tři místostarostové. Konkrétně Tomáš Kubát (KPCH) a Markéta Mašková (VPM) budou pracovat jako uvolnění, neuvolněným pro výkon své funkce byl zvolen Martin Černík (KPCH).
Právě kolem funkce třetího místostarosty se rozvířila největší diskuze. Opoziční zastupitelé deklarovali, že mají s pozicí neuvolněného místostarosty problém. Vadila i částka, kterou by měl jako neuvolněný místostarosta pobírat, tedy, jak zaznělo na zastupitelstvu, přibližně 62 tisíc měsíčně plus další benefity.
Bývalý starosta Jan Vrba (ANO) je přesvědčen, že Cheb třetího místostarostu nepotřebuje. „S tou funkcí nesouhlasíme. Na politickou odpovědnost není třeba židličky, politik vytváří prostor pro úředníky, kteří to všechno připravují a vyřizují. To je ta nejdůležitější práce,“ řekl.
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Nespokojenost s návrhem na zřízení funkce třetího místostarosty vyjádřil i Michal Pospíšil (ODS). „Vadí mi, že Martin Černík byl od začátku proti Strategickému podnikatelskému parku (SPP), vyvolával mimořádná zastupitelstva, referenda... a teď se dozvídám, že ty projekty kolem parku bude koordinovat a řídit,“ podivil se Pospíšil.
Ohledně výše odměny se kandidát Martin Černík ohradil, že za práci náleží. Potvrdil také, že jako regionální politik SPP odmítal. „Vím, že takový projekt bude mít i další dopady. A na ty se chci zaměřit. Cheb se přesouvá na úroveň větších měst, to s sebou nese zvýšené množství agend a nikdo je nekoordinuje,“ vysvětlil s tím, že v souvislosti s odměnou místostarosty opozice vidí strom, ale nikoli les.
Miroslav Plevný (VPM) odmítl, že by radním zodpovědným za SPP byl Martin Černík. „To budu já. V souvislosti s Martinem Černíkem se bavíme o investicích města. Samozřejmě, že to spolu souvisí, ale spoustu věcí, které s tím souvisí, bude dělat i stát a tyhle věci je třeba koordinovat. To bude jeho práce,“ dodal zastupitel Plevný.