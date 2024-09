Plakát o referendu zmizel. Vadil volební komisi, říká majitel pozemku

Banner ženy sundaly údajně proto, že byl příliš blízko volební místnosti. Redaktor MF DNES, který chtěl na místě zjistit vyjádření komise, však nepochodil. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat, nejsme k tomu kompetentní,“ konstatovala pouze předsedkyně volební komise.

Podle dostupných informací však členky komise zřejmě byly pouze příliš iniciativní a špatně si vyložily definici přípustnosti politické agitace v okolí volebních místností ve volebním zákoně. Nešlo prý o úmysl někoho poškodit. Jak uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková, policisté se případem zabývají.

„Přímo při odchodu z volební místnosti jsem potkal členku volební komise, která se vracela zvenku a nesla v ruce náš banner. Prý ho sundala ze soukromého plotu u základní školy. A když jsem se ptal proč, tak že prý odporuje volebnímu zákonu. Chtěl jsem ji upozornit, že náš banner vyzýval k účasti v místním referendu a vztahuje se na něj zákon o místním referendu, nikoli zákon o volbách. Odmítla se mnou diskutovat. Takže jsem chvíli přemýšlel, co s tím, a posléze jsem došel na policii a podal oznámení kvůli krádeži banneru,“ řekl Michal Škaloud ze Spolku pro přírodu, který inicioval vyhlášení referenda kvůli plánované výstavbě větrných elektráren a změně územního plánu, která by stavbu větrníků umožnila.

„Já jsem si v pátek kolem sedmé večer všiml, že banner, pověšený na mém plotě, zmizel. Šel jsem se tedy podívat na kamerový záznam a zjistil jsem, že jej sejmuly tři členky volební komise, které v té době opustily místnost voleb. Prostě jej sundaly, aniž by se někoho v domě zeptaly,“ popsal situaci Petr Ziegler, který vše nahlásil Policii ČR a policistům předal i kamerový záznam.

Věc také konzultoval s právníky. „Řekli mi, že postup měl být jiný. Pokud by kdokoli měl podezření, že je něco v nepořádku, měl přivolat policii. Ta zjistí, zda je něco špatně, a případně vyzve majitele k nápravě. Jenže ony to udělaly svévolně a já mám za to, že tím narušily občanskou soutěž, která se týkala právě referenda,“ řekl Ziegler, který banner poté, co jej získal zpět, opět na plot pověsil.

K incidentu se vyjádřila i poslankyně Parlamentu za SPD Karla Maříková. „Vnímám to tak, že se ti lidé bojí výsledku referenda. Dozvěděla jsem se také, že členky volební komise to provedly na něčí příkaz. Čí, to nevím. To bude muset prošetřit policie,“ řekla.

Vzhledem k tomu, že současně s bannerem o referendu zmizely i další bannery SPD z plotu u kynšperského pivovaru, oslovila redakce koordinátora pro krajské volby v Karlovarském kraji Pavla Lehockého s dotazem, jak přísně zákon posuzuje umístění volebních plakátů. „Zákon říká, že v průběhu hlasování nesmí být ve volební místnosti a bezprostředním okolí žádná agitace. Každý případ se ale posuzuje individuálně, podle dané situace. Jde o to, aby lidé, kteří jdou do volební místnosti, nebyli vystaveni agitaci bezprostředně před hlasováním,“ vysvětlil Lehocký.

Výsledky pro vaši obec

Vzniklé situace podle něho posuzuje krajský úřad, vše kontroluje obecní či městský úřad, a navíc i předseda okrskové volební komise. „Ten je zodpovědný za pořádek ve volební místnosti a jejím okolí, což znamená, že může i zasáhnout. Nicméně bych mu doporučil, aby jednal s obecním úřadem, který by měl řešení případných problémů zajistit,“ uzavřel.

Starosta Kynšperku nad Ohří Marek Matoušek podle svých slov o snímání bannerů nic neví. „Já nic nesundaval, nic jsem nenařídil. Já vlastně ani nevím, jestli to, co říkáte, je pravda. Když jsem jel ráno kolem místa, kde se to mělo stát, tak ten banner tam visí. Takže si o tom myslím své,“ dodal Marek Matoušek.