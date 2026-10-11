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ANO, Karlovaráci a ODS. V krajském městě zřejmě povládne staronová koalice

Petr Kozohorský
  13:22

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Andrea Pfeffer Ferklová obhájí karlovarský primátorský post potřetí za sebou. | foto: ČTK

Dát dohromady magický počet 18 jmen, což je nejmenší možná většina v karlovarském zastupitelstvu, se nyní snaží nově zvolení zástupci ANO, Karlovaráků a ODS. Jednání začala bezprostředně po sečtení všech hlasů, a podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (za ANO) jsou na dobré cestě. Nově vzniklé vedení města chce představit v pondělí.

Výsledky voleb 2026

ANO po letošních komunálních volbách ztratilo čtyři mandáty. Přesto je s deseti jmény stále nejsilnější stranou v karlovarském zastupitelstvu. Karlovaráci o jeden mandát posílili, nově jich mají šest, ODS získala dva mandáty.

Před čtyřmi lety, kdy občanští demokraté kandidovali pod hlavičkou SPOLU, mělo toto uskupení v zastupitelstvu čtyři lidi. Prostým součtem tak nyní koalice ANO, Karlovaráků a ODS dává potřebnou nadpoloviční většinu.

Andrea Pfeffer Ferklová obhájí karlovarský primátorský post potřetí za sebou.

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„Vyjednávání jsou na velmi dobré cestě,“ naznačila v neděli dopoledne primátorka Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že staví koalici v podobě z roku 2022. „Předpokládám, že zítra odpoledne budeme mít hotovo,“ doplnila primátorka.

To, že se pokusí sestavit koalici, těsně po volbách avizoval i lídr nejsilnějšího opozičního uskupení VARY+ Adam Klsák. Volební koalice Karlovarské občanské alternativy, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 získala devět mandátů. „Je naší povinností vůči voličům pokusit se koalici sestavit,“ uvedl Klsák bezprostředně po vyhlášení výsledků komunálních voleb.

Jím preferovaná vládní koalice by ovšem byla bez ANO. Musel by tedy jednat i s některým z těch, kteří dávají dohromady vládu s vítězem voleb. „Jediná možnost je dát dohromady koalici se Starosty a Karlovaráky,“ naznačil lídr VARY+ s tím, že první „oťukávání začalo už v sobotu večer.

Výsledky voleb v Karlových Varech: Vítězné ANO oslabilo, opoziční VARY+ je druhé

„Nabídku od VARY+ jsme dostali,“ potvrdil Miroslav Vaněk, lídr kandidátky Karlovaráků. „Jak jsme ale avizovali už před volbami, koaliční spolupráce v její současné podobě fungovala výborně a my nemáme důvod ji měnit,“ zdůraznil Vaněk.

Už v noci ze soboty na neděli si všechny tři subjekty, které se s největší pravděpodobností budou další čtyři roky podílet na vedení Karlových Varů, stanovily základní obrysy koalice. „My si řekli svoje, oni taky a v pondělí se sejdeme znovu. Budeme ladit detaily, jako je například personální obsazení postů ve vedení města,“ naznačil další postup lídr Karlovaráků.

Pokud se ANO, Karlovaráci a ODS nakonec domluví, vrátí se koalice do podoby, jakou měla po volbách v roce 2022. Ta ale vydržela jen dva roky. Po skandálu radního Petra Bursíka (ODS), který se údajně zapletl do kauzy s ovlivňováním zakázek, ANO koaliční smlouvu s ODS v srpnu 2024 vypovědělo a dál vládlo jen s Karlovaráky. Právě Petr Bursík ovšem nyní společně s Tomášem Lehečkou tvoří buňku ODS v zastupitelstvu.

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