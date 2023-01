Babiše, či Nerudovou? Je ještě horší varianta než ta nejhorší, míní Janeček

„Mnoho z nás se shoduje na nejhorší možné volbě. Nejhorší varianta je vítězství lháře a manipulátora Andreje Babiše. Asi málo z Vás bude se mnou sdílet názor, že existuje možná ještě horší varianta než ta nejhorší. Je jí Danuše Nerudová,“ napsal na svém blogu Janeček.

Svůj názor vysvětluje takto: vadí mu například kauza rychlotitulů na Mendelově univerzitě, kde Nerudová působila jako rektorka. Zmínil také odebrání akreditace pro doktorské studium z ekonomie. To vzešlo vloni v červnu ze šetření Národního akreditačního úřadu, které započalo opět za působení Nerudové na univerzitě.

Kandidátka se však proti obviněním opakovaně ohradila s tím, že v dané věci nebyla „pytlák, ale hajný, co pytláka chytil“.

„Nic jsem nezametla pod koberec a díky tomu se celá věc dostala k šetření nezávislého Národního akreditačního úřadu,“ uvedla dříve.

Janeček dále zmiňuje i další kauzy, ke kterým se Nerudová v minulosti vyjádřila. „Paní Nerudová je vedena jako spoluautorka odborné publikace, do které fakticky nemohla nijak přispět. To je akademický podvod,“ píše například. Nerudová se v minulosti bránila s tím, že ve zmíněném článku Microarray analysis of metallothioneins in human diseases týkajícím se uvolňování platiny a dalších prvků z výfukových plynů, který byl publikován v roce 2016, pracovala na části týkající se možného zdanění. Ta však byla před vydáním vyškrtnuta.

Janečkovi vadí i fakt, že si univerzita v minulosti pětkrát objednala právní poradenství od advokátní kanceláře Havel & Partners, ve které vlastní minoritní podíl Robert Neruda, manžel bývalé rektorky. Během čtyř let za ně univerzita zaplatila asi 270 tisíc korun. Jak dříve uvedly Seznam zprávy, podle Nerudové nešlo o střet zájmů, Neruda se totiž věnuje jiné oblasti práva, než které se týkala daná objednávka.

Janeček dále tvrdí, že tým Nerudové musel při sběru podpisů využít nějaký druh databáze občanů. Svým tvrzením vychází z počtu záznamů vyřazených ministerstvem vnitra, mluvčí Nerudové Filip Vích to však dříve popřel.

Poslední bod se pak týká údajného podvádění v kvízu o obraně, který byl součástí debaty portálu iDNES.cz. Nerudová kvíz vyhrála, na sociálních sítích se následně objevily dohady o tom, zda podváděla.

„Já jsem do žádného taháku nekoukala, narážíte asi na můj černý deníček. To je deníček, ve kterém mám zápisky z diskuzí, protože věřte mi, že když je v debatách pět či šest kandidátů, velmi často trvá, než se na člověka dostane řada. Chce na někoho reagovat, tak si tam zapisuje zajímavé věci,“ obhajovala následně věc Nerudová v rozhovoru pro DVTV s tím, že nepodváděla. Současně je však ze záběrů zřetelné, že je v daném bloku napsané třeba datum vstupu do Evropské unie.

Pavel? Čtvrtá nejhorší volba, míní Janeček

Obecně tak je podle Janečka Nerudová tou nejhorší volbou, druhý nejhorší kandidát je pak podle jeho mínění Babiš. „Je pro mě alarmující, že paní Nerudová byla schopna zmanipulovat i mladé a inteligentní lidi. Manipulace inteligentních lidí je mimochodem ještě více nebezpečná, protože tací lidé mají obvykle větší sebedůvěru ve svoji ‚neomylnost‘ a mohou tedy zapříčinit ještě více škody,“ míní Janeček.

Podle svých slov chápe, že si mnoho lidí přeje vidět v Nerudové „silnou a čestnou ženu, která bude protiváhou současného příliš mužského, egem a touhou po moci ovlivněného světa politiky“. „Osobně bych si silnou a čestnou prezidentku přál také. Paní Nerudová ale taková bohužel není, a to i přes svou úpornou snahu tuto roli hrát,“ míní.

Za čtvrtou nejhorší volbu pak Janeček označil generála Petra Pavla. „Z pohledu symboliky a historie je tato volba nejhorší, podobně jako v případě Babiše. Kdo by chtěl mít za prezidenta svobodné země proponenta minulého totalitního režimu? Navzdory tomu, volba Petra Pavla není z hlediska aktuálního dopadu vyloženě špatná. Vím, kdo je na pozadí výběru ‚generála‘ a jsem proto přesvědčen, že tato figura by byla z hlediska výkonu funkce prezidenta přijatelná,“ napsal.

Dodal, že by nikdy nevolil pouhé „o trochu menší zlo“. Pokud by tak podle něj nastal scénář, kdy by se do druhého kola dostala právě Nerudová s Babišem, odevzdal by prázdný volební lístek. „Morální deziluze, kterou by paní Nerudová mohla pro mnoho lidí způsobit, může mít celkově horší dopady, než zlo již známé,“ myslí si.

Naopak v případě, kdy by měl volit „malé zlo v porovnání s hodně velkými zly“, ví již Janeček, komu svůj hlas dá. Kdyby však měl volit srdcem, dal by prý svůj hlas Divišovi. „A to především díky mé osobní zkušenosti s ním, a to i přestože jsem nesouzněl s jeho pojetím nedělní superdebaty na České televizi,“ napsal a poukázal tak na Divišovo konfrontační vystupování ve zmíněné diskuzi.

Janeček se původně chtěl o post hlavy státu ucházet také, a to z pozice občanského kandidáta. Ministerstvo vnitra však jeho kandidaturu nepřijalo, po vyřazení neplatných podpisů totiž nesplnil potřebný limit 50 tisíc hlasů. Janeček se proti rozhodnutí bránil u soudu, ten stížnost zamítl.