Je to suverénní vítězství, ANO je na vzestupu, hodnotí senátní volby Havlíček

Hnutí ANO poprvé vyhrálo volby do horní komory v parlamentu. Už v prvním kole uspěli dva jeho kandidáti, v tom druhém přidalo ANO dalších šest úspěchů. Obhajovalo přitom jediný mandát.

„Je to suverénní vítězství a jasné potvrzení toho, že naše hnutí je na vzestupu,“ pochvaloval si Havlíček.

První místopředseda hnutí už má plány, jak tento úspěch přetavit v další práci. „Určitě budeme chtít zastoupení ve vedení Senátu a především, zaručíme se o to, aby Senát nefungoval jako automat na zvrácené návrhy pětikoalice,“ řekl.

Hnutí ANO tak po vítězství v evropských i krajských volbách slaví další triumf. „Není pochyb o tom, že jsme suverénně nejsilnější stranou v České republice,“ podotkl Havlíček.

Kromě nově osmi zvolených senátorů může ANO počítat i s podporou Petra Víchy, který byl zvolen za podpory SOCDEM a ANO.

Ke spekulacím, zda do stejného klubu vstoupí i předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, nechtěl Havlíček nic konkrétního říkat. „Je to zatím předčasné, budeme to řešit. Musíme si to říct v rámci klubu a vedení hnutí,“ uzavřel.