Téma Dozimetru je za mě uzavřeno, říká lídr kandidátky STAN v Praze Dvořák

V rozhovoru pro MF DNES Karel Dvořák vysvětluje, jestli projde novela trestního řádu i jak chce ve volbách uspět proti výrazným tvářím v Praze. „Téma Dozimetru je za mě uzavřeno,“ říká Dvořák.

Ve středu se začíná u soudu pro Prahu 9 řešit kauza Dozimetr. Jak Starostům v Praze uškodí, když se o kauze spojené s jejich bývalým pražským předsedou Petrem Hlubučkem bude opět mluvit?

Přál bych si, aby nás to nepoškodilo. Udělali jsme všechno pro to, aby strana s tématem spojována nebyla, a odstřihli se od lidí, kteří jsou v podezření.

Ale obžalovaný Hlubuček byl vlivným politikem vašeho hnutí. S dalším obžalovaným Michalem Redlem měl kontakty váš exministr Petr Gazdík, který v návaznosti na kauzu rezignoval. Jak vysvětlovat, že s ní nemáte nic společného?

Voliči musí asi posoudit sami, zda se nám to daří. Děláme maximum pro to, abychom obhájili, že se kauza netýká STAN. Týká se mnoha dalších stran. Já s kauzou Dozimetr nemám nic společného, s nikým jsem se nestýkal a pražská organizace prošla výraznou očistou. Všichni jsme poslední tři roky tvrdě makali, abychom pražský STAN očistili. Zda se nám to povedlo i v očích veřejnosti, to napoví volby.

Alena Schillerová z ANO na Facebooku nedávno sdílela dlouhý příspěvek o tom, že Starostové jsou do Dozimetru zapojeni nejvíc z vládních stran. Jak budete reagovat v kampani?

Budeme muset reagovat. Soud nějak dopadne. Asi nemusíme předjímat, jaké rozhodnutí bude. Další věc je politický rozměr toho, jak se má zachovat strana, které se nějaká kauza dotkne. A tam si myslím, že STAN udělal všechno. Za mě je to asi uzavřeno.

Lidé se vás na to během Podpisovky neptali?

Ne. Měl jsem několik vášnivých debat spíš například o Green Dealu, euru nebo inflaci. Ale většina reakcí se nesla v duchu podpory ve smyslu: nechceme žít v zemi, kde vládnou populisté. Tak se snažte.

Pokud STAN uspěje, chcete se na ministerstvo spravedlnosti vrátit?

Budu o to určitě usilovat. Mám zkušenost ze zdejšího působení v posledních třech letech a je to moje ambice. Přál bych si být ministrem spravedlnosti, protože v justici je potřeba udělat spoustu práce.

Jako pražský lídr se střetnete s Karlem Havlíčkem z hnutí ANO nebo dvěma ministry, Janou Černochovou a Janem Lipavským, za SPOLU. Vy nejste veřejně moc známý, jak v takové konkurenci uspět?

Nebojím se velkých úkolů. Možná je někdy lepší nebýt známý než být známý tak, jak jsou někteří z mých protikandidátů. Známost není jediné kritérium, podle čeho se má volit.

Někdo z koaličních ministrů, kteří kandidují, je podle vás známý negativně?

Jeden z možných protikandidátů je třeba Boris Šťastný za Motoristy. Koneckonců i Karel Havlíček má za sebou mnoho problematických bodů ze svého působení v roli dvojministra, byť už se na to asi daří spoustě lidí zapomenout.

Vy sám za sebou ale ještě zatím nemáte ani jedny úspěšné volby?

Snažil jsem se dokázat v posledních třech letech, že jsem schopen vykonávat vrcholnou exekutivní funkci. I podle zpětných vazeb to nedopadlo úplně zle. Myslím si, že to handicap být nemusí. Vždy jsem od politiků očekával spíš, aby věděli, co chtějí, přinášeli jasná témata a byli v tom uvěřitelní.

Část výrazných tváří vašeho hnutí už do voleb nejde, ať už Petr Gazdík, či Josef Bernard. Není nasazení nových lidí spíš znakem, že máte nouzi o výrazné a zkušené?

Jde o přirozenou obměnu generace některých aktivních politiků, kteří třeba už nechtějí pokračovat. Například i náš ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Myslím, že je dobré, když je politik taky člověk a přizná, že už je unavený. Máme důvod, proč stavíme do čela kandidátek takové lidi, které stavíme. Nové tváře mají co nabídnout, neopakují jenom fráze.

Koalice Pirátů a STAN získala v roce 2021 v Praze šest mandátů a skoro 23 procent hlasů. Na kolik se cítíte nyní bez Pirátů?

Není potřeba se srovnávat s minulými sněmovními volbami. Podle mě umíme oslovit pražské voliče naším liberálním hodnotovým programem a prací, kterou máme za sebou. Byl bych spokojen, kdybychom získali v Praze mezi čtyřmi a šesti mandáty, tedy asi 15 až 20 procent.

Tři roky v resortu spolupracujete s Pavlem Blažkem (ODS). Je něco, co byste dělal jinak?

Rádi diskutujeme o různých tématech, ale na vše se nedíváme stejně. Jsem určitě mnohem liberálnější člověk i v tom, jak by stát měl či neměl zasahovat lidem do života. Určitě bych více usiloval o to, aby byla spravedlnost a justice brána jako součást vnitřní bezpečnosti, do které se vyplatí investovat. U legislativy, kterou jsme předkládali, byla řada rozporů i v koalici. Týkaly se třeba nového nastavení insolvencí a exekucí nebo hromadných žalob a míry ochrany spotřebitele. Debaty byly zajímavé, ale já bych k tomu určitě přistupoval jinak.

Blíží se konec volebního období. Část expertů se obává, že Sněmovna nestihne schválit novelu trestního zákoníku. Stihnete to?

Doufám, že ano. Je to koaliční projekt. Má prioritu, aby prošel Sněmovnou. Současná podoba české trestní justice nemá takové výsledky, které bych si přál. Třeba ve vztahu k tomu, kolik lidí máme v trestu odnětí svobody a že nejsme schopni víc pracovat na prevenci páchání trestné činnosti.

U novely se ale sešlo mnoho pozměňovacích návrhů, někde není shoda ani v koalici. A zbývají vám jen dvě schůze Sněmovny. Není už pozdě?

Stihnout se to zkrátka musí. Paradoxem je, že na znění není žádný zásadní rozpor mezi opozicí a koalicí. Když se to nepovede, jakákoliv příští vláda bude muset něco podobného předkládat v dalším období. Byla by promarněná příležitost nedotáhnout to teď, což povede k tomu, že soudy nejsou důvěryhodné. Utrácíme zbytečně peníze za lidi ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří by tam vůbec nemuseli být.

Rozpory jsou vidět hlavně u takzvaných dětských certifikátů, pravidel pro držení a pěstování konopí nebo omezení pro novináře. Co z toho v novele určitě bude?

O všech se bude ještě hlasovat. Přeju si, aby se podařilo prosadit dětský certifikát v přísnější podobě. (Záznam v certifikátu by zejména odsouzeným lidem zamezil pracovat s dětmi. Skupina jedenácti poslanců vládních stran STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a opozičních ANO, SPD a Pirátů chce až doživotní zápis v evidenci. ODS je pro kratší dobu, pozn. red.). A také chci najít shodu v tom, aby úprava týkající se konopí byla trošku liberálnější než nyní navrhovaná.

Kritiku vzbudil i návrh, aby novináři nemohli zveřejňovat jména stíhaných lidí, kterému se přezdívá náhubkový zákon. Ministr Pavel Blažek k tomu dal pozitivní stanovisko. Jak se na to tedy díváte?

Novinka je zbytečná i proto, že vytváří bouři ve sklenici vody. Je to jen snaha být vidět. Návrh je také přeceňován v samotném obsahu, protože neříká v zásadě nic jiného oproti tomu, jak je trestní řád stavěn dneska. Debata o něm se vede zbytečně. Změnu není potřeba přijímat.

Bezpochyby máme v Česku problém s úniky informací z přípravného řízení, které vedou k tomu, že samotný výsledek řízení může být ohrožen. Ale to neznamená, že neexistuje veřejný zájem na tom, aby se veřejnost v důležitých důvodech dozvěděla, že řízení probíhá. Ale to už umožňuje aktuální znění zákona.

Začala předposlední schůze Sněmovny v tomto volebním období. Které věci chce ještě ministerstvo spravedlnosti stihnout schválit ve Sněmovně?

Klíčová je změna znaleckého zákona, protože minulá vláda nastavila velice přísně podmínky pro výkon znalectví. Vede to k tomu, že hodně znalců odchází z profese a hrozí nám, že když nedojde ke změně zákona, od příštího roku v podstatě nebudeme mít v Česku soudní znalce.

Pak mi připadá hodně důležitý lex Anička. Ten reaguje na to, aby se k obětem trestných činů všeho typu systém lépe choval. Vzal jsem si také dost zasvé a byl bych rád, aby prošla netolerance trestání dětí. Ještě další věci zbudou do dalších období, jako je zpracování dat v justici.

Takže kdybyste se dostal na ministerstvo po volbách, tak digitalizace justice bude vaší hlavní starostí?

Spíš si digitalizace v justici vezme na starosti mě. Musíme nabídnout služby občanům, které odpovídají době, ve které žijeme. Papírové spisy jsou super, ale má to svoje limity. Nejde jen o dokumenty ve spise. Jde spíš i o to, jak se spisy potom pohybují prostředím, kdo do nich vidí nebo nevidí. Jde také o to, jak jsou propojené všechny registry. Ještě bych chtěl, aby se povedla jedna věc, která asi nikoho nedojme.

Máte nějaký příklad?

Když nyní soud zjišťuje majetkové poměry dlužníka otce nebo matky ve sporu o výživné nebo u vypořádání společného jmění manželů, musí obeslat všechny banky dopisem, zeptat se, jestli u nich má člověk účet a kolik tam má peněz. Během půl roku bychom měli mít hotový systém komunikace s bankami. Jim by se to poslalo a pak by to zase přišlo zpátky. Digitalizace není jen o souborech místo papírů, ale o tom, aby všechny systémy spolu uměly komunikovat a zároveň byly bezpečné.