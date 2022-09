Profil kandidátky za SPD hrozí lidem popravou. Zneužili ji, tvrdí Okamura

Světlana Ekaterina Tomaštik je na 31. místě magistrátní kandidátky, jak upozornil web Manipulátoři.cz. Pardubice jsou však ve volbách rozděleny i na městské části. V městské části Pardubice II. známé jako Polabiny je Tomaštik na kandidátce SPD s podporou Trikolory.

Původní profil, který šířil prokremelské lži a ze kterého odcházely výhružné zprávy, již není na sociální síti dostupný. Lidé, kteří z něj však zprávy dostali, na internetu nasdíleli jejich originální znění.

„Neboj ty děvko, celou tvou rodinu popravíme před tebou a pak tebe. Bude sranda ty stará kur* o tlustá. Jsi na seznamu a každý den se někdo vyřeší. Kopej si hrob. A tvá zemička, co nemá ani populaci Moskvy, není vidět ani na mapě, tak bude brzo vymazaná.... tentokrát vás vyřešíme pořádně. Jste jen pár nevzdělaných, retardovaných, zaostalých hov*n,“,“ napsala 21. srpna ženě, která poslala 1968 Kč Ukrajině.

Zpráva a její snímek se nyní šíří po sociálních sítích, kde kandidátka za SPD schytává kritiku.

Výhružná zpráva kandidátky za SPD v Pardubicích.

To však není jediná zpráva, kterou Ekaterina Tomaštik někomu měla poslat. „Nazdar ty retarde. Ráda ti oznamuji, že si vyhrál balíček usrajina, v blízké době tě navštíví moji lidé. To teprve poznáš co podporuješ. Zažiješ mejdan očima Rusů... Nápravu chyby přírody beru velmi vážně,“ psala lidem na konci března.

Podle webu Manipulátoři.cz zprávu dostali lidé, kteří podporovali Ukrajinu. V polovině léta k tomu přidala urážení České republiky.

„Lidé mi začali posílat výhružné zprávy“

Redakce iDNES.cz oslovila šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru, zda bude Ekaterina Tomaštik vyřazena z kandidátky. Ten však pro iDNES.cz zdůraznil, že žena není členem SPD a její jméno bylo pouze využito.

„Paní je mimochodem těhotná. Zřejmě někdo, kdo viděl její jméno, jej zneužil na nějaký profil a šíří tyhle věci. Je to nahlášené na policii. Vyžádal jsem si, aby dala na svůj Facebook své vyjádření,“ řekl pro iDNES.cz šéf hnutí.

Ekaterina Tomaštik na Facebooku na profilu, která vznikl dneska (ve středu 14. září 2022 pozn. red.) napsala: „Tímto bych se chtěla veřejně distancovala od těch lží a pomluv, které poslední dny obletěly internet. Tyto zprávy jsem já nepsala, šlo o falešné profily s mým jménem a fotografiemi, které byly odcizené z mého profilu. Tato situace se opakovala od února, kdy se objevil profil, na kterém se objevovaly příspěvky, odeslané zprávy,“ stojí ve vyjádření Ekateriny Tomaštik.

Vyjádření na profilu, který vznikl ve středu.

Podle jejích slov během par hodin falešný profil opět zmizel. „Lidé toto sdíleli a začali mi posílat výhružné zprávy, obtěžovat mé blízké, zveřejnili adresu sídla firmy, kde začali rozebírat co vše by mi rádi udělali a jak moc bych se měla se svou rodinou bát. Chápu, že někoho to mohlo pobořit, ale je třeba zjišťovat informace a pravdu. Věc řeší policie, v nejbližších dnech jim dodám nové skutečnost,“ dodala ve vyjádření.

Rozpor, z jakého profilu jí kdo mohl odcizit fotografii, když si jej založila až nyní, ovšem nijak nevysvětluje.

Šéf SPD pro iDNES.cz ještě doplnil, že pouze doplňuje kandidátku. „Vypadá to tak, že jak někdo viděl to cizí jméno - ruského nebo ukrajinského původu, tak zřejmě někdo z politické konkurece to jméno zneužil proti nám a píše tam takové věci,“ tvrdí Okamura. Ten poté dodal, že kdyby skutečně zprávy psala, bude z kandidátky vyškrtnuta.

Redakce oslovila i pardubickou policii, ta nyní informace ověřuje.

Kandidátka v městské části Pardubice II.

Ekaterina Tomaštik není první z SPD, která šíří proruské lži. V pondělí se bruntálský zastupitel za SPD u Okresního soudu v Bruntále přiznal k šíření výroků schvalujících ruskou invazi na Ukrajině. Na sociálních sítích psal, že Rusko odzbrojí „ukrofašisty“ a že by mělo na Ukrajinu shodit vodíkovou bombu. Dostal za to peněžitý trest, zaplatit má 45 tisíc korun.

Právě šíření ruského vlivu v Česku pomáhali lídři hnutí SPD. Vyplývá to z analýzy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Předseda hnutí Tomio Okamura je navíc podle analýzy spolu s místopředsedou hnutí Radimem Fialou a bývalým předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem šiřitelem čínského vlivu v Česku.