Nemáte rád důchodce, řekl Babiš. Já sám jsem důchodce, reagoval Pavel

Další kolo debaty připravily Novinky.cz. Expremiér a šéf hnutí ANO Babiš v úvodu znovu řekl, že vystupuje v kampani pozitivně. „Vedu pozitivní kampaň. Billboard byl o míru. Druhý billboard pomáhá lidem,“ zopakoval Babiš, který současně opět upozornil na agresi, která panuje na jeho mítincích.

Podle Pavla však agresi vyvolává dlouhodobě jeho protikandidát. V další části debaty přišla řeč na válku. „Kdo tady mluví o válce?“ ptal se na otázku Babiš. „Já o válce nemluvím, mluvím o míru,“ doplnil Babiš.

„Nikdy jsem nemluvil o tom, že budu jednat s Putinem,“ komentoval Babiš ohledně možného mírového summitu. „To budete jednat o míru bez Ruska?“ zeptal se Pavel s tím, že jeho protikandidát stále opakuje věci dokola.

„Nechci tady radar ani pobyt jiných vojáků“

Moderátorka se také obou kandidátů zeptala, zda nebyla chyba, že v Česku nevyrostla radarová základna, o které se vyjednávalo. Pavel odpověděl, že to za chybu považuje. Naopak Babiš uvedl, že Česko se má bránit jako členský stát NATO na hranicích. „Na hranicích máme postavit obranu i protiraketovou. Určitě to nepotřebujeme řešit v České republice. Já tady nechci radar ani pobyt jiných vojáků,“ komentoval Babiš.

Již v neděli Babiš například pronesl, že v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí na pomoc české vojáky. Později svůj výrok opravil.

Pavel poté Babišovi položil otázku ohledně omluvy vojákům. Babiš se totiž podle něj dotkl válečných veteránů, kteří berou osobně výraz voják se zatahováním do války, který měl Babiš na billboardech. „Neurazil jsem je, nemluvil jsem o vojácích, ale o vás. Vojáky jsem podporoval, vědí to,“ prohlásil Babiš. „Není to pravda, je to manipulace,“ doplnil.

Babiš se Pavla zeptal, proč chce zvýšit věk odchodu do penze nad hranici 65 let. Řekl to podle něj v anketě Deníku. „Je to zavádějící, návodná otázka,“ odmítl Pavel. Mezi třemi parametry, které vyjmenoval, se podle něj nedají dva z nich upravit.

„Reálným faktorem je tak postupné zvyšování věku do důchodu. Nárůst je postupný a je to ve všech zemích, je to nevyhnutelný trend. Jinak náš důchodový systém zkolabuje,“ poznamenal Pavel. Babiš poté na Pavla zaútočil, že nemá rád důchodce. „Já sám jsem důchodce,“ reagoval Pavel.

„Popřete nos mezi očima“

Řeč přišla i na ekonomické otázky. Podle Pavla je Babiš mistr ekonom jako Putin mistr strategie. Babiš také prohlásil, že se nikdy nesetkal s ruským velvyslancem. „Byl jste na ruské ambasádě, je z toho fotografie,“ řekl Pavel. „Není to pravda,“ prohlásil Babiš. „Popřete nos mezi očima,“ řekl Pavel.

V debatě si častěji bral slovo šéf hnutí ANO. „Babiš je jako flašinet, zatočí se kličkou a jede stále stejná písnička,“ prohlásil Pavel. „Jste jako kolovrátek, naučili vás to a jede to pořád dokola,“ reagoval Babiš.

Petr Pavel kvůli nachlazení zrušil svůj pondělní i úterní program. V úterý večer však i přes nemoc nakonec vystoupil na televizi Nova. V rozhovoru například řekl, že ho mrzí, jak se v posledních deseti dnech kampaň vyhrotila. „Nikdy jsem nikoho neznevažoval, neurážel, nelhal jsem ani nepřekrucoval fakta,“ poznamenal. Kampaň se podle něj proměnila v obranu hodnot, na nichž staví kandidaturu.

Bez povšimnutí v úterý nezůstal ani Andrej Babiš, který uspořádal mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní mimo jiné uvedl, že končí s kontaktní kampaní mezi voliči. Zdůvodnil to mimo jiné dalším anonymním dopisem, ve kterém mu pisatel vyhrožuje, že ho zastřelí. Babiš se tak nevydal ani na úterní návštěvu Hradce Králové, kde se chtěl sejít se svými příznivci. Televizních duelů se svým soupeřem, Petrem Pavlem, se však zúčastní.