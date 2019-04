Imitátor Havla, labužnice, kryptobaron. I takoví jsou čeští kandidáti do EP

Pokud by se do Evropského parlamentu volily strany podle nejméně obvyklých povolání, jihomoravské uskupení „ANO, vytrollíme europlarlament“ by nejspíš nemělo konkurenci. Zdá se, že členové strany se kromě europarlamentu pokusili „vytrollit“ také kandidátní listinu.

Mezi zájemci o post europoslance zaujme především kryptobaron Antonín Capoušek a kouzelník Antonín Fuksa. Rozruch by na půdě Evropského parlamentu nejspíš způsobil i „ekolog a imitátor Václava Havla“ Martin Šlachta. Pozadu nezůstává ani lídryně kandidátní listiny youtuberka Sejroška - Šimering expert, která má občanské jméno Lucie Schejbalová.

Mezi přehlídkou povolání se neztratí ani typicky korporátní pozice. Pro voliče, kteří se nepohybují v prostředí velkých kancelářských budov bude asi jen těžko zařaditelné, co dělá interim manager z ANO Milan Zavadil, nebo kandidát za ODS Pavel Hejtmánek, který pracuje jako Key Acount manager. Dodatečné vysvětlení by nejspíš zasloužilo i povolání předsedy Strany nezávislosti České republiky, které připomíná píseň Zkratky od Ivana Mládka. Pan František Matějka je totiž zakl. a řed. o.p.s. bez veř. dotací.

Naprosto výmluvné je naopak povolání první postavy kandidátní listiny za stranu Patrioti pro neutralitu Dagmar Krylové. Ta je totiž zakladatelkou a předsedkyní Klubu labužnických pohodářů z.s.

Prezident státu, který nikdo neuznává

Tradičně extravagantní povolání kandidátů za Pirátskou stranu z oblasti informačních technologií letos doplňuje provozovatel optických a bezdrátových sousedských sítí Michael Polák a bojovník za otevřený software Marcel Kolaja. V tomto kontextu působí povolání pirátské dvojky a předsedkyně Evropské pirátské strany Markéty Gregorové překvapivě nedigitálně. Gregorová je totiž ukulelistka.

Pikantní situace by mohla nastat, kdyby se do Evropského parlamentu dostala jednička kandidátní listiny koalice Svobodných a Radostného Česka. Vít Jedlička je prezidentem mikrostátu Liberland, který byl formálně vyhlášen v roce 2015 na území mezi Chorvatskem a Srbskem. Nejenže Liberland není uznaný žádným dalším státem, ale přirozeně také není členskou zemí Evropské unie.

V celkovém přehledu by bylo škoda zapomenout také na komunistu Arťoma Korjagina, družstevníka v Sociálním družstvu Střecha, nebo na Ljudmilu Fomkinu z Národních socialistů, která se živí jako majordomus. Někdejší poslanec Miroslav Sládek vede kandidátní listinu Sdružení pro republiku jako „bojovník proti bezpráví a totalitě“.