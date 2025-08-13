Křížem krážem na kole. Kupka zahájil horkou kampaň SPOLU v největším kraji

Josef Kopecký
  11:41aktualizováno  12:36
Na kole, na lodi, na parníku i ve vlaku povede koalice SPOLU horkou kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny. „Doprava, konkurenceschopný průmysl a dostupné školství,“ vyjmenoval ministr dopravy a lídr kandidátky ve Středočeském kraji Martin Kupka volební priority SPOLU. „Chceme projet ten kraj křížem krážem,“ dodal.
Ministr dopravy a lídr středočeské kandidátky SPOLU, miístopředseda ODS Martin...

Ministr dopravy a lídr středočeské kandidátky SPOLU, miístopředseda ODS Martin Kupka a poslanec ODS, bývalý ministr zemědělství Petr Bendl při zahájení horké části SPOLU ve Středočeském kraji Kupka jede (13. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
Zahájení kampaně koalice SPOLU ve Středočeském kraji, největším v České...
17 fotografií

Za voliči vyjíždí na kole kandidáti trojkoalice už ve středu po poledni ze Slaného.

Pro všechny strany je právě tento kraj klíčový, je totiž největší a ve Sněmovně ho zastupuje 26 poslanců. Z toho koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jich má nyní deset.

„A ráda by toto číslo minimálně obhájila,“ řekl iDNES.cz Kupka.

Fiala místo kampaně odjel na dovolenou. Babišův náskok zlomíme v září, slibuje ODS

„Musíme racionalizovat celou řadu zelených politik,“ prohlásil náměstek středočeského hejtmana Jan Skopeček, který je dvojkou středočeské kandidátky SPOLU.

„Demokracie a svoboda jsou klíčové hodnoty nejen pro náš kraj,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 a trojka kandidátky SPOLU v kraji Jan Jakob. „Je čas stát na správné straně, na straně demokracie a svobody. Chceme jít opačnou cestou než proruští patolízalové,“ prohlásil.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Za jeho zády bylo na pódiu pražského Jazz Docku varování před rizikem společné vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo!.

„Věřím, že to bude viditelná kampaň,“ prohlásil ve středu místopředseda ODS Kupka. Pozoruhodné je, že ve středních Čechách rozjela SPOLU horkou část kampaně dříve než na celostátní úrovni.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala je na dovolené a SPOLU představí volební program až za týden, 20. srpna, tedy po vládních prázdninách.

