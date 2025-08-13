Křížem krážem na kole. Kupka zahájil horkou kampaň SPOLU v největším kraji

Za voliči vyjíždí na kole kandidáti trojkoalice už ve středu po poledni ze Slaného.
Pro všechny strany je právě tento kraj klíčový, je totiž největší a ve Sněmovně ho zastupuje 26 poslanců. Z toho koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jich má nyní deset.
„A ráda by toto číslo minimálně obhájila,“ řekl iDNES.cz Kupka.
„Musíme racionalizovat celou řadu zelených politik,“ prohlásil náměstek středočeského hejtmana Jan Skopeček, který je dvojkou středočeské kandidátky SPOLU.
„Demokracie a svoboda jsou klíčové hodnoty nejen pro náš kraj,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 a trojka kandidátky SPOLU v kraji Jan Jakob. „Je čas stát na správné straně, na straně demokracie a svobody. Chceme jít opačnou cestou než proruští patolízalové,“ prohlásil.
Za jeho zády bylo na pódiu pražského Jazz Docku varování před rizikem společné vlády ANO, SPD a hnutí Stačilo!.
„Věřím, že to bude viditelná kampaň,“ prohlásil ve středu místopředseda ODS Kupka. Pozoruhodné je, že ve středních Čechách rozjela SPOLU horkou část kampaně dříve než na celostátní úrovni.
Premiér a předseda ODS Petr Fiala je na dovolené a SPOLU představí volební program až za týden, 20. srpna, tedy po vládních prázdninách.