Kdyby bodal blonďatý Švéd, bude na plakátu on, hájí Okamura kampaň SPD

Po eurovolbách, ve kterých jste získali s 5,7 procenta jen jeden mandát, jste sliboval, že SPD zařadí turbo. Platí to už o současné kampani?

Je pravda, že jsme chtěli uspět mnohem více. A právě proto jsem říkal, že po volbách musíme zapracovat a ještě víc dát občanům najevo, že pro ně pracujeme ze všech sil. A i tou kampaní se o to snažíme.

Takže už jste turbo zařadil i vy osobně?

Já pracuju naplno po celou dobu mého pracovního života. Všichni, kdo sledují podrobněji moji práci ve Sněmovně, tak vidí, že tady od rána do večera bojuji za náš program pro lepší životy všech občanů. Pravda je, že v eurovolbách jsem nebyl lídrem já. Ostatní strany zřejmě lépe oslovily voliče. A tak se teď soustředíme na to, abychom co nejlépe lidem sdělovali, co programově prosazujeme a za co bojujeme.

Zatím největší rozruch vyvolala vaše akce na Václavském náměstí, kde jste vystavili bannery včetně velké plachty s černochem, nožem, krví a heslem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“. Není to i na poměry SPD už přes čáru?

Zapomněli jste zmínit druhé heslo z tohoto plakátu „Stop migračnímu paktu!“. Ta akce má obrovskou odezvu. Píšou mi lidé dokonce ze zahraničí, že díky SPD je v Česku ještě demokracie, že bojujeme za svobodu slova. Protože u nich v západní Evropě už by to nebylo možné – přestože právě takoví v uvozovkéch chirurgové z dovozu už tam ordinují: bodají a vraždí lidi každý den. Jen podle oficiálních údajů se loni v Německu stalo 3 842 útoků nožem. A podle statistik jsou pachateli nejčastěji Turci, Syřani a Afghánci. My nebudeme zavírat oči před tím, co způsobili liberální politici včetně Fialovy pětikoalice.

Vám nepřijde, že tou kampaní rozdmýcháváte nenávist, například vůči menšinám nebo černochům?

Tyhle reakce vůbec nechápu. Všichni víme, že migrační pakt je o afrických a islámských uprchlících. Nebo jsou snad nelegální migranti z Afriky běloši? Já jsem odpůrce rasismu. Vy za tímto billboardem (který drží v ruce na snímku, pozn. red.) vidíte něčí barvu pleti? Já tam vidím člověka. Vidím tam někoho, kdo podle oficiálních statistik Německa páchá nejčastěji útoky nožem.

To tam má být běloch, když běloši vůbec nefigurují mezi nejčastějšími pachateli pobodání? Je to realistický banner podle skutečnosti a ten, kdo nad tím zavírá oči a říká, že je to jinak, nebo to svádí na rasismus, tak lže. Nebo si snad někdo myslí, že když je na plakátech SPD můj obličej – a já mám šikmé oči – tak je to rasistický plakát? To je přece absurdní nesmysl.

Ptali bychom se stejně, ať by na billboardu byl Asijec nebo běloch…

...kdyby podle statistik ta pobodání páchali blonďatí běloši ze Švédska, tak je na billboardu blonďatý Švéd. Ale oni je nepáchají. Většinu těchto činů mají prokazatelně na svědomí lidé původem z Afriky nebo muslimských zemí. Proto je na billboardu černoch, který je alegorií na nelegální migranty. Ještě by tam tedy navíc mohl být třeba zahalený muslim, to by tu situaci ještě lépe, většinově, vykreslovalo.

Kvůli akci na Václavském náměstí vás také kritizovali politici z pražského magistrátu v čele s radním pro kulturu a šéfem pražské TOP 09 Jiřím Pospíšilem, kteří říkali, že jste město podvedli, že o takto velkých bannerech a billboardech v centru města nebyla vůbec řeč…

...politici pětikoalice, kteří vládnou i na pražském magistrátu, zase lžou. My jsme tou akcí nic neporušili, vše jsme měli povoleno a máme platné smlouvy s magistrátem i s Prahou 1. Smlouvy jsem po těchto zoufalých pomluvách ihned zveřejnil a lži vládních politiků a provládních médií hned utichly. Vztekají se, protože se nám kampaň daří. V nájemní smlouvě s magistrátem je jasně uvedené umístění nutné techniky a parkování v souvislosti s natáčením politického předvolebního klipu.

Ale neřekli jste jim, že tam přivezete takhle obří billboardy?

Ale to zákon nevyžaduje. Kdyby se nás zeptali, tak to řekneme. Vše proběhlo přesně podle zákona a na naši akci dohlíželo asi deset policistů, aby nám ji politická konkurence nenarušovala, protože i policisté věděli, že máme vše v pořádku. Naopak na místě zatkli narušitele ze strany provládních aktivistů. A kdo nás zpětně kritizuje? Pan Rakušan, paní Pekarová a další exponenti pětikoalice. Zoufale kvičí, protože kdyby záleželo jen na nich, tak nám to celé zcenzurují. A už jen jejich snaha, že se nás snaží umlčet, přestože máme legální zábor, považuji za vrchol a nástup totality. A na to mám jedinou odpověď. Pojďme tuhle vládu demokraticky ukončit ve volbách.

Kvůli několika trestním oznámením řeší kampaň také policie. Za podněcování k nenávisti hrozí dva až tři roky vězení. Počítáte s tím?

Trestní oznámení může podat kdokoliv na kohokoliv. Podal ho neúspěšný zoufalý politik TOP 09 Jiří Pospíšil a neziskové organizace placené z ministerstev. To se dalo čekat, jsou to jejich metody. Já to můžu podat na ně také. Ale považuji to za ubohé a zoufalé. Na mě mířilo od politické konkurence už několik trestních oznámení. A nikdy jsem nebyl z ničeho obviněn, stíhán ani odsouzen. Vždy to policie odložila jako nesmysly. Jen to ukazuje, že vládní politici už nevědí, kudy kam. Nemají témata.

Takže se nebojíte, že byste mohl skončit ve vězení? Už teď je na vás podáno minimálně pět trestních oznámení.

Je to směšná snaha pětikoaličních politiků proti opozici. Za pravdu do vězení? Já bych dokonce řekl, že jich podají ještě víc, protože jsou preferenčně totálně zoufalí. Podle všech průzkumů nemá Fialova vládní pětikoalice šanci za rok ve volbách získat ve Sněmovně většinu. A protože už nevědí kudy kam, tak podávají trestní oznámení a snaží se zneužívat státní úřady ke kriminalizaci a cenzuře opozice.

Já se nebojím pravdy, znovu říkám, toto je pravda (ukazuje na billboard, pozn. red.). Ženy se bojí jít večer domů, lidé nemají peníze na kvalitní potraviny a rádi by šli i na víc než jen jedno pivo, ale kvůli Fialovi je to všechno drahé.

Vraťme se ještě k vašemu billboardu s chirurgem migrantem. Nabízí se otázka, i když hypotetická, zda byste se nechal ošetřit lékařem z dovozu?

Počkejte, to je správná otázka. Jen zdůrazním, že billboard je proti migračnímu paktu. Zahraniční lékaři, kteří splňují přísné podmínky pro práci u nás, v podstatě nikomu nevadí. My mluvíme o legalizaci nelegální migrace, aktivisti ale umí číst vždycky jen půlku textu (ukazuje na billboard, kde je v dolní části slogan „Stop migračnímu paktu!“). Ještě vám k tomu řeknu B: Pakliže SPD bude za rok ve vládě, uděláme revizi povolení k pobytu Ukrajinců v Česku. Ti, co tady jen sosají dávky, tu nemají co dělat.

SPD je také první stranou, která ve velkém použila pro kampaň umělou inteligenci (AI). Koho to napadlo?

Budu úplně upřímný. Máme partnerské strany v Evropě a jednou z nich je velmi úspěšná AfD (Alternativa pro Německo), která byla první stranou v Německu, jež v kampani začala pracovat s umělou inteligencí. No a my v rámci našich vztahů jsme si vyměnili informace a přiklonili jsme se k tomu, že půjdeme stejnou cestou, protože Sasko, kde AfD v nedávných volbách získala přes 30 procent, je nám geograficky blízké. A z celé kampaně mám velkou radost, protože i u nás ji sledují úplně všichni.

V současné době máte 35 zastupitelů. Jakého výsledku byste chtěli v nadcházejících krajských volbách dosáhnout?

Chceme obhájit 35 mandátů a cokoli navíc bude bonus, protože krajské volby jsou extrémně těžké. A chtěli bychom být součástí vládnoucích koalic v krajích, abychom mohli realizovat náš program.

Budete v krajích mluvit do výběru případných koaličních partnerů?

Samozřejmě, jednat o tom budou kraje. Všichni jsme se ale dohodli na tom, že budeme rádi jednat o vedení kraje s kýmkoliv, kdo nemá korupční pozadí a nesmí to být politici, kteří jdou proti lidem, jako současná Fialova vládní pětikoalice.

To znamená, že nebudete jednat s žádnou z pětikoaličních stran, nebo bude záležet na osobnostech v krajích?

Uvidíme, jak se v krajích dohodnou, ale myslím, že je zřejmé, že s takovými stranami, jako je TOP 09 paní Pekarové, nechceme mít nic společného. Nechceme, aby tady pokračovalo korupční prostředí a rozkrádání. Chceme, aby peníze šly zase k lidem.