Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Budyně nad Ohří, Libochovice, Třebenice, Lovosice, Litoměřice, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Štětí a Roudnice nad Labem. Tam všude stihl šéf ANO Andrej Babiš mítink s voliči za jediný den. „Devět zastávek. To je rekord,“ hlásil na konci dne.
Babiš je letos v kampani aktivnější než kdy dřív. Prakticky se přestěhoval do Moravskoslezského kraje, kde kandiduje jako lídr (byť tento týden udělal výjimku na Ústecku) a s obytňákem brázdí jednu vesnici za druhou. Okolí ho téměř musí brzdit.
Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí
„Musí odolat a nesmí to na konci přepálit jako posledně. Tou vyhrocenou rétorikou vůči Pirátům nahrál STAN a SPOLU,“ připomněl iDNES.cz politolog Jan Kubáček poslední volby do Sněmovny. Na kampaň si Babiš nechal vyrobit vlastní kolekci oblečení s iniciály AB. Koupit si ji mohou na webu i jeho příznivci. Mikina, kterou má na snímku, vyjde na 960 korun.
Oproti tomu koalice SPOLU zatím s rozjezdem hlavní kampaně vyčkává. Premiér Petr Fiala (ODS) v červenci pokračoval ve své sérii debat s lidmi moderovanými komičkou Ivou Pazderkovou, tentokrát venku u grilu.
Nyní je premiér na dovolené v Itálii a ostrou fázi kampaně naplno rozjede až 20. srpna, kdy koalice představí volební program. „Myslím, že budou chtít připomenout srpnové události roku 1968 a deklarovat, že na rozdíl od opozice chtějí patřit na Západ,“ tvrdí Kubáček.
Lipavského naháněli aktivisté
Kandidáti SPOLU si tak zatím musí v ulicích vystačit sami. Téměř na každé větší akci je ale i bez premiéra nadále pronásledující propalestinští aktivisté, kterým vadí vládní podpora Izraele. Naposledy si to v týdnu na pražské Kampě vyzkoušel na vlastní kůži ministr zahraničí Jan Lipavský.
Lipavský, jak se ti spí? Děti v Gaze hladoví, volali demonstranti na ministra
„Lipavský, jak se ti spí? Děti v Gaze hladoví, jsi zbabělec,“ volal na něj hlouček aktivistů, kteří už před prázdninami pravidelně narušovali debaty premiéra s komičkou Ivou Pazderkovou.
To šéf ANO Andrej Babiš má na rozdíl od prezidentské kampaně, kdy ho na náměstích pravidelně provázel dav pískajících odpůrců, letos větší klid. Během rekordní devítizastávkové tour po Ústecku se objevili pouze jednotlivci.
Schillerová i Piráti na vodě
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová si zase v rámci kampaně na jižní Moravě vyzkoušela na začátku srpna jízdu v dračí lodi. „V životě jsem v tom neseděla,“ hlásila hned po příchodu na břeh rybníku v obci Račice-Pístovice. Instruktorka ji do toho na souši zasvětila a Schillerová se pak spolu s poslanci Miloslavem Janulíkem a Taťánou Malou pustila do plavby.
Na vodě o prázdninách „lovili“ voliče i Piráti. Jejich bývalý šéf a poslanec Ivan Bartoš vyrazil s dalšími středočeskými kandidáty strany na Sázavu. Kromě toho ale Piráti nadále upozorňují na bitcoinovou aféru.
Před ministerstvem spravedlnosti v týdnu symbolicky rozfoukali mlhu (kouř, který tam sami vyrobili), aby upozornili na pokračující mlžení ODS v rámci celé kauzy. A podle průzkumů to funguje. V aktuálním modelu agentury Ipsos dosáhli na 8,6 procenta, což je nejlepší výsledek od začátku roku. „Hřib a spol se snaží se o resuscitaci antisystémového příběhu, a to se daří,“ řekl MF DNES politolog Aleš Michal.
Zraněný Rakušan
Piráti tak v průzkumech už dohánějí Starosty, kteří v poslední době naopak ztrácí. Podle politologů může být na vině právě bitcoinová kauza a přístup STAN k ní. „Vychází z toho jako taková politická čivava – hodně štěkají, ale výsledek žádný a nikdo se jich nebojí. Všichni tušíme, že z vlády už neodejdou,“ všímá si politolog Jan Kubáček.
Jinak i Starostové během léta sází na aktivní kampaň. Jejich šéf Vít Rakušan pořádá pro voliče volejbalové zápasy a pravidelně s nimi chodí i běhat. Při jednom zápase se i zranil. „Při volejbale mi trošku praskl stehenní sval. Dáma na fyziu mi naznačovala, že už nejsem nejmladší, což jsem vehementně odmítnul. Dal jsem si 10 dnů klid a už zase běhám,“ popisoval Rakušan.
Okamura v rytmu reggae
SPD zase během léta překvapila hudebním klipem. V klipu, který se natáčel na hostivařské přehradě, křepčí vysmátí lídři SPD, PRO, Trikolory i Svobodných v havajských košilích v rytmu reggae s drinky v ruce. „Možná nečekané, ale léto snese všechno – i tanečky pod palmou na českém dvorku. Slunce svítí, hudba hraje, chvíli neřešíš a jen žiješ. Prostě prázdninový nálada,“ poznamenal Okamura ke klipu.
|
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti
Jinak ale SPD v ulicích během léta příliš vidět není, k tradičním jarmarkům se vrátí na začátku září v Kladně. „Okamurův klip splnil účel – mluvilo se o něm a přinesl překvapení. SPD ale dokáže dobře těžit i z prezentace předvolebního spojenectví a procesu s Okamurou. Tyhle dvě věci činí jeho pozici v antisystémovém prostoru neotřesitelnou,“ hodnotí politolog Michal.
V ulicích jsou už i Motoristé, kteří se zahájením kampaně dlouho otáleli. Spíš než o ní se ale mluví o jejich plzeňském lídrovi Otu Klempířovi, kterého kvůli kandidatuře vyhodili kolegové z funk-rockové kapely J.A.R., s čímž prý nepočítal. „Byl jsem v šoku, protože mám celou dobu J.A.R. za liberální spolek lidí. Ale nedokázali si představit, že hrají s někým, kdo kandiduje,“ vysvětloval v rozhovoru pro MF DNES následně.
Podle politologů tenhle příběh může Motoristům, kteří se snaží vrátit nad pět procent, pomoci. „Jako opoziční strana potřebují mučedníka. A toho našli. Portrétu strany kritické k vládě, která je obětí vládní mašinerie, to pomáhá,“ tvrdí Michal.