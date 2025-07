Nové billboardy očima expertů: Babiš je připravený, Motoristé si asi spletli volby

Billboardy pro iDNES.cz hodnotil majitel reklamní agentury Robert Le Veneur a politologové Aleš Michal a Jan Kubáček. Všechny tři slogan Motoristů visící u hlavních tahů v metropoli překvapil. „Vznikli jako pražská strana. Pro účely sněmovních voleb ale takové heslo není dostatečně obecné. Navíc osloví jen skalní fanoušky,“ tvrdí politolog Michal.

To Le Veneur ale jinak ocenil řemeslnou kvalitu billboardu. „Všimněte si oné retuše (na snímku Turka a Šťastného). Je to typická česká retuš, kterou je proslavený fotograf Jiří Turek, který dříve fotil i pány Babiše a Pavla. Je možné, že i toto je jeho dílo,“ chválil majitel reklamní agentury.

Motoristé vsadili v hlavním městě na nespokojenost řidičů s dopravou. Podle politologů si však spletli volby, jejich heslo je jako vystřižené z voleb na magistrát. (10. července 2025) Na dalším, už o několik týdnů starším billboardu, Motoristé u pražské Jižní spojky sází na vymezení proti vládní ODS. Že by se mohli stát její alternativou ale průzkumy příliš nenaznačují. (10. července 2025)

To na billboardech SPOLU byste snímky kandidátů hledali marně. Koalice vsadila na jednoduchá hesla, která mají ilustrovat největší úspěchy její vlády. Vedle nezávislosti na ruské energii se chlubí také nižší nezaměstnaností, rekordními investicemi i zkrocením rozpočtu.

„Prodat úspěchy Fialovy vlády je pro SPOLU prakticky povinnost. Spolu s vymezením se proti Andreji Babišovi je to něco, co od koalice voliči očekávají. Dodatečné heslo Teď není čas to vzdát je naléhavé a má mobilizovat ty, kteří stále zvažují, zda k volbám přijdou. To je pro SPOLU klíčová skupina, na níž stojí a padá její případný úspěch,“ hodnotí Michal.

Podle Kubáčka jsou ale některé slogany s tím, co koalice ve vládě splnila, minimálně diskutabilní. „Podle mě sází na to, že když se ta hesla budou pravidelně opakovat, tak to lidé přijmou jako fakt,“ tvrdí politolog.

Marketingový expert Le Veneur si zase všímá, že je textu na billboardu až moc. „Velkou chybou billboardů SPOLU je, že obsahují druhý slogan. Výzkumy totiž ukazují, že jsou-li na billboardu více než čtyři až pět slov, je vysoká pravděpodobnost, že mozek nestihne zpracovat celý billboard, a nezpracuje tedy nic. Navíc kontrast mezi zelenou a černou je nízký, což ještě více snižuje čitelnost,“ poznamenal.

Babišův ministerský tým

Naopak opoziční hnutí ANO si na žádné dlouhé slogany tradičně nepotrpí. Na nejnovějším billboardu, který se o prázdninách objevil v ulicích, je šéf hnutí Andrej Babiš s bývalými ministry Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou, Adamem Vojtěchem a Robertem Plagou.

Podle politologů ANO vysílá billboardem jasný signál: jsme připraveni vládnout. „Babiš se chce vrátit do Strakovy akademie, a tomu odpovídá i propagace na billboardech. Zkušený tým odkazuje k manažerskému stylu řízení politiky a k efektivitě. Implicitně to ale znamená ´nechte to na nás´, čili vzkaz voličům, že se nemusejí o nic moc starat,“ domnívá se Michal.

Kubáček si všímá i zapojení Vojtěcha s Plagou. „ANO propaguje populární tváře, které cílí na středové voliče. Po té pauze je chce znovu dostat do veřejného prostoru a zkrátka ukázat, že jsou Andrejovi. A hlavně zpropagovat připravenost toho týmu vládnout,“ doplňuje Kubáček.

Podobně jako u Motoristů ocenil marketingový expert Le Veneur grafiku billboardu ANO. „Čím více je na billboardu prvků, tedy například lidí, tím klesá jeho účinnost, ale na druhou stranu tvrdit něco o týmu bez jeho ukázky by nebylo účinné. Proto je dominantní slogan, nikoli obrázek týmu. Font by mohl být čitelnější a elegantnější. Na druhu stranu, musím pochválit vyladění, v rámci možností, kontrastu mezi bílým písmem a bílým pozadím,“ uzavřel majitel reklamní agentury.