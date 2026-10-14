Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Senátor ODS pózuje s kandidátkou ANO. Kupka zuří, billboardy narychlo přelepí

Autor:
  14:37
Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb...

Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. | foto: X @SoukupDavid

Na kontroverzních billboardech je Lumír Aschenbrenner z ODS na fotografii...
Lumír Aschenbrenner byl senátorem od roku 2014. Senátorský post nyní neobhájil....
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v...
Karel Řehka (vpravo) postoupil do druhého kola senátních voleb v Plzni....
22 fotografií
Neúspěšný kandidát do Senátu za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole voleb kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. Na společné fotce se vymezil proti vítězi prvního kola, bývalému náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi. Předseda ODS Martin Kupka o jeho záměru nevěděl. „Billboardy se rychle přelepí,“ řekl pro iDNES.cz.

Výsledky voleb 2026

Předseda občanských demokratů na dotaz odmítl, že by s ním poražený kandidát kampaň jakkoliv konzultoval. „Se mnou rozhodně ty původní billboardy dopředu nikdo neřešil. To by nevisely,“ vyjádřil se.

Výsledky senátních voleb 2026

Plakáty s heslem „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije“ tak nechá narychlo přelepit. Podle svých slov se na tom s Aschenbrennerem domluvil. „Na nových bude poděkování lidem za podporu ODS ve volbách,“ vysvětlil Kupka.

Plzeň má zastupovat Plzeňák. Řehku asi nepodpořím, říká končící senátor Aschenbrenner

Dlouholetý plzeňský senátor Aschenbrenner mandát o víkendu potřetí neobhájil. Horní komoru parlamentu tak opouští po 12 letech. V jeho obvodu Plzeň-město, kde letos znovu kandidoval, skončil na třetím místě za Karlem Řehkou (za STAN) a Lucií Kantorovou z hnutí ANO.

Jen několik málo hodin po neúspěšném výsledku se končící senátor vyjádřil, že podpora Řehky se z jeho strany očekávat nedá. „Plzeň by měl zastupovat Plzeňák,“ zdůvodnil v sobotu své rozhodnutí. V podstatě totožné heslo vystupuje na popředí propagační billboardů.

Druhé kolo voleb do Senátu: kdy a kde se volí, koho vybrat a jak sehnat hlasovací lístky

Podporu tak přímo vyjádřil Řehkově vyzyvatelce Lucii Kantorové z hnutí ANO. Předsedu ODS rozhodnutí zaskočilo. „Lumír Aschenbrenner dnes ve videu řekl, že ve druhém kole nikomu nedá doporučení. O to víc mě překvapil billboard, na kterém je vyfocený s paní Kantorovou,“ vyjádřil se Kupka už v úterý na sociální síti X.

Podpora kandidátky ANO senátorem ODS? Kupka se diví a Fiala se zlobí

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční už tento pátek a sobotu, tedy 16. a 17. října. Do druhého kola v obvodu Plzeň-město postoupil z prvního místa Karel Řehka s 32,86 procentem a Lucie Kantorová, která získala 27,26 procenta. Dosluhující senátor Lumír Aschenbrenner se propadl až na třetí místo, od voličů obdržel 20,1 procenta.

10. října 2026
Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Člen volební komise v Kladně byl opilý. Nadýchal přes dvě promile

ilustrační snímek

Kontrola, kterou provedli kladenští strážníci v sobotu ve volební místnosti v Brjanské ulic v Kladně potvrdila, že jeden ze členů byl pod vlivem alkoholu. Při orientační zkoušce nadýchal 2,47...

14. října 2026  15:25

„Temný den pro celé Turecko.“ Policie přerušila vysílání televize, vláda dosadila správce

Turecká policie provedla razii v istanbulském sídle televizní stanice Halk TV....

Turecká policie ve středu provedla razii v istanbulském sídle nejsledovanější zpravodajské stanice v zemi Halk TV. Vysílání bylo přerušeno a do vedení stanice byl dosazen vládou jmenovaný správce....

14. října 2026  15:25

Plaga má mou důvěru, řekl Babiš. Koalice se shodla na zákonu k inkluzi

Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)

Premiér Andrej Babiš řekl před odletem na jednání špiček států Evropské unie, že ministr školství Robert Plaga má jeho důvěru. Zástupci vládní koalice se také ve středu shodli na podobě novely o...

14. října 2026  15:07

Hrozilo, že i jako vítězové skončíme znovu v opozici, říká lídr Hradišťáků

Michal Dvouletý (Hradišťáci)

Když oznámil vznik koalice s ANO a ODS, byl to šok. Sociální sítě lídra Michala Dvouletého a hnutí Hradišťáci zavalila vlna výčitek a nesouhlasných hlasů poukazujících na to, že Hradišťáci obě tyto...

14. října 2026  15:06

Sedm generací pečují o pražský orloj. Hodinářský rod Hainzů chtěli komunisté zničit

Premium
Hodinář, Ludvík Hainz

Příběh nejstarší české hodinářské firmy L. Hainz ožívá v Národním technickém muzeu. O pražský orloj pečuje rodina už sedm generací – navzdory komunistické perzekuci a ztrátě majetku. Výstava ukazuje...

14. října 2026

Praví vrazi běhají po svobodě, křičel muž odsouzený za nájemnou vraždu své ženy

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pořádně rozzuřil verdikt odvolacího Vrchního soudu v Praze muže, který si odsedí 20 let za objednání vraždy své ženy. Vykonavatel činu, který ženu ubil ocelovou trubkou za 150 tisíc, si za mřížemi...

14. října 2026  14:48

SpaceX omezil Ukrajině Starlink. Zelenskyj připustil hrozby USA

ilustrační snímek

Společnost SpaceX v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Narušilo to bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla, uvedl poradce ukrajinského prezidenta...

14. října 2026  8:47,  aktualizováno  14:44

Air France bude dodržovat nová pravidla. Muslimské posádky do Izraele nepoletí

Airbus A380 v barvách letecké společnosti Air France

Francouzská letecká společnost Air France potvrdila, že bude dodržovat nová izraelská pravidla, která zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím 31 převážně muslimských zemí létat do Izraele i...

14. října 2026  14:40

Senátor ODS pózuje s kandidátkou ANO. Kupka zuří, billboardy narychlo přelepí

Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole senátních voleb...

Neúspěšný kandidát do Senátu za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil v druhém kole voleb kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. Na společné fotce se vymezil proti vítězi prvního kola, bývalému...

14. října 2026  14:37

Írán chce popravit studentku za příspěvek na sítích. Urazila proroka Mohameda, tvrdí

Íránce Najmeh Aminiové hrozí poprava kvůli příspěvku na sociálních sítích.

Kvůli příspěvku na sociálních sítích hrozí třiadvacetileté Íránce poprava. Najmeh Aminiová dostala trest smrti za údajnou urážku proroka Mohameda. Írán od začátku roku popravil už více než 600 lidí....

14. října 2026  14:35

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Cesta šperku. Jeden klenotník brousí, druhý leští, třetí zasazuje diamanty

Výroba šperků ALO diamonds.

Než se prsten, náušnice nebo medailon dostane do vitríny, vystřídá se nad ním několik párů rukou. V pražském klenotnickém ateliéru ALO diamonds má každý svou specializaci: někdo opracovává zlato,...

14. října 2026  14:30

Kvůli nemístnému žertu skončil v poutech. Zákrok policie byl v pořádku, řekla GIBS

Hlídky vyjížděly k oznámené potyčce dvou mužů u divadla J. K. Tyla. Při zásahu...

Generální inspekce bezpečnostních sborů uzavřela prověřování případu z letošního června, kdy policisté vyjížděli k potyčce dvou mužů v centru Plzně a při zásahu zadrželi i člověka, který s incidentem...

14. října 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.