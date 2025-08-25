„Korespondenční volba patřila dlouhodobě k největším přáním českých krajanů. Jsem rád, že jsme jim toto přání splnili. Pro naše diplomaty na 108 zastupitelských úřadech, kde se bude hlasovat, jde o velký projekt, na který jsme je dlouhé měsíce proškolovali,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.
Největší zájem českých občanů o zápis do zvláštního seznamu voličů zaznamenaly USA s celkovým aktuálním počtem 2 374 voličů, následuje Spojené království, kde se přihlásilo 1 976 českých občanek a občanů a velký zájem byl také v Sydney, které zatím hlásí 1 233 zapsaných, a v Bruselu s 1 216 zapsanými.
Velký nárůst, pravděpodobně hlavně ze strany českých studentů, zaznamenali podle ministerstva na zastupitelském úřadu v Haagu, kde bylo začátkem března zapsáno 369 lidí a aktuální číslo je nyní 908 lidí.
„Zájem našich krajanů mě těší, chci ale připomenout, že aby mohli volit korespondenčně, musí splnit ještě druhou podmínku. Tou je žádost o vydání písemností ke korespondenční volbě. Na tento krok mají čas do tohoto pátku, tedy do 29. srpna,“ dodal šéf české diplomacie.
Do zvláštního seznamu voličů jsou zapsáni i občané, kteří budou na zastupitelských úřadech a generálních konzulátech volit osobně a učinili tak i v minulosti. K nim se zároveň připočtou ti voliči, kteří volí prostřednictvím voličských průkazů.