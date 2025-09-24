Poslanec ANO Špičák pokřtil knihu o sobě. Budu tě kroužkovat, slíbil skladatel Vágner

Lékař Julius Špičák, poslanec za hnutí ANO, ve středu pokřtil novou knihu s názvem Nejen o sobě a medicíně. „Kniha je určitý přehled doporučení, jak postupovat u současného zdravotnictví. Je pro mé kolegy, zájemce, ale i spolubojovníky politiky,“ představil knihu Špičák. Na křest mimo lékařů dorazila i exministryně Helena Válková a skladatel Karel Vágner.
Podle kmotra Špičákovy knihy, vydavatele Václava Budinského, se dílo zabývá problémy současného zdravotnictví a politiky. „Kniha je zajímavá nejen pro odborníky a lékaře, ale i pro každého inteligentního člověka,“ sdělil.

Vedle exministryně spravedlnosti a Špičákovy kolegyně z hnutí ANO Heleny Válkové na akci dorazil i hudebník a producent Karel Vágner, „Líbí se mi ta fotka na obalu. Netušil jsem, že bude Špičák tak fotogenický. Neboj se, budu tě kroužkovat, hezký večer,“ pronesl Vágner přímo ke Špičákovi a dodal, že je jeho dlouhodobým pacientem a přítelem.

Křest proběhl v Obecním domě na pražském Náměstí republiky. Podle Špičáka a kmotrů knihy jeho literární počin slouží především jako souhrn rad a doporučení, jak se orientovat a vyznat v současné medicíně. Knihu při křtu hosté nepolévali, jak je zvykem, ale pouze si připili šampaňským.

Izrael nám dá „zázračný lék“, brzdí to však česká byrokracie, tvrdí Špičák

V knize se například píše o jednotlivých onemocněních zažívacího traktu, přičemž Špičák v knize vyjmenovává jednotlivé příznaky a popisuje stavy, při kterých je již nutné navštívit lékaře.

Špičák se jako lékař zaměřuje na gastroenterologii, je i přednostou Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra IKEM v Praze. Členem hnutí ANO je od roku 2011, v říjnu 2017 byl za hnutí zvolen poslancem. V letošních volbách kandiduje znovu za hnutí ANO ve Středočeském kraji.

Není to přitom poprvé, co se politik z hnutí ANO rozhodl pro publikování veřejně přístupné knihy. Stínová ministryně financí Alena Schillerová se v květnu rozhodla následovat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a stejně jako on sám vydala svou vlastní brožuru s názvem Na tahu jsou srdce. Schillerová ve své literární prvotině prezentuje svůj vlastní pohled na svět, kritizuje Česko kvůli údajnému omezování svobody slova, a především hřmí nad současnou vládou Petra Fialy.

