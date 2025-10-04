Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová

Co říkáte na to, že budete nejmladší poslankyní?
Jsem strašně ráda, že budu mít tu možnost zastupovat všechny, nejenom mladé, ale všechny, kdo mi preferenční hlasy dali. Že budu moct zasáhnout do školství, do bydlení, do péče o duševní zdraví a přenést tam pohled a hlas někoho mladého.
Čemu se chcete ve Sněmovně věnovat?
Primárně to bude již zmiňované školství. Mám spoustu nápadů a myšlenek, které bych chtěla prosadit. Ale chci se věnovat i péči o duševní zdraví. Jako Česko se v téhle oblasti musíme konečně posunout.
|
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Jak hodnotíte váš volební výsledek?
Zatím jsem spokojená, samozřejmě, přála bych si, aby měli Starostové ještě víc hlasů, každopádně aktuálně to považuju za velký úspěch, protože jsme nyní třetí, což je za mě úplně skvěle. A těším se ještě, jak dopadne celkový výsledek voleb po definitivním konci sčítání.
V Praze jste poskočila z devátého místa na první. Čemu to přičítáte, kde se vzalo tolik preferenčních hlasů?
Myslím si, že jsem dokázala oslovit nejen mladou generaci tím, že se aktivně zajímám o problémy mladých lidí, ať už je to školství, bydlení, péče o duševní zdraví nebo třeba i podpora podnikání. Myslím si, že to s lidmi rezonovalo, že je to něco, co chci fakt řešit. Podle mě jsem se dokázala dobře prezentovat na sociálních sítích a věřím, že to lidi oslovilo a jsem za to hrozně ráda a všem moc děkuju.
Přeskočila jste i vašeho lídra Karla Dvořáka, co vám na to řekl?
Doufala jsem, že bych mohla udělat slušný výsledek, věřila jsem, že lidi mě podpoří, ale určitě jsem nečekala takhle úžasný výsledek. Jsem o to víc vděčná a jsem hrozně ráda za tu příležitost. Ať už právě Starostům, kteří mi dali tu možnost, nebo všem lidem, co mi dali kroužek. S Karlem Dvořákem jsem o tom ještě neměla možnost pokecat.
Mají to mladí politici v něčem těší?
Asi záleží, ve které straně. Já třeba ve Starostech jsem nikdy nenarazila na nějaké horší zacházení kvůli věku. Myslím si, že ke mně všichni vždycky přistupovali úplně férově a brali mě rovně stejně jako sebe, takže mě vlastně nepřipadá, že to mám těžší. Připadá mi, že to je úplně super, tak, jak to funguje.