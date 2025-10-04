Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová

Autor:
  18:36
Její výsledek všechny překvapil. V Praze z devátého místa kandidátky Starostů míří do Sněmovny jako nejmladší poslankyně Julie Smejkalová (21). Jde o studentku právnické fakulty, aktivistku a předsedkyni mSTAN Praha, tedy mládežnické organizace Starostů v hlavním městě.
Julie Smejkalová se ve věku 21 let stala novou poslankyní.

Julie Smejkalová se ve věku 21 let stala novou poslankyní. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Julie Smejkalová se ve věku 21 let stala novou poslankyní.
Studentka Anežka Nedomová za STAN vystřídá ve Sněmovně poslance Tomáše Dubského.
Volební štáb STAN. Vít Rakušan. (4. října 2025)
Volební štáb koalice SPOLU se sešel v Napajedlích, lídr kandidátky Stanislav...
54 fotografií

Co říkáte na to, že budete nejmladší poslankyní?
Jsem strašně ráda, že budu mít tu možnost zastupovat všechny, nejenom mladé, ale všechny, kdo mi preferenční hlasy dali. Že budu moct zasáhnout do školství, do bydlení, do péče o duševní zdraví a přenést tam pohled a hlas někoho mladého.

Čemu se chcete ve Sněmovně věnovat?
Primárně to bude již zmiňované školství. Mám spoustu nápadů a myšlenek, které bych chtěla prosadit. Ale chci se věnovat i péči o duševní zdraví. Jako Česko se v téhle oblasti musíme konečně posunout.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Jak hodnotíte váš volební výsledek?
Zatím jsem spokojená, samozřejmě, přála bych si, aby měli Starostové ještě víc hlasů, každopádně aktuálně to považuju za velký úspěch, protože jsme nyní třetí, což je za mě úplně skvěle. A těším se ještě, jak dopadne celkový výsledek voleb po definitivním konci sčítání.

V Praze jste poskočila z devátého místa na první. Čemu to přičítáte, kde se vzalo tolik preferenčních hlasů?
Myslím si, že jsem dokázala oslovit nejen mladou generaci tím, že se aktivně zajímám o problémy mladých lidí, ať už je to školství, bydlení, péče o duševní zdraví nebo třeba i podpora podnikání. Myslím si, že to s lidmi rezonovalo, že je to něco, co chci fakt řešit. Podle mě jsem se dokázala dobře prezentovat na sociálních sítích a věřím, že to lidi oslovilo a jsem za to hrozně ráda a všem moc děkuju.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
342 fotografií

Přeskočila jste i vašeho lídra Karla Dvořáka, co vám na to řekl?
Doufala jsem, že bych mohla udělat slušný výsledek, věřila jsem, že lidi mě podpoří, ale určitě jsem nečekala takhle úžasný výsledek. Jsem o to víc vděčná a jsem hrozně ráda za tu příležitost. Ať už právě Starostům, kteří mi dali tu možnost, nebo všem lidem, co mi dali kroužek. S Karlem Dvořákem jsem o tom ještě neměla možnost pokecat.

Mají to mladí politici v něčem těší?
Asi záleží, ve které straně. Já třeba ve Starostech jsem nikdy nenarazila na nějaké horší zacházení kvůli věku. Myslím si, že ke mně všichni vždycky přistupovali úplně férově a brali mě rovně stejně jako sebe, takže mě vlastně nepřipadá, že to mám těžší. Připadá mi, že to je úplně super, tak, jak to funguje.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Volby do Sněmovny se zhruba 35 % jasně vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala asi 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové,...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Fiala blahopřál vítězi voleb ANO. Nevzdám boj s populismem a extremismem, řekl

Přímý přenos

Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala poblahopřál vítězi voleb, hnutí ANO. „Volby rozhodly hlasy, které nepropadly a koncentrovaly se u hnutí ANO,“ řekl Fiala. Je podle něj třeba výsledek voleb...

4. října 2025  18:30,  aktualizováno  18:49

V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO před SPOLU. Do sněmovny míří i nováčci

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji vítězí hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na třetím místě je STAN. Nad...

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  18:49

Nádhera, zní z ANO. Babiš slaví vítězství, do štábu přijel s písní

Sledujeme online

Hnutí ANO sleduje výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. V 17:30 do štábu dorazil jeho šéf Andrej Babiš, z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo. Jeho...

4. října 2025,  aktualizováno  18:49

Volební studio iDNES.cz: Věcné a důstojné, ocenil Fialův projev šéfredaktor MF DNES

Přímý přenos

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Věcné, střízlivé, důstojné. Jednička s hvězdičkou,“ ocenil projev...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  18:45

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO válcuje premiérovu koalici SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení téměř všech hlasů drží...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  18:45

Metropole jako výjimka: SPOLU jasně v čele, o dvě čtvrti se těsně přetahuje s ANO

Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů vítězí v Praze jako v jediném kraji koalice SPOLU s více než 33 procenty hlasů. Pražský úspěch ji však před celkovou porážkou od hnutí ANO nezachrání.

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  18:42

Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Stejně jako po poslední předvolební debatě s Petrem Fialou pouštěl Andrej Babiš i při příjezdu do štábu ANO jako svou vítěznou písničku letitý italský hit Sara Perche Ti Amo. Jedna z nejslavnějších...

4. října 2025  18:42

Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra...

4. října 2025  18:37

V Moravskoslezském kraji drtivě vyhrálo ANO, ministr Stanjura ve sněmovně končí

Hnutí ANO s lídrem Andrejem Babišem v Moravskoslezském kraji po sečtení 99 procent okrsků zcela vévodí, má 44 procent hlasů. ANO navíc nejspíše ubralo řadu hlasů hnutí Stačilo! v čele s Kateřinou...

4. října 2025  17:07,  aktualizováno  18:36

Historický výsledek, pochvaluje si Babiš. Chce vyjednávat s SPD a Motoristy

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce po vyhraných sněmovních volbách vyjednávat s SPD a Motoristy. Cílem je ale podle něj jednobarevná vláda, kterou by řídilo hnutí ANO. Na brífinku poděkoval všem, kdo...

4. října 2025  18:17,  aktualizováno  18:36

Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová

Její výsledek všechny překvapil. V Praze z devátého místa kandidátky Starostů míří do Sněmovny jako nejmladší poslankyně Julie Smejkalová (21). Jde o studentku právnické fakulty, aktivistku a...

4. října 2025  18:36

Hudebník, Klausův muž i závodník. Kdo za Motoristy zasedne do Sněmovny

Do Sněmovny míří nová strana Motoristé sobě. Necelých sedm procent hlasů jim zajistilo 13 mandátů. Motoristé dlouhodobě vystupují proti Green Dealu. V předvolebním programu slibovali nižší náklady na...

4. října 2025  18:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.