Babiš dělá, co mu řekne PR tým, zaútočil v duelu Jurečka. Zlepšil Česko, míní Juchelka

Vladimír Vokál
První předvolební duel iDNES.cz a MF DNES nabídl ostrou výměnu názorů mezi lidoveckým ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a jeho stínovým protějškem z hnutí ANO Alešem Juchelkou. Hlavní spor se vedl o věk odchodu do důchodu, financování systému i budoucí sociální politiku. Oba politici se střetli také v pohledu na Andreje Babiše.

Rozstřel

Zatímco Jurečka hájil vládní reformu a tvrdil, že důstojné důchody jsou díky ní zajištěny i pro příští generace, Juchelka obvinil kabinet Petra Fialy z neudržitelného zadlužování a slíbil zastropovat věk na 65 letech.

Hned v úvodu padla jasná otázka, v kolika letech půjde dnešní třicátník do penze. „Jasně a bez vytáček – v 67 letech,“ uvedl ministr Jurečka. Aleš Juchelka měl jinou odpověď: „V 65 letech. To je pro nás strop. Nevíme, jak se bude vyvíjet trh práce a technologie, ale lidé z náročných profesí prostě nemůžou v 67 letech pracovat osm hodin denně,“ dodal.

Jurečka trval na tom, že jen realistická reforma může zajistit důstojné penze. „My nemažeme lidem med kolem pusy, nestavíme vzdušné zámky. Nastavil jsem reformu tak, aby důchody byly férové i pro dnešní třicátníky a čtyřicátníky,“ zdůraznil.

Podle Juchelky ale kabinet jen straší čísly. „My tu mluvíme o něčem, co bude za třicet let. Systém je součástí státního rozpočtu a není nutné mít okamžitě vyrovnané účty. Vláda zadlužuje tuto zemi třikrát rychleji než za covidu, kdy byla ekonomika zavřená,“ namítl poslanec ANO.

Zadlužujete děti a vnoučata

Jurečka opozici vyčetl, že chce zrušit stabilizační prvky reformy, aniž by řekla, kde na to vezme peníze. „Pokud by ANO prosadilo své změny, znamenalo by to sekeru až 120 miliard korun. A já se ptám: kdo to zaplatí? Daně nebo nové dluhy?“ ptal se ministr.

„Vy zadlužujete naše děti a vnoučata rychleji než kdokoli před vámi,“ vrátil úder Juchelka. „Schodek rozpočtu je letos o 30 miliard vyšší než loni, přestože máte rekordní výběr daní díky inflaci. To je realita.“

Oba politici se shodli, že Česko čeká výrazný nárůst počtu seniorů, kteří budou potřebovat péči. „Na sociálně-zdravotním pomezí dnes pečujeme o půl milionu lidí, do roku 2030 to bude devět set tisíc. To je bomba, která tiká. Musíme investovat miliardy do kapacit i personálu,“ upozornil Jurečka.

Juchelka přislíbil, že ANO by v prvních 100 dnech po případných vítězných volbách přišlo s novým zákonem o sociálních službách. „Chceme klást důraz na terénní péči a služby, které lidem umožní zůstat doma. Pobytové služby nikdy nemohou stačit,“ prohlásil.

Řeč přišla i na další agendu ministerstva práce a sociálních věcí. Jurečka hájil zavedení automatické valorizace minimální mzdy. „Po letech debat máme zákon, který ji váže na průměrnou mzdu. To je férové řešení.“ Juchelka by šel dál. „Chtěli bychom se přiblížit poměru 50 procent průměrné mzdy, jak je to v některých zemích EU,“ upozornil.

S Babišem už ne

Sporným bodem duelu bylo také sociální bydlení. „Stát má garantovat systém dostupného bydlení pro nejzranitelnější – seniory či lidi s handicapem,“ prohlásil Jurečka s tím, že i současný systém má nedokonalosti. Juchelka současný vládní model podrobil drtivé kritice. „Je to jen fake realitka za 1,5 miliardy. My připravujeme balík opatření hlavně pro mladé rodiny,“ zdůraznil.

Do debaty se promítla i tzv. superdávka – nová digitalizovaná forma sociálních podpor. Jurečka ji označil za „největší reformu dávek za 30 let“. Juchelka oponoval, že systém není připraven a hrozí chaos na úřadech práce.

V duelu se oba politici dotkli i povolebních koalic. „Vládnutí s Andrejem Babišem už nechci opakovat. Často rychle otáčí podle toho, co mu poradí PR tým,“ řekl Jurečka. Lidovci s hnutím ANO vládli mezi lety 2014 a 2027 v kabinetu sociálního demokrata Bohuslava Sobotky.

Juchelka naopak Babiše hájil: „Vidím, jak jeho vláda posunula Česko kupředu. Na rozdíl od té současné, která zemi zadlužuje a nedodržuje sliby.“ Dodal, že ANO bude respektovat vůli voličů a nevylučuje předem žádný subjekt.

28. srpna 2025

28. srpna 2025

28. srpna 2025

28. srpna 2025

27. srpna 2025  23:02

27. srpna 2025  22:26

27. srpna 2025  18:13,  aktualizováno  22:07

27. srpna 2025  21:48

27. srpna 2025  21:39

27. srpna 2025  21:02

27. srpna 2025

27. srpna 2025

