Hádka o Dozimetr. Pro Juchelku je Farský „hodný chlapeček“, ten poukázal na Babiše

Autor:
  13:18
V debatě zástupců stran na CNN Prima News se stala důvodem sporu mezi politiky kauza Dozimetr, o které se právě v těchto dnech vede hlavní líčení u soudu. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) označil europoslance Jana Farského (STAN) za „hodného chlapečka“, kterého jeho strana pouští do diskuzí, ačkoliv do Sněmovny nekandiduje. Farský ANO vyčetl, že se strana nezabývá obviněním předsedy Andreje Babiše.
Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby...

Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby do Sněmovny. (4. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jan Farský (STAN)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Michal Redl. (25. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Michal Redl. (23. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (23. září 2025)
23 fotografií

U soudu se momentálně odvíjí hlavní líčení v kauze Dozimetr, která se týká Pražského dopravního podniku (DPP).

Jak Farský zdůraznil, ačkoliv je kauza spojená s některými bývalými členy hnutí STAN, je to především kauza Dopravního podniku. „Jeden z našich členů byl obviněn, načež jsme ho okamžitě z hnutí vyloučili. Dnes probíhá soud a já jsem rád – je to cesta k uzavření. Mohli bychom se vymlouvat a kňučet, jak se to řeší 14 dní před volbami a jak nás to ničí. Ale ne, pro nás je větší a důležitější důvěra v právní stát a instituce,“ uvedl europoslanec v debatě.

Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak

Aleš Juchelka (ANO) však takovou rétoriku označil za nebezpečnou, s Farským si hlasitě vyměňovali názory a skákali si do řeči. Europoslanec zvolený za STAN poté uvedl, že když byl nějaký člen strany obviněn z ilegální činnosti, byl ze strany vyloučen. „Myslíte jako v případě pana Půty?“ rýpl si Juchelka. Liberecký hejtman Martin Půta dostal v únoru podmínku a pokutu za přijetí úplatku.

Farský Juchelkovi připomněl kodex hnutí ANO, ve kterém stojí, že v případě zahájení trestního stíhání by měl člen strany neprodleně rezignovat na volební mandát, na svou funkci i na členství. „My jsme našeho člověka vyloučili, vy jste změnili pravidla, Andreje Babiše jste nevyloučili, aby v hnutí mohl zůstat. Nyní je lídr hnutí před soudem a čeká na trest,“ řekl europoslanec.

Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem

Podle Juchelky bude hnutí v případě odhalení střetu zájmů jednat v souladu s evropskými i českými zákony. „Nikdy jsme nic jiného nedělali. Tady opravdu vidíme tu argumentaci, která je lichá. Pan Farský jako jediný z nás čtyř nekandiduje do Poslanecké sněmovny a je to ten hodný chlapeček, kterého hnutí pouští do těchto diskuzí. Není tady nikdo, kdo by se ke kauze Dozimetr měl nějakým způsobem vyjadřovat. A tak pošlou pana Farského, který se to snaží zamlžit,“ opřel se do politika STAN.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Prolomíme nelegální izraelskou blokádu, říká Češka na palubě propalestinské flotily

Česká účastnice mezinárodní flotily, která veze humanitární pomoc do Pásma Gazy, věří, že se této skupině podaří dostat na toto palestinské území, navzdory izraelské blokádě. Izraelská vláda už...

28. září 2025  13:22

Hádka o Dozimetr. Pro Juchelku je Farský „hodný chlapeček“, ten poukázal na Babiše

V debatě zástupců stran na CNN Prima News se stala důvodem sporu mezi politiky kauza Dozimetr, o které se právě v těchto dnech vede hlavní líčení u soudu. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) označil...

28. září 2025  13:18

AI jako terapeut? Nemá empatii, lékařská tajemství nezná, varuje expert

Premium

Umělou inteligenci využívá stále více Čechů jako terapeuta či psychologa. Obrací se na ni se svými problémy i tajemstvím, ale jen málo z nich si uvědomuje její rizika. Expert na kybernetickou...

28. září 2025

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

28. září 2025  12:56

Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 66 mandátů. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News. Na druhém místě by se umístila vládní koalice SPOLU,...

28. září 2025  11:19

Seriál Monyová o brněnské spisovatelce má hlavní cenu festivalu Serial Killer

Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal český seriál Monyová z produkce Oneplay o brněnské spisovatelce Simoně Monyové. Získal cenu Primetime...

28. září 2025  11:04

Rusko zasypalo Ukrajinu drony a raketami, hlavní terč byl Kyjev. Zemřeli čtyři lidé

Nad celou Ukrajinou byl v neděli od 5:00 SELČ vyhlášen letecký poplach. Terčem jednoho z nejrozsáhlejších ruských bombardování od začátku války byla zejména metropole Kyjev. Útoky stále pokračují....

28. září 2025  7:29,  aktualizováno  10:57

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...

28. září 2025  10:50

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

OSN v neděli obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co Spojené království, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit...

28. září 2025  7:16,  aktualizováno  9:51

Světový den zpravodajských médií letos vyzdvihuje práci skutečných žurnalistů

Na neděli 28. září připadá nejen Den české státnosti, ale i Světový den zpravodajských médií. Heslem letošního ročníku je „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta....

28. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Že by si Němci začali na migraci zvykat? Zdání klame, pod povrchem to bublá

Premium

Od naší spolupracovnice v Německu Je to pohoda. Čtvrtek, 26. září. Na titulních stranách online verzí prestižních německých deníků se aktuálně probírá Trump a boj bavorského ministerského předsedy Marcuse Södera za umělou...

28. září 2025

Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit

Premium

Během života hrajeme různé hry, platí to i při návštěvě moravského sklípku. Jak se chovat, když se ve víně úplně nevyznáte, ale nechcete to dát najevo? Poradí vám Magazín Víkend DNES, který si o...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.