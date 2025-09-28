U soudu se momentálně odvíjí hlavní líčení v kauze Dozimetr, která se týká Pražského dopravního podniku (DPP).
Jak Farský zdůraznil, ačkoliv je kauza spojená s některými bývalými členy hnutí STAN, je to především kauza Dopravního podniku. „Jeden z našich členů byl obviněn, načež jsme ho okamžitě z hnutí vyloučili. Dnes probíhá soud a já jsem rád – je to cesta k uzavření. Mohli bychom se vymlouvat a kňučet, jak se to řeší 14 dní před volbami a jak nás to ničí. Ale ne, pro nás je větší a důležitější důvěra v právní stát a instituce,“ uvedl europoslanec v debatě.
|
Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak
Aleš Juchelka (ANO) však takovou rétoriku označil za nebezpečnou, s Farským si hlasitě vyměňovali názory a skákali si do řeči. Europoslanec zvolený za STAN poté uvedl, že když byl nějaký člen strany obviněn z ilegální činnosti, byl ze strany vyloučen. „Myslíte jako v případě pana Půty?“ rýpl si Juchelka. Liberecký hejtman Martin Půta dostal v únoru podmínku a pokutu za přijetí úplatku.
Farský Juchelkovi připomněl kodex hnutí ANO, ve kterém stojí, že v případě zahájení trestního stíhání by měl člen strany neprodleně rezignovat na volební mandát, na svou funkci i na členství. „My jsme našeho člověka vyloučili, vy jste změnili pravidla, Andreje Babiše jste nevyloučili, aby v hnutí mohl zůstat. Nyní je lídr hnutí před soudem a čeká na trest,“ řekl europoslanec.
|
Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem
Podle Juchelky bude hnutí v případě odhalení střetu zájmů jednat v souladu s evropskými i českými zákony. „Nikdy jsme nic jiného nedělali. Tady opravdu vidíme tu argumentaci, která je lichá. Pan Farský jako jediný z nás čtyř nekandiduje do Poslanecké sněmovny a je to ten hodný chlapeček, kterého hnutí pouští do těchto diskuzí. Není tady nikdo, kdo by se ke kauze Dozimetr měl nějakým způsobem vyjadřovat. A tak pošlou pana Farského, který se to snaží zamlžit,“ opřel se do politika STAN.