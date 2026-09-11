Co přiměje spisovatele vrhnout se do politiky?
Možná věk. Pocit toho, že svojí vlasti hrozně moc dlužím a chtěl bych to nějakým způsobem vrátit. Pocit, který asi nemám jenom já, že současný politický stav v téhle zemi je truchlivý. Ne že bych s tím já sám měl něco rychle udělat, ale můžu aspoň přispět. A možná i pocit, že nestačí svoje okolí, politiku a společnost glosovat jenom na Facebooku a na Xku.
Senátor není starosta v lepším obleku. Ale myslím, že jsou věci, a je to třeba Airbnb, bezpečnost v ulicích, bezdomovectví, které je potřeba řešit na celostátní úrovni.