Schillerová poráží Fialu. Průzkum ukazuje, jak by dopadly volby na jihu Moravy

Autor: ,
  10:28
Na jižní Moravě by hnutí ANO získalo 30 procent hlasů, druhé SPOLU 20,9 procenta. Více než pět procent hlasů by ještě získaly čtyři volební strany či bloky, a to SPD 13,8 procenta, STAN 10,9 procenta, Piráti 9 procent a Stačilo! 8 procent. Pod pětiprocentní hranicí by zůstali Motoristé sobě a Přísaha. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS, jehož výsledky ve čtvrtek zveřejnily Novinky.cz.
Alena Schillerová (16. září 2025)

Alena Schillerová (16. září 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Předvolební výjezd premiéra a předsedy ODS Petra Fialy (Spolu) do...
Předvolební kampaň hnutí ANO ve Zlíně (17. září 2025)
Předvolební kampaň hnutí ANO, Andrej Babiš ve Zlíně. (17. září 2025)
Předvolební kampaň hnutí ANO ve Zlíně (17. září 2025)
22 fotografií

Průzkum se uskutečnil online mezi tisícovkou respondentů od 5. do 10. září. Sněmovní volby se uskuteční 3. a 4. října.

Ve volbách před čtyřmi lety na jižní Moravě kandidátka SPOLU vedená tehdy také současným premiérem Petrem Fialou z ODS získala 30 procent. ANO, nyní vedené Alenou Schillerovou, tehdy získalo 25,36 procenta.

Z průzkumu také vyplynulo, že teoretická volební účast by se pohybovala okolo 63,9 procenta, před čtyřmi lety v kraji přišlo volit 66,39 procenta oprávněných voličů. Zároveň je v kraji zatím zhruba třetina nerozhodnutých voličů.

Dalším zjištěním průzkumu je, že pevné voličské jádro hnutí ANO tvoří 17,2 procenta voličů, u SPOLU je to 9,7 procenta. Nad pěti procenty už je pouze pevné jádro SPD se 6,3 procenta.

Výzkumníci zkoumali i volební potenciál, tedy to, kolik lidí uvažuje o volbě strany. Respondenti tak mohou vybírat více stran, které pro ně přicházejí v úvahu. ANO má potenciál 35,3 procenta, SPOLU 29 procent, STAN 22,2 procenta, SPD 19,1 procenta, Piráti 15,5 procenta, Stačilo! 12,9 procenta, Motoristé sobě 8,8 procenta a Přísaha 7,3 procenta.

Agentura upozornila, že statistická chyba se u stran s podporou nad 20 procent pohybuje plus minus 3,3 procentního bodu, u stran s podporou okolo pěti procent je to 1,7 procentního bodu.

Pavel se sejde s Babišem. Bude se zajímat, jak by se vyhl střetu zájmů jako premiér

Společnost NMS už dříve zveřejnila volební modely z několika dalších krajů. V Moravskoslezském kraji by podle údajů z přelomu srpna a září drtivě zvítězilo hnutí ANO se ziskem 40,3 procenta hlasů, vyplývá z průzkumu.

S velkým odstupem následuje SPD s 13,9 procenta a až za ním by se umístila koalice Spolu s výsledkem 13,8 procenta. Hnutí STAN by v tomto kraji získalo 9,3 procenta, uskupení Stačilo! 7,7 procenta a Piráti 6,7 procenta. Ostatní kandidující strany by nepřekročily pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Žaloby na skryté koalice jsou priorita, vše ostatní Ústavní soud odsunul, řekl Baxa

Ve Středočeském kraji by hnutí ANO získalo 29,3 procenta hlasů. Koalice Spolu by podle modelu NMS pro Novinky dostala 20,4 procenta hlasů. Třetí STAN by v kraji volilo 14,1 procenta lidí.

Následuje SPD s 10,8 procenta, Piráti se ziskem 9,3 procenta a Stačilo! s podporou 7,4 procenta. Pro hnutí Motoristé sobě by ve středních Čechách hlasovalo 5,9 procenta voličů.

V Praze by sice podle průzkumu ze začátku září vyhrála se ziskem 25,3 procenta koalice Spolu, v roce 2021 ale získala v hlavním městě 40 procent, připomněly Novinky.

Hřib říká, že má v expertním týmu bývalou eurokomisařku či primátora Varšavy

Druhé ANO by nyní volilo 21,7 procenta respondentů, STAN mělo podporu 15,7 procenta pražských voličů a Piráti prakticky stejně, 15,4 procenta. Osm procent hlasů by získalo hnutí SPD a Motoristé sobě 5,8 procenta. Uskupení Stačilo! by v Praze skončilo podle modelu těsně pod pětiprocentní hranicí.

Vstoupit do diskuse (56 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Hřib říká, že má v expertním týmu bývalou eurokomisařku či primátora Varšavy

Jako členy svého expertního týmu představil šéf Pirátů Zdeněk Hřib bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou z Dánska či primátora Varšavy Rafala Trzaskowského. „Bojovalo proti...

18. září 2025  10:46,  aktualizováno  11:15

Dan Brown na Hradě posnídal s Petrem Pavlem. Prahu miluju, vyznal se spisovatel

Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, zavítal na Hrad. Setkal se tam s prezidentem Petrem Pavlem. Slavný romanopisec si ve videu na...

18. září 2025  11:10

Letadlo plné turistů kroužilo dvacet minut nad Korsikou. Dispečer usnul

Cestující na palubě letadla směřujícího z Paříže na Korsiku měli netradiční cestovní zážitek. Museli totiž kroužit asi dvacet minut nad cílovým letištěm poté, co jeho zaměstnanec letiště usnul...

18. září 2025

Volby 2025: úřady začaly vydávat voličské průkazy. Do kdy se dá získat?

Dovolená nebo pracovní cesta? Pokud víte, že v termínu sněmovních voleb na začátku října nebudete moci přijít do „své“ volební místnosti, požádejte o voličský průkaz. Váš hlas s ním přijmou kdekoli....

18. září 2025

Stát bude po Agrofertu vymáhat přes sedm miliard. Kampaň, reaguje firma

Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele...

18. září 2025  10:58

Stát se vyrovnal s kupci bitcoinů, vyplatil jim desítky milionů korun

Ministerstvo spravedlnosti se vypořádalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů...

18. září 2025  10:45,  aktualizováno  10:50

Pětadevadesátiletá žena ubila v domově důchodců spolubydlící opěrkou z vozíku

Policie v New Yorku obvinila pětadevadesátiletou ženu, že v neděli ubila svou o šest let mladší spolubydlící z domova důchodců. Co bylo motivem vraždy, není jasné. Vražednou zbraní se stala součástka...

18. září 2025  10:49

Schillerová poráží Fialu. Průzkum ukazuje, jak by dopadly volby na jihu Moravy

Na jižní Moravě by hnutí ANO získalo 30 procent hlasů, druhé SPOLU 20,9 procenta. Více než pět procent hlasů by ještě získaly čtyři volební strany či bloky, a to SPD 13,8 procenta, STAN 10,9...

18. září 2025  10:28

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

18. září 2025  10:23

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

18. září 2025  10:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Brna na obří letiště. Region získá spojení s jedním z největších uzlů světa

Americké Los Angeles, japonské Tokio nebo třeba brazilské Sao Paulo budou pro cestující z jižní Moravy o hodně blíž. Brno aktuálně získává novou leteckou linku do německého Frankfurtu nad Mohanem,...

18. září 2025  10:18

Rakušané chtějí uspat losa Emila a odvézt ho na hranice s Českem

Horní Rakousy se připravují na příchod losa Emila, který je už jen několik kilometrů od jejich hranic. Místní úřady plánují zvíře uspat a přesunout na hranice s Českem. Na Šumavě se Emil bude moci...

18. září 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.