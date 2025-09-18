Schillerová poráží Fialu. Průzkum ukazuje, jak by dopadly volby na jihu Moravy

Průzkum se uskutečnil online mezi tisícovkou respondentů od 5. do 10. září. Sněmovní volby se uskuteční 3. a 4. října.
Ve volbách před čtyřmi lety na jižní Moravě kandidátka SPOLU vedená tehdy také současným premiérem Petrem Fialou z ODS získala 30 procent. ANO, nyní vedené Alenou Schillerovou, tehdy získalo 25,36 procenta.
Z průzkumu také vyplynulo, že teoretická volební účast by se pohybovala okolo 63,9 procenta, před čtyřmi lety v kraji přišlo volit 66,39 procenta oprávněných voličů. Zároveň je v kraji zatím zhruba třetina nerozhodnutých voličů.
Dalším zjištěním průzkumu je, že pevné voličské jádro hnutí ANO tvoří 17,2 procenta voličů, u SPOLU je to 9,7 procenta. Nad pěti procenty už je pouze pevné jádro SPD se 6,3 procenta.
Výzkumníci zkoumali i volební potenciál, tedy to, kolik lidí uvažuje o volbě strany. Respondenti tak mohou vybírat více stran, které pro ně přicházejí v úvahu. ANO má potenciál 35,3 procenta, SPOLU 29 procent, STAN 22,2 procenta, SPD 19,1 procenta, Piráti 15,5 procenta, Stačilo! 12,9 procenta, Motoristé sobě 8,8 procenta a Přísaha 7,3 procenta.
Agentura upozornila, že statistická chyba se u stran s podporou nad 20 procent pohybuje plus minus 3,3 procentního bodu, u stran s podporou okolo pěti procent je to 1,7 procentního bodu.
Společnost NMS už dříve zveřejnila volební modely z několika dalších krajů. V Moravskoslezském kraji by podle údajů z přelomu srpna a září drtivě zvítězilo hnutí ANO se ziskem 40,3 procenta hlasů, vyplývá z průzkumu.
S velkým odstupem následuje SPD s 13,9 procenta a až za ním by se umístila koalice Spolu s výsledkem 13,8 procenta. Hnutí STAN by v tomto kraji získalo 9,3 procenta, uskupení Stačilo! 7,7 procenta a Piráti 6,7 procenta. Ostatní kandidující strany by nepřekročily pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.
Ve Středočeském kraji by hnutí ANO získalo 29,3 procenta hlasů. Koalice Spolu by podle modelu NMS pro Novinky dostala 20,4 procenta hlasů. Třetí STAN by v kraji volilo 14,1 procenta lidí.
Následuje SPD s 10,8 procenta, Piráti se ziskem 9,3 procenta a Stačilo! s podporou 7,4 procenta. Pro hnutí Motoristé sobě by ve středních Čechách hlasovalo 5,9 procenta voličů.
V Praze by sice podle průzkumu ze začátku září vyhrála se ziskem 25,3 procenta koalice Spolu, v roce 2021 ale získala v hlavním městě 40 procent, připomněly Novinky.
Druhé ANO by nyní volilo 21,7 procenta respondentů, STAN mělo podporu 15,7 procenta pražských voličů a Piráti prakticky stejně, 15,4 procenta. Osm procent hlasů by získalo hnutí SPD a Motoristé sobě 5,8 procenta. Uskupení Stačilo! by v Praze skončilo podle modelu těsně pod pětiprocentní hranicí.