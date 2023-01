O Hrad ve druhém kole nakonec zabojují Petr Pavel a Andrej Babiš. Oba prezidentští kandidáti již nastínili, jak by...

Babiš by byl otevřenější Rusku a Číně, Pavel naopak Západu, míní ekonomové

Ekonomické působení Petra Pavla a Andreje Babiše by se zřejmě výrazně lišilo, míní ekonomové. Mělo by se to podle nich...