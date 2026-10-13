Bezprostředně po dramatickém prvním kole senátních voleb, kdy se hlasy neustále přelévaly a pozice druhého a třetího se několikrát měnila, Černý neměl moc elánu do dalšího boje. S výsledkem, že dál nepostupuje, a do klání o Senát zamíří jeho konkurent Josef Klement (KDU-ČSL), byl smířený.
„Popravdě neznám všechny ty mechanismy - jak dlouho by přepočítávání trvalo a jak by se za takových okolností dala vůbec vést kampaň. Chuť do toho nemám. Ale pokud ODS vyhodnotí, že má smysl takový krok udělat, bránit se nebudu,“ prohlásil již v sobotu večer lékař.
Teď mu však dle jeho slov chodí desítky e-mailů, že to nesmí vzdát kvůli rozdílu jednoho hlasu. Lidé jej vyzývají k přepočítání hlasů.