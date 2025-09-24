On sám na ní ale odmítl figurovat, stejně jako bývalý hejtman Jiří Běhounek a další sociální demokraté. Navíc Hyský vůbec nezná krajského lídra Stačilo! Otakara Březinu, který nežije na Vysočině.
„Do sestavování kandidátky jsme se jako krajská organizace vůbec nezapojovali, zřejmě vznikla někde v ústředí. Jejího lídra neznám, nikdy jsem s ním nemluvil. Ani nevím, proč není lídr z Vysočiny. Myslím, že by bylo namístě, aby z Vysočiny byl,“ popsal Hyský.
Celá kandidátka Stačilo! je plná pozoruhodných odlesků. I když jsou na ní nejpočetněji zastoupeni komunisté, její lídr Březina jako člen Stačilo! tvrdí, že s komunisty nesympatizuje.
„To je nálepka, kterou dostáváme od novinářů, ale KSČM je jenom jednou ze součástí Stačilo! Nikdy jsem nebyl komunista. Já jsem šel k policii v roce 1986, protože jsem nechtěl jít na dva roky na vojnu. Měl jsem po gymplu a z toho nešlo nijak vycouvat. Na vysokou školu jsem se nedostal. Tak buď vojna, nebo něco jiného, tak jsem se dal k Veřejné bezpečnosti. Byl jsem pět měsíců na vojně a pak v Praze na škole. Byl jsem jedním z mála příslušníků Veřejné bezpečnosti, který nebyl členem strany,“ řekl Březina.
Za SOCDEM kandidují na Vysočině pouze Petra Neubauerová, speciální pedagožka z Havlíčkova Brodu, a Vít Šimon z Chotěboře, předseda zemědělského družstva. I když je nyní kampaň před volbami, krajský předseda Hyský s komunisty nijak nekomunikuje. SOCDEM původně připravovala svoji vlastní samostatnou kandidátku. Po spojení se Stačilo! ale řada sociálních demokratů ztratila o kandidaturu zájem.
Starosta volá SOS SOCDEM...
Hyský spíše sympatizuje s aktivitou SOS SOCDEM, na jejímž chodu se podílí starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Ten po spojení se Stačilo! po 35 letech opustil řady sociálních demokratů. „Hledáme cestu, jak v naší zemi zajistit pokračování moderní, skutečně levicové politiky,“ popsal Ryšavý k aktivitě SOS SOCDEM.
Spojení sociálních demokratů se Stačilo! považuje za naprosto špatný směr. Na kandidátce jsou podle něj sociální demokraté jen do počtu. „SOCDEM tomu jen dává přijatelnější tvář. Má roli fíkového listu, aby to nevypadalo tak strašně, že jsou tam jen komunisti a ti různí další, co ani nejsou žádná levice,“ uvedl Ryšavý, jehož zná Hyský už řadu let a považuje ho za seriózního a kvalitního starostu. Aktivita SOS SOCDEM má za cíl po volbách vyvolat mimořádný sjezd sociálních demokratů.
Na kandidátce Stačilo! není ani krajský šéf komunistů Marek Nevoral. Ten ve funkci stranického předsedy vystřídal Helenu Vrzalovou, která kvůli nesouhlasu s projektem Stačilo! opustila KSČM a dnes kandiduje za stranu expremiéra Jiřího Paroubka ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie).
Krok Vrzalové byl na Vysočině mezi komunisty ojedinělý. Marek Nevoral nemá informace, že by ji někdo v odchodu následoval. „A za okres Třebíč, kde jsem také předsedou, můžu potvrdit, že nikdo z řad KSČM nevystoupil,“ prohlásil.
Marek Nevoral byl za Stačilo! zvolen už loni při krajských volbách. Nyní působí na jihlavském hejtmanství. Tam si naopak Stačilo! se SOCDEM rozumí. Sociální demokraté jsou na kraji už zhruba rok v koalici s hnutím ANO Andreje Babiše a ještě s SPD. Tuto koalici podporuje Stačilo! se dvěma komunisty. Za to dostalo placenou funkci předsedy kontrolního výboru.
Členem krajské koalice s ANO a SPD stále je i bývalý celostátní předseda SOCDEM Michal Šmarda. Ten stranu opustil poté, co jeho nástupkyně ve funkci Jana Maláčová spojila sociální demokraty se Stačilo!.
Pozoruhodným odleskem Stačilo! je i výše zmíněná Helena Vrzalová s manželem Miloslavem Vrzalem. Ti posílají lidem do schránek společně své předvolební materiály, přestože jsou protikandidáti. Vrzalová na nich píše vedle loga s oranžovou růží, že je lídryně (Paroubkovy) ČSSD. Už tam ale nedodává, že zůstává komunistkou a přestoupila z KSČM do méně významné strany KSČ (Komunistické strany Československa).
A na druhém letáku, který si zhotovil její manžel, brtnický lékárník Miloslav Vrzal, je logo Stačilo! Za něj jako člen KSČM Vrzal kandiduje. Z jeho letáku je zřejmé, že by byl rád, kdyby ho na šestém místě kandidátky voliči zakroužkovali.