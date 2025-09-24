V SPD nikdo nemá ambice být ministrem. Chceme pracovat jako poslanci, tvrdí Koten

Získat dvouciferný výsledek, být pro předpokládaného vítěze voleb bohatou nevěstou, ale zároveň zůstat poslancem a případné ministerské posty obsadit odborníky. S takovou vizí jde do voleb lídr kandidátky SPD na Vysočině Radek Koten. Bývalý podnikatel v oboru výpočetní techniky post poslance už podruhé obhajuje.
Vedle poslance v Praze je Radek Koten v Jihlavě uvolněným krajským zastupitelem a placeným předsedou výboru pro dostavbu Dukovan.

Pane poslanče, co čekáte od letošních voleb a výsledku vaší SPD?
Lidé by rádi vyměnili Fialovu vládu. Uvidíme, jak to dopadne. Očekáváme na Vysočině dvouciferný výsledek.

Před čtyřmi roky jste na Vysočině měli necelých devět procent, v krajských volbách pak 5,5 procenta...
Tentokrát bychom velice rádi získali přes patnáct procent. Potenciál na to máme. Před volbami vyplouvá na povrch množství skandálů ve STAN a ODS. Ať už je to Dozimetr, nebo IKEM. Očekávám, že si mohou vzájemně konkurovat a voliče ztrácet.

Radek Koten, lídr SPD do parlamentních voleb na Vysočině.
Radek Koten
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k závěrečnému schvalování vládní důchodové reformy. Na snímku Radek Koten (SPD). (6. listopadu 2024)
Předseda SPD Tomio Okamura a poslanec SPD Radek Koten
U SPD se nemůže na poslední chvíli nějaká kauza objevit?
Na Vysočině určitě ne. Lidé, kteří tu kandidují, nekandidují poprvé. U nás žádná kauza nehrozí. Musela by to být vymyšlená věc, jako byla s chirurgem z dovozu. To byla zoufalá snaha něco na SPD najít. Útoky nožem jsou přitom v západní Evropě na denním pořádku. Nedávno se takový případ stal i v USA, kdy podobný chirurg ubodal Ukrajinku v metru.

Zdá se, že kauza s chirurgem a s ní spojené žaloby na vaši voličskou základnu nemají vliv...
Lidé vnímají, co se děje na západ od nás. A vnímají to negativně. V devadesátých letech jsme Západ obdivovali. Všude bylo vše opraveno, uklizeno, plné regály u nás nedostatkového zboží. Jenže z té výkladní skříně se postupem času i kvůli nelegální migraci stává Blízký východ se všemi bezpečnostními riziky. Tento sociální experiment se naprosto vymkl kontrole, západní Evropa je ztracena.

Radek Koten

  • Poslancem Sněmovny je od října 2017, od září 2024 je navíc uvolněným, tedy placeným předsedou krajského Výboru pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, pro bezpečnost a prevenci kriminality.
  • Zastupitelem je ve svém domovském Vojnově Městci.
  • V letech 1985 a 1986 byl příslušníkem Pohraniční stráže v Mikulově.
  • Je spoluzakladatelem firmy OK Comp zabývající se servisem a prodejem výpočetní techniky a budováním bezdrátových a kabelových sítí. Podíl ve firmě před dvěma roky prodal.
  • Je ženatý, má dvě děti.
  • Je držitel zbrojního průkazu a vlastníkem několika střelných zbraní. .

Hrozí takový vývoj podle vás i v Česku?
V polovině příštího roku má začít platit migrační pakt EU. Fialova vláda servilně přijímala tyto normy. Bohužel, třicet tisíc relokací k nám ze zatížených států je možných. Nebo platit výpalné půl milionu korun za jednoho odmítnutého migranta. Na jedné straně EU podporuje nevládní neziskové organizace, které migranty přiváží, na straně druhé se tváří, že proti migraci bojuje. Je to řízený rozvrat západní civilizace.

Pojďme zpět k nám. Jak si osobně představujete povolební vývoj? Předpokládejme, že ANO zvítězí, je velkým favoritem voleb...
Milion chvilek pro demokracii vyjde do ulic, budou demonstrovat proti vůli občanů, kteří rozhodnou. Budou chtít sestavení vlády bojkotovat a blokovat. Marginální strany, které nemají šanci zasáhnout do voleb, budou podávat žaloby. Obávám se rumunského scénáře, kdy výsledek prvních prezidentských voleb Ústavní soud svedl na jakési ruské aktéry a zrušil ho.

Myslel jsem spíš povolební vyjednávání. Chtěla by SPD být ve vládě?
Máme šanci s hnutím ANO vládu sestavit. V SPD ale nikdo nemá ambice být ministrem. Chceme pracovat jako poslanci na zákonech, které posunou republiku vpřed.

Počkejte, vždyť právě o vás se mluví jako o možném ministrovi…
Jako poslanci budeme řešit poslaneckou agendu, předkládat zákony. Ale na místa ministrů budeme mít odborníky, kteří mají zkušenosti přímo z daného oboru. Určitě bych takového fundovanějšího člověka upřednostnil před sebou samým.

Takže kandidátům SPD nejde o žádné vládní posty?
Jde nám především o programové priority. Chceme zrušit Green Deal a emisní povolenky ETS2, nerespektovat migrační pakt, snížit cenu energií, prosadit zákon o obecném referendu na jakékoliv téma včetně vystoupení z EU. S tím do veškerých jednání půjdeme.

Není lepší místo na žití než můj domovský region, tvrdí lídr Starostů Vlček

Hovoříte o referendu o vystoupení z Evropské unie. Myslíte, že lidé jsou natolik sečtělí a informovaní, že by si uvědomili veškeré možné okolnosti tak zásadního kroku?
Pokud má někdo tolik rozumu, že volí politické strany, měl by mít i tolik rozumu, aby mohl rozhodnout, zda EU nepřináší víc problémů než pozitiv. Já bych v současné době – v době regulací, zákazů, příkazů, omezování svobody slova a demokracie – byl jednoznačně pro vystoupení. EU už nám přináší daleko méně, než o co nás připravuje. Až budou mít lidé náklady na život o sto tisíc korun ročně vyšší kvůli Green Dealu, drahým pohonným hmotám, vytápění, povinnému zateplení domů, také nebudou chtít v EU setrvávat. Z obchodního projektu se stal projekt politický a poslední dobou totalitní.

Volební rádce iDNES.cz

ANO jako předpokládaný vítěz se vyslovilo proti referendu o těchto mezinárodních otázkách. A mimochodem, na předvolebních mítincích Andrej Babiš prohlašuje, že by ANO chtělo vládnout samo, bez koaličních partnerů…
Stejně tak bychom mohli my deklarovat, že chceme sestavit jednobarevnou vládu. Voliči rozhodnou, jak bohatá nevěsta budeme.

S hnutím ANO už spolupracujete na úrovni Kraje Vysočina coby jakýsi tichý společník. Jak spolupráce funguje? Šel by podobný model aplikovat na vládní úroveň?
Ta spolupráce je velmi dobrá. Máme téměř stoprocentní shodu v programu. Priority na krajské úrovni se mohou z velké části kopírovat do celostátní.

Které jsou ty hlavní?
Hlavní vidíme v dostavbě Dukovan. Přípravy na Vysočině postupují velmi dobře, budují se obchvaty i silniční infrastruktura. Velkým problémem je nedostatek lékařů a zubařů, což se v kraji snažíme zvrátit pomocí navýšení počtu studentů na jihlavské polytechnice. Na celostátní úrovni bychom se stejně snažili zvyšovat kapacity lékařských fakult. Pro lékaře na Vysočině stavíme byty, což by mohla být motivace i v jiných krajích. Tím se dostávám k otázce bydlení, kterou bychom chtěli řešit, mimo jiné, služebními byty například pro nemocniční personál nebo bezpečnostní složky. Na to po roce 1989 stát zcela rezignoval.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

O dostupném bydlení píšete i ve svém volebním desateru. Jak toho docílit?
Stát by mohl garantovat výhodnost půjček a úrokové sazby u hypoték pro mladé rodiny. Musí se výrazně zjednodušit stavební řízení i změny územních plánů u měst a obcí, aby se na trh dostalo víc pozemků. Ministerstva i třeba kraje by měly mít svůj bytový fond.

Které z těch vyjmenovaných problémů považujete za nejtíživější pro Vysočinu?
Nedostatek lékařů, zubařů a dlouhé čekací lhůty na odborná vyšetření. To se musí změnit. Ale získat více lékařů z fakult bude trvat dvě tři volební období, to nejsme schopni učinit skokově. A co se týče čekacích lhůt na vyšetření, je pro mě nepřijatelné, aby se řídily podle toho, jestli někdo zaplatí sto tisíc, nebo to bude mít z veřejného pojištění. Když má problém domácí mazlíček, dočká se operace ten den. Tady můžeme vidět rozdílný přístup k lidem a ke zvířatům.

Volební kalkulačka 2025

Pro Vysočinu jsou zásadní i již zmíněné Dukovany. Postupuje příprava na stavbu tak, jak by měla?
V Kraji Vysočina to máme rozjeté velmi dobře. Silniční síť je budována s mírným předstihem. Při samotné stavbě budeme usilovat o to, aby maximum možného transportu šlo po železnici. Ovšem národní úroveň pokulhává. Zdržel se akční plán i zásobník projektů, které vyšly ze socioekonomické studie. Vláda odkládá odsouhlasení dalších kroků. A čeká se i na takzvané notifikace EU, přes které je zajištěno financování.

Rozhovory s lídry

  • Tímto rozhovorem pokračuje představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla ve Sněmovně.
  • Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.
  • Příští díl se zaměří na krajskou lídryni ANO Moniku Obornou.

Vedle poslance jste uvolněným krajským zastupitelem a placeným předsedou výboru pro dostavbu Dukovan. Co váš výbor řeší?
Scházíme se pravidelně jednou za měsíc. Jsou delegováni i hosté, experti na energetiku i bezpečnost, zástupci samospráv. Řešíme jednotlivé požadavky, jako jsou nové hasičské zbrojnice, stanice záchranné služby, ubytovací kapacity a podobně. Nyní ale musí přijít i korejská KHNP a vydefinovat si, kde by chtěla občanskou vybavenost, odkud kam budou pracovníci dojíždět.

Pane Kotene, pojďme ještě na chvilku k vám. Poslancem jste dvě volební období, od roku 2017. Proč jste vlastně do politiky vstupoval?
Celý život jsem se pohyboval mezi zákazníky. Nevědomky jsem sbíral politické střípky a názory, které měli, vnímal jejich nespokojenost. A v roce 2015, kdy začínala migrační krize a viděl jsem, kam Evropa směřuje, jsem už nechtěl jen nečinně přihlížet. Jako majitel firmy jsem směřování České republiky nemohl ovlivnit. Jako politik ano.

Ano, měl jste firmu zabývající se IT a výpočetní technikou. Podnikáte ještě?
Firmu jsem v roce 2023 prodal společníkovi. Od té doby už tam podíl nemám. Byť přiznávám, že to bylo takové naše dítě.

Co volný čas? Jak rád odpočíváte?
Občas si dojdu zastřílet na střelnici. Jsem držitel zbrojního průkazu a vlastníkem několika střelných zbraní. Bratr provozoval střelnici, měl jsme k tomu v rodině blízko. Miluji auta, hlavně veterány. Fascinuje mě starší technika, která se dá opravit na ulici a stačí k tomu základní sada klíčů. A strašně rád chodím na houby a mám rád houbová jídla.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

