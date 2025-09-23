Není lepší místo na žití než můj domovský region, tvrdí lídr Starostů Vlček

Jan Salichov
  13:50
Když v roce 2006 jako nezávislý vstupoval do komunální politiky a v pouhých 24 letech se stal starostou Pacova, zřejmě ani jeho samotného nenapadlo, že by to jednou mohl dotáhnout až do ministerského křesla. Přesto se to stalo. Krajským lídrem hnutí Starostové a nezávislí v letošních parlamentních volbách je Lukáš Vlček.
První místopředseda Starostů a nezávislých Lukáš Vlček nedá dopustit na Pacov a...

První místopředseda Starostů a nezávislých Lukáš Vlček nedá dopustit na Pacov a Kraj Vysočina, ze kterého pochází. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan společně s ministrem průmyslu...
Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan společně s ministrem průmyslu...
Na studentské debatě diskutovali i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček...
První místopředseda Starostů a nezávislých Lukáš Vlček nedá dopustit na Pacov a...
5 fotografií

Začněme od začátku. Co mladého muže přivede k tomu, aby kandidoval v komunálních volbách?
Zájem o veřejné věci. To, že chce, aby město, ve kterém žije, fungovalo. A jak jinak, než se k tomu postavit čelem a sám do té politiky vstoupit? Nebylo to ale ze dne na den. Já jsem se už předtím o všechny tyto věci zajímal. Na městském úřadě jsem několik let pracoval, měl jsem na starosti odbor regionálního rozvoje. Do toho jsem byl hodně spolkově činný člověk.

Volební rádce iDNES.cz

Co tím myslíte?
Byl a pořád jsem členem oddílu atletiky. Závodil jsem za Pacov, pořádám různé věci. V tu dobu jsem vystupoval také v ochotnickém sboru. S městem Pacov je navíc moje rodina sžitá už po staletí, máme tam kořeny po několik set let. A jak říkám, jak jinak město posunout kupředu, než vlastní aktivitou.

Později jste se z komunální politiky přes krajskou posunul až do politiky celostátní. Měl jste takové ambice od začátku?
Neměl. Všechno se ale vyvíjí. Já jsem do politiky vstoupil už téměř před dvaceti lety. U mě je ohromnou výhodou, která mi v poslanecké a ministerské práci hodně pomáhá, že mám veliký rozsah. Mám za sebou řadu úspěšných projektů v různých odvětvích. Od stavebnictví přes provozování školství, odpadového hospodářství, energetických projektů po lesnictví. Rozhled, který si jako starosta vybudujete, je určitě ku prospěchu. Protože celostátní úroveň funguje mnohdy velmi podobně, akorát ty věci jsou větší.

Lukáš Vlček

  • Narodil se 27. února 1982 v Pelhřimově.
  • Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval obor politologie, sociologie (2004-08) a obor regionální rozvoj a veřejná správa (2012-15).
  • V letech 2006-21 byl starostou Pacova, v letech 2008-21 zastupitelem a v letech 2020-21 náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Od roku 2021 byl poslancem Parlamentu České republiky, od října 2024 ministrem průmyslu a obchodu.
  • Je prvním místopředsedou STAN.
  • Se ženou Hanou vychovává dva syny.
  • Ve volném čase se věnuje sportu: chodí běhat, hrát hokej nebo basketbal.

Je tedy podle vás právě bývalý starosta nejlepším možným poslancem či členem vlády?
Máte praktické zkušenosti, což řada kolegů v politice mnohdy nemá. Když se vedle toho nebojíte vzdělávat, učit se, není to vůbec špatná predispozice. Já mám vzdělání v obchodním právu, politologii, sociologii, vystudoval jsem ekonomii, řadu manažerských kurzů. A tato kombinace vzdělání, zájmu a praktických zkušeností je podle mě výhodou.

Ministrem průmyslu a obchodu jste se po Jozefovi Síkelovi stal loni v říjnu. Co k tomu bylo zapotřebí?
Dvacet let tvrdé práce. (usmívá se) Ne, podívejte, nechci to zlehčovat. Je to krásný příklad toho, že žijete ve státě, kde – když na sobě budete pracovat, budete se vzdělávat – tak i když jste z malého města, může se z vás stát ministr. Ve Velké Británii je to nemyslitelné. Pokud nejste z dobře situované, bohaté rodiny, nemáte ty nejlepší univerzity, tak je to nemožné. V České republice to jde. A já jsem hrdý, že tomu tak je.

Vy se nikdy netajíte vaším kladným vztahem k Vysočině. Vnímáte se jako patriot?
Jako velký patriot. Jsem velmi rád, že můžu žít tam, kde žiju. O to víc si toho vážím, když hodně cestuji se svým týmem po světě. A vidím, jak svět funguje. Tady je klidno, bezpečno, čisto... Je tady práce, dostupné školy, zdravotnictví, fungující spolky. Je samozřejmě řada věcí, které musíme zlepšit. Ale já jsem hrdý na to, kde žiju. A je to i součástí mé práce. Přece jen, jsem zvolený poslanec za Vysočinu. A k Vysočině se hrdě hlásím a prosazuju ji, kde to jenom jde.

První místopředseda Starostů a nezávislých Lukáš Vlček nedá dopustit na Pacov a Kraj Vysočina, ze kterého pochází.
Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan společně s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (vlevo). (2. září 2025)
Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan společně s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (vlevo). (2. září 2025)
Na studentské debatě diskutovali i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) a ministryně spravedlnosti Eva Decroix (SPOLU).
5 fotografií

Na Pacov tedy nedáte dopustit?
No jasně. Mám tam rodinu, dvě malé děti, přátele, a když to jen jde, snažím se tam být. Můj domovský region má skvělou strategickou polohu, je uprostřed republiky. Do Prahy je to zhruba hodina cesty, do Brna hodina a čtvrt, do Českých Budějovic padesát minut. Je to klidné, hezké, bezpečné místo, věci tam fungují. Věřím, že jsem se na tom patnáct let nějak podílel. Takže není lepší místo na žití než můj domovský region.

I tak však mluvíte o tom, že je po třeba řadu věcí zlepšit. Které problémy Vysočinu trápí nejvíce?
Určitě je třeba rozvíjet podnikání nebo přivádět firmy do regionu. Aby tady byla dobře placená pracovní místa. To je první důležitá věc. A druhá jsou fungující veřejné služby. Vysočina je regionem malých obcí, takže jsou důležité služby jako školství, zdravotnictví, veřejná doprava. A třetí věc, která je s Vysočinou velmi úzce spojena, je kvalita životního prostředí. Přece jen, Vysočina je nejen zemědělský kraj, ale i zásobárna pitné vody pro několik milionů obyvatel.

Volební kalkulačka 2025

Jak to můžete ovlivnit?
Já sám mám tu čest se podílet na řadě velmi důležitých projektů, jako je například stavba nových bloků v Dukovanech. Jsou to investice do energetické infrastruktury, investice do dálniční infrastruktury a silničních staveb. Nebo právě přivádět nové investory na Vysočinu, to je moje práce.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Často zmiňovaným problémem Vysočiny je odliv mladých lidí...
To vnímám jako jeden z nejpalčivějších problémů Vysočiny. Mladá generace z regionu odchází. Proto jsem záměrně zmínil ta témata. Prostě: mladý člověk tu musí najít adekvátní práci a mít dostupné služby. Naše velká konkurenční výhoda oproti Praze je, že nemáte problém dát dítě do školky. V Praze kolikrát cestujete denně hodinu přes celé město. To se na Vysočině neděje. Dostupnost je tady velmi dobrá, i lékařů a tak dál. Tyto výhody je třeba udržet. Tím, že cestuji hodně po firmách – za jeden den navštívím třeba i tři – všude slyším to samé: nejsou lidé. Potenciál je tady veliký, jenom musíme dělat takové věci, aby mladí měli důvod na Vysočině zůstávat.

Nejsou lidé? Přitom Vysočina má jednu z nejmenších nezaměstnaností v Evropě. Co tedy můžete udělat víc?
V průmyslu nebo obecně v místech, kde se tvoří pracovní místa, je potřeba investovat do technologií. Tím se rozšíří i nabídka lépe placené práce. Cítím, že by Vysočina dokázala absorbovat ještě větší počet zaměstnanců nebo lidí, kteří by zde mohli pracovat. O to více by se dařilo firmám, o to více by ty firmy přinášely další hodnotu kraji. Ten lidský faktor a investice do lidí jsou to nejzásadnější.

Je třeba klást důraz na duševní zdraví, říká lídryně Pirátů na Vysočině

Hodně firem často mluví o tom, že je potřeba změnit systém školství. Souhlasíte s tím?
Ano. Systém školství se musí změnit v tom smyslu, že nabídka musí více odrážet poptávku průmyslu. Chybí nám velká řada technických přírodovědných profesí. Rolí státu, jak to vnímám já, je ještě více prohloubit komunikaci mezi státem a podnikateli. Aby vznikly podobné projekty duálního vzdělávání jako nyní akademie Agrostroje v Pelhřimově. Firmy jsou ochotny do toho investovat nemalé množství peněz. Jen potřebují mít do budoucna takové politiky, kteří s nimi budou hovořit. Já osobně se o to snažím velmi intenzivně.

Před čtyřmi lety Starostové kandidovali společně s Piráty. Ti se pak na vás hodně zlobili, že byli vaši kandidáti voliči vykroužkovaní. Jak to vnímáte zpětně?
Nevnímám to nijak, byl to fakt. Lidé se tak rozhodli a dali nám důvěru. Prostě to tak chtěli.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Společná kandidatura s Piráty byla tentokrát nemyslitelná?
STAN se za ty čtyři roky ohromným způsobem posunul kupředu. Jasně jsme ukázali, že umíme hrát první ligu. Nejsme jen regionální hnutí. Dokážeme být nejen starosty, krajskými lídry, ale můžeme být úspěšní i celostátně. Za nás byla jasná volba, že do toho jdeme samostatně.

Jak vnímáte předvolební průzkumy?
Podívejte, odhady jsou různé. Ale vláda ANO, komunistů a SPD? Tady na Vysočině vidíme, jak si dávají politické úplatky. Zastupitel Koten má dvě práce, dva platy, a reálně nevidím, že by něco dělal. Má vést nějaký výbor a ten se neschází. S námi téměř nekomunikují. Takže ať si to každý zhodnotí po svém.

Rozhovory s lídry

  • Tímto rozhovorem pokračuje představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla ve Sněmovně.
  • Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.
  • Příští díl se zaměří na krajského lídra SPD Radka Kotena.

S kým byste si po volbách dokázal představit spolupráci?
My jsme to řekli mnohokrát: za nás určitě ne s ANO, určitě ne s komunisty a určitě ne s SPD a dalšími extremistickými uskupeními, které hlásají vystoupení z Evropské unie nebo z NATO. Tady máme jasno. A s kým naopak ano? Jsou to strany současné vládní koalice.

Mohli byste znovu spolupracovat s Piráty?
Dokázal bych si to představit. Ale sami Piráti musí v budoucí vládě – pokud by ta situace nastala – uvažovat mnohem racionálněji. Hlavně musí dotahovat věci do konce. Musí řekněme méně mluvit a více pracovat. Viděli jsme to u digitalizace stavebního řízení, kdy jsme Ivana Bartoše několikrát upozorňovali, že je potřeba některé věci přehodnotit. Nevyslyšel nás a pak bohužel tento projekt nebyl úspěšný.

A co Motoristé?
Té straně nerozumím, je pro mě velmi nečitelná. Oni jednou říkají tak, podruhé onak. Vlastně jedinou figurou, která tam je, je Filip Turek. Ten je ale v Evropském parlamentu, přitom kandiduje jako jednička.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Premium

Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání....

V Meziříčí se objevily tajemné obrazce v trávě. Je to „jen“ kreativní sečení

Nezvyklé obrazce vysečené v trávnících mohou lidé zaznamenat při procházce po Velkém Meziříčí. Byť jsou patrné i ze země, jejich tvar nejlépe vynikne při pohledu z výšky. V motivech pak lze poznat...

Není lepší místo na žití než můj domovský region, tvrdí lídr Starostů Vlček

Když v roce 2006 jako nezávislý vstupoval do komunální politiky a v pouhých 24 letech se stal starostou Pacova, zřejmě ani jeho samotného nenapadlo, že by to jednou mohl dotáhnout až do ministerského...

23. září 2025  13:50

Brod kupuje dům v rušné křižovatce, během několika měsíců ho nechá zbourat

Havlíčkův Brod přece jen koupí dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jeho odkoupení s pozměněnými podmínkami schválili zastupitelé. Vila byla v minulosti součástí většího balíku nemovitostí,...

23. září 2025  6:35

Žďár promění další budovu v centru, socialistický úřad připomene rodáka

Na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou přibude další opravená budova. Vedle Staré radnice, jejíž rekonstrukce začala letos v červnu, se teď město pouští do proměny bývalého městského úřadu....

22. září 2025  17:33

Je třeba klást důraz na duševní zdraví, říká lídryně Pirátů na Vysočině

Sama o sobě říká, že šla do politiky proto, že už ji nebavilo pouze přihlížet, když systém selhává tam, kde má lidem pomáhat. Barbora Pipášová, lídryně Pirátů na Vysočině, je terapeutkou dětí i...

22. září 2025

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

22. září 2025  11:51

Galerie praskala ve švech. Výstava mistra Nováka je událostí roku

Galerijní událost roku. Tak se dá označit zahájení výstavy výtvarníka, básníka a pedagoga Ladislava Nováka. Právě na Třebíčsku to byl stěžejní umělec. Byl nepsaným mistrem starší generace zdejších...

22. září 2025  8:17

Zámecký rybník se stal dějištěm desátých nočních závodů dračích lodí

Padesát posádek dětských a dospělých pádlařů - z valné míry pádlařek - se zúčastnilo jubilejního desátého pátečního a sobotního závodu dračích lodí Půlnoční drak v Horní Cerekvi na Vysočině. Podle...

21. září 2025  18:09

V Meziříčí se objevily tajemné obrazce v trávě. Je to „jen“ kreativní sečení

Nezvyklé obrazce vysečené v trávnících mohou lidé zaznamenat při procházce po Velkém Meziříčí. Byť jsou patrné i ze země, jejich tvar nejlépe vynikne při pohledu z výšky. V motivech pak lze poznat...

21. září 2025  10:05

Je to kolektivní dílo, udělali jsme vše svépomocí, říká Jirousová o opravě statku po otci

Premium

Spisovatelka a knižní redaktorka Františka Jirousová se v roce 2012 rozhodla opravit v Prostředním Vydří na Jindřichohradecku starý selský statek po svém otci – disidentovi Ivanu Martinu „Magorovi“...

20. září 2025

Bavme se se Západem, ale i Východem. Rusko je velmoc, říká lídr Stačilo!

Druhý vysočinský lídr v pořadí seriálu předvolebních rozhovorů a druhý kandidát, který žije mimo Kraj Vysočina. Jedničkou kandidátky Stačilo! na Vysočině je bývalý policejní vyšetřovatel,...

20. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Cyklistický ultramaratonec: Pivo s vodou je lepší než ionťák. Já mám ale rád kolu

Pro většinu běžných lidí, včetně těch, co si na kolo klidně i rádi vyrazí, jsou aktivity Stanislava Růžičky (50) z Křižanova na Žďársku těžko představitelné. Jaké? Třeba šlapat jak o život celý den,...

20. září 2025  9:05

Fenomén čínské kuchyně je elixírem zdraví. Přírodu zaplavilo Jidášovo ucho

Premium

Originální vizuální i gastronomický zážitek, ale i řada zdravotních benefitů. To je ucho Jidášovo neboli boltcovitka bezová. Poněkud nevábně vypadající houba, která svým tvarem věrně připomíná boltec...

19. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.